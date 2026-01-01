Những người thường xuyên ăn trứng, hãy lưu ý 6 điều 'cấm kỵ' này
GĐXH - Ăn trứng gà mỗi ngày là thói quen tốt, nhưng nếu phạm phải 6 "đại kỵ" dưới đây, bạn đang vô tình phá hủy hệ tiêu hóa và sức khỏe của cả gia đình.
Trứng gà là nguyên liệu dinh dưỡng bình dân và phổ biến nhất trên bàn ăn hàng ngày, được mệnh danh là "vua dinh dưỡng" của mọi nhà. Với tỷ lệ dinh dưỡng vượt trội, việc ăn trứng điều độ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, dù là thực phẩm tốt đến đâu cũng có những nguyên tắc sử dụng riêng. Nếu ăn sai cách, lợi bất cập hại.
Những người có thói quen ăn trứng lâu dài nhất định phải lưu ý 6 "kiêng kỵ" dưới đây để cơ thể hấp thụ dinh dưỡng một cách an toàn và hiệu quả nhất.
6 điều "đại kỵ" cần lưu ý khi ăn trứng
1. Tuyệt đối không ăn trứng sống
Đây là kiêng kỵ quan trọng nhất cần tránh. Nhiều người lầm tưởng rằng thực phẩm sau khi nấu chín sẽ bị thất thoát dinh dưỡng và trứng sống có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Thực tế, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Trong lòng trắng và vỏ trứng sống rất dễ tồn tại các vi khuẩn có hại như E. coli.
Ăn trứng sống sẽ khiến vi khuẩn đi trực tiếp vào đường ruột, nhẹ thì gây chướng bụng, đau bụng, nặng thì dẫn đến tiêu chảy. Hơn nữa, cấu trúc protein của trứng sống rất chặt chẽ, cơ thể người cực kỳ khó tiêu hóa và hấp thụ; chỉ khi được nấu chín, các chất dinh dưỡng trong trứng mới được cơ thể tận dụng tốt nhất.
2. Không nên uống sữa đậu nành ngay sau khi ăn trứng
Sữa đậu nành thanh ngọt, ấm áp là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng. Nhiều người có thói quen ăn một quả trứng kèm một ly sữa đậu nành vì nghĩ rằng như vậy sẽ nhân đôi dinh dưỡng. Tuy nhiên, đây là một sai lầm trong ăn uống.
Trứng chứa protein động vật chất lượng cao, còn sữa đậu nành chứa protein thực vật. Khi kết hợp hai loại này cùng lúc, chúng sẽ ức chế khả năng hấp thụ lẫn nhau, khiến cơ thể khó tiêu hóa và sử dụng triệt để, gây lãng phí dinh dưỡng của cả hai loại thực phẩm. Tốt nhất, bạn nên uống sữa đậu nành cách thời điểm ăn trứng khoảng một giờ.
3. Hạn chế ăn trứng luộc chín để qua đêm
Để tiết kiệm thời gian, nhiều người thường luộc trứng sẵn từ tối hôm trước để ăn sáng hôm sau. Thỉnh thoảng một lần thì không sao, nhưng ăn trứng qua đêm lâu dài không tốt cho sức khỏe.
Trứng chín có hàm lượng protein cực cao, nếu để ở nhiệt độ thường sẽ rất dễ bị vi khuẩn xâm nhập và sinh sôi nhanh chóng, đồng thời dinh dưỡng cũng bị thất thoát dần. Đặc biệt với những người có chức năng tiêu hóa yếu, ăn trứng qua đêm dễ kích thích dạ dày, gây đầy hơi và tiêu chảy. Muốn khỏe mạnh, tốt nhất hãy ăn trứng mới luộc.
4. Không nên ăn kiêng khem: Hãy ăn cả lòng trắng và lòng đỏ
Trong thực tế, nhiều người khi ăn trứng chỉ ăn lòng trắng và bỏ lòng đỏ vì chê lòng đỏ có mùi tanh hoặc gây nghẹn, nghĩ rằng lòng trắng bổ dưỡng hơn. Ít ai biết rằng tinh túy dinh dưỡng của quả trứng phần lớn nằm ở lòng đỏ.
Lòng đỏ không chỉ giàu lecithin, vitamin và khoáng chất mà còn chứa các thành phần có lợi cho não bộ. Lòng trắng chủ yếu là protein. Việc ăn cả hai mới đảm bảo hấp thụ được trọn vẹn và cân bằng nguồn dinh dưỡng từ quả trứng.
5. Bệnh nhân sỏi mật, viêm túi mật cần hạn chế ăn trứng
Lòng đỏ trứng chứa một lượng cholesterol nhất định. Thành phần này có khả năng thúc đẩy hình thành sỏi mật dạng cholesterol, làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho cơ thể.
