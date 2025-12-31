Tế bào ung thư có thể bị 'kìm hãm' từ trong mâm cơm nhà bạn: 7 thực phẩm người Việt nên kiểm soát
GĐXH - Không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ ung thư, nhưng mỗi người có thể giảm đáng kể khả năng hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.
Ngăn ngừa tế bào ung thư: Thực phẩm không "gây ung thư ngay lập tức"
Khi nhắc đến ung thư chúng ta thường chỉ liên tưởng đến bệnh viện, những ca phẫu thuật hay các đợt hóa trị đau đớn. Thế nhưng, theo các chuyên gia, quá trình hình thành và phát triển của tế bào ung thư lại chịu tác động âm thầm từ chính những thói quen ăn uống hằng ngày.
Việc tiếp xúc lặp đi lặp lại với các hợp chất có hại trong thực phẩm có thể gây viêm mạn tính, tổn thương ADN và tạo điều kiện cho tế bào bất thường tồn tại, tăng sinh theo thời gian.
Bác sĩ Arpit Bansal, chuyên gia ung thư học, cho biết: không có loại thực phẩm nào "gây ung thư ngay lập tức", nhưng nguy cơ sẽ tích tụ nếu cơ thể liên tục phải xử lý các hóa chất độc hại trong nhiều năm. Khi cơ chế sửa chữa tế bào suy yếu, những tổn thương nhỏ có thể trở thành nền tảng cho sự xuất hiện của tế bào ung thư.
Dinh dưỡng ảnh hưởng thế nào đến tế bào ung thư?
Dinh dưỡng không chỉ đóng vai trò trong phòng bệnh mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị ung thư. Một chế độ ăn cân bằng giúp duy trì thể trạng, hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm viêm và hạn chế môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển.
Ngược lại, ăn uống thiếu kiểm soát có thể khiến các yếu tố nguy cơ tích tụ âm thầm, làm tăng khả năng khởi phát và tiến triển ung thư. Vì vậy, hiểu rõ ung thư không nên ăn gì là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động bảo vệ sức khỏe lâu dài.
7 nhóm thực phẩm cần kiểm soát để hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư
Chế độ ăn quá nhiều thịt đỏ
Thịt đỏ như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm "có khả năng gây ung thư" (nhóm 2A). Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, tiêu thụ quá 510 g thịt đỏ mỗi tuần có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng.
Khi thịt đỏ được nấu ở nhiệt độ cao (nướng, quay), các hợp chất như amin dị vòng (HCA) và amin đa vòng (PAH) có thể hình thành, gây tổn thương ADN tế bào ruột. Ngoài ra, sắt hem trong thịt đỏ làm tăng stress oxy hóa, thúc đẩy sự xuất hiện của các tế bào bất thường.
Tuy nhiên, thịt đỏ vẫn là nguồn cung cấp sắt và vitamin B12 quan trọng. Vấn đề không phải là loại bỏ hoàn toàn, mà là ăn với lượng hợp lý và tần suất vừa phải.
Thịt chế biến sẵn – "chất xúc tác" cho tế bào ung thư
Xúc xích, giăm bông, thịt hun khói, thịt muối được WHO xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Nitrat và nitrit trong các sản phẩm này có thể chuyển hóa thành nitrosamine, hợp chất đã được chứng minh gây tổn thương tế bào ruột và làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng.
Khuyến cáo chung là lượng thịt đỏ và thịt chế biến sẵn không nên vượt quá 70 g/ngày. Càng giảm tiêu thụ nhóm thực phẩm này, nguy cơ ung thư càng thấp.
Ăn đồ nướng thường xuyên
Đồ nướng hấp dẫn về mùi vị nhưng lại tiềm ẩn các chất gây ung thư như benzopyrene, acrylamide và hợp chất nitroso. Các chất này hình thành khi thực phẩm bị cháy xém ở nhiệt độ cao và có liên quan đến ung thư đường tiêu hóa nếu tiêu thụ thường xuyên.
Ăn quá mặn, nhiều muối
Chế độ ăn nhiều muối không chỉ làm tăng huyết áp mà còn gây tổn thương niêm mạc dạ dày, tạo điều kiện cho nitrosamine hình thành. Điều này làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, thực quản, thận và đại tràng.
Ăn thực phẩm mốc hoặc hết hạn
Thực phẩm bảo quản kém có thể chứa aflatoxin – độc tố nấm mốc nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến ung thư gan. Việc cắt bỏ phần mốc không loại bỏ được hoàn toàn độc tố vì chúng có thể đã lan sâu vào thực phẩm.
Ăn quá nhiều đồ chiên rán, chất béo xấu
Chất béo bão hòa và chất béo trans làm tăng viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa và gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt khi kết hợp với lối sống ít vận động.
Ăn quá nhiều đường bổ sung
Ăn nhiều đường không trực tiếp gây ung thư nhưng góp phần gây béo phì, kháng insulin và viêm – những yếu tố tạo "môi trường thuận lợi" cho tế bào ung thư phát triển.
3 sai lầm ăn uống cần tránh để ngăn ngừa tế bào ung thư
Bỏ bữa, ăn không đúng giờ
Bỏ bữa ăn thường xuyên hoặc ăn uống không đúng giờ có thể dẫn đến tình trạng lượng đường trong máu dao động, gây mệt mỏi và giảm năng lượng. Việc thiết lập lịch trình ăn uống khoa học giúp duy trì mức năng lượng và hỗ trợ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể trong quá trình điều trị ung thư.
Ăn vội, không nhai kỹ
Ăn quá nhanh mà không nhai kỹ có thể làm suy yếu quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể.
Việc nhai kỹ sẽ khởi động quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể dễ dàng phân hủy thức ăn và đồng hóa chất dinh dưỡng hơn.
Ăn quá nhiều một loại thực phẩm, kể cả thực phẩm tốt
Mặc dù một số loại thực phẩm có lợi, nhưng việc phụ thuộc quá nhiều vào một loại thực phẩm có thể dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng.
Chế độ ăn đa dạng đảm bảo cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sức khỏe tổng thể.