Vì vậy, các bác sĩ thường khuyên người bị viêm túi mật hoặc sỏi mật nên hạn chế ăn trứng. Đặc biệt cần kiêng trứng chiên vì loại này hấp thụ nhiều dầu, chứa hàm lượng chất béo cao, gây áp lực thêm cho túi mật. Nếu thực sự muốn ăn, thỉnh thoảng chỉ nên ăn một quả trứng luộc nước.
6. Không nên uống trà ngay lập tức sau khi ăn trứng
Nhiều người có thói quen nhâm nhi một tách trà sau khi ăn trứng để giải ngấy, đặc biệt là những người thích uống trà sáng. Tuy nhiên, thói quen nhỏ này tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe.
Trong lá trà chứa lượng lớn axit tannic, khi kết hợp với protein trong trứng sẽ tổng hợp nên protein tannic có tính thu liễm (co thắt). Chất này làm chậm quá trình nhu động ruột, về lâu dài rất dễ gây ra tình trạng đầy bụng, táo bón. Nếu muốn uống trà, tốt nhất nên đợi ít nhất một giờ sau khi ăn trứng.
3 kiểu dùng gối "bẻ cong" xương khớp, khiến nhiều người còn trẻ mà tối ngày đau nhức, xương yếu hơn người giàBệnh thường gặp - 2 giờ trước
Nằm gối theo 3 kiểu dưới đây không chỉ xương khớp mà hệ tim mạch, hô hấp cũng bị "tra tấn".
Thanh niên 25 tuổi suy thận giai đoạn cuối thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Được chẩn đoán viêm cầu thận từ sớm nhưng chủ quan, không tuân thủ điều trị, nam thanh niên để bệnh tiến triển nặng, dẫn đến suy thận giai đoạn cuối.
6 nhóm thực phẩm 'bổ hơn thuốc bổ': Ăn đúng mỗi ngày, cơ thể tự khỏe từ bên trongSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Không cần thuốc bổ đắt tiền, nhiều chuyên gia khẳng định chỉ cần bổ sung đúng 6 nhóm thực phẩm quen thuộc này mỗi ngày, cơ thể đã có thể tăng đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật và khỏe bền lâu.
7 thực phẩm được mệnh danh là “máy đốt mỡ”, hút dầu nếu ăn trước bữa chínhSống khỏe - 10 giờ trước
Những món ăn này được các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ như "bí quyết" tăng khả năng đốt mỡ thừa, ăn không sợ béo và thúc đẩy giảm cân.
Thói quen ăn uống tạo tiền đề cho tế bào ung thư: Nhiều người Việt đang lặp lại mỗi ngàySống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Việc lặp lại những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng lại tăng viêm mạn tính, rối loạn chuyển hóa và tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư xuất hiện và phát triển.
Người phụ nữ Hà Nội hồi sinh nhờ lá gan hiến tặng từ người chết não ở TPHCMY tế - 14 giờ trước
Lá gan hiến tặng trong ngày cuối năm từ người đàn ông chết não ở TPHCM đã giúp hồi sinh sự sống cho một phụ nữ tại Hà Nội.
Ngày càng nhiều người chết vì ung thư gan, bác sĩ khuyên: Thà nằm cả ngày còn hơn làm 4 việc nàySống khỏe - 15 giờ trước
Nhiều người nghĩ mùa đông chỉ cần giữ ấm là đủ. Nhưng với gan, đây lại là thời điểm “dễ tổn thương” nhất trong năm. Một số thói quen quen thuộc khi trời lạnh có thể âm thầm đẩy nguy cơ ung thư gan lên cao.
Vừa thức dậy, uống 1 trong 5 loại nước để “sở hữu” mái tóc dày đẹp, trì hoãn lão hóa từ sâu bên trongSống khỏe - 1 ngày trước
Khi vừa thức dậy mỗi sáng, hãy uống 5 loại nước này để mái tóc dày và bồng bềnh hơn, rất đơn giản nhưng ít người biết.
Đưa nội dung cấp cứu ngoại viện vào chương trình đào tạo trong các học viện, trường Công an nhân dânY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là nội dung được nhấn mạnh và trao đổi tại Hội thảo khoa học quốc gia về cấp cứu ngoại viện do Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tổ chức ngày 30/12 tại Hà Nội.
Báo động đỏ cứu sống người nước ngoài 50 tuổi bị ngừng tim đột ngột sau khi chơi PickleballY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Khi đang chơi pickleball cùng nhóm bạn tại một sân thể thao, người đàn ông này bắt đầu có dấu hiệu đau ngực, khó thở. Thời điểm vừa tới cổng viện, người bệnh bất ngờ ngã gục và ngừng tim, rơi vào tình trạng nguy kịch.
3 nguyên tắc ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt cần biết và thực hiện càng sớm càng tốtSống khỏe
GĐXH - Hiểu rõ cách tế bào ung thư nảy sinh là bước quan trọng giúp mỗi người chủ động phòng ngừa bệnh từ lối sống và chế độ sinh hoạt hằng ngày.