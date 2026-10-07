Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

Việc nên làm ngay sau khi quan hệ

Uống một ly nước

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, đây là một ý tưởng hay khi bạn mới vừa đi tiểu xong, nên uống một cốc nước để tránh mất nước và khát. Khi có đủ nước, bạn sẽ đi tiểu nhiều hơn, điều đó có nghĩa là nhiều vi khuẩn sẽ được rửa trôi khỏi cơ thể bạn trước khi nhiễm trùng có thể bùng phát.

Mặc quần áo rộng

Những vị trí nóng, nhiều mồ hôi là những điểm lý tưởng để vi khuẩn và nấm phát triển mạnh. Vì vậy, mặc đồ lót và quần áo rộng và thoáng mát để không khí dễ dàng lưu thông. Phụ nữ nên tránh áo lót và quần lót quá chật. Quần lót cotton có tác dụng tốt cho nam và nữ do chúng thoáng khí và hút ẩm. Hoặc bạn có thể không cần mặc đồ lót đi ngủ.

Rửa tay

Đây là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể mắc phải khi chạm vào bộ phận sinh dục của bạn hoặc đối tác của bạn. Đây là chìa khóa để ngăn chặn nhiễm trùng lây lan. Rửa tay bằng xà phòng và nước, và hình thành thói quen rửa tay sau quan hệ tình dục.

Đây là cách tốt nhất để loại bỏ vi khuẩn mà bạn có thể mắc phải khi chạm vào bộ phận sinh dục của bạn hoặc đối tác của bạn.

Những việc không nên làm sau khi quan hệ

Thụt rửa sâu bên trong vùng kín

Nhiều người có thói quen thụt rửa âm đạo vì nghĩ sẽ làm sạch vi khuẩn hay tinh dịch. Đây là thói quen gây hại.

Thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, thực tế, âm đạo có cơ chế tự làm sạch tự nhiên, việc dùng vòi nước hay dung dịch xịt rửa sâu vào bên trong không những không giúp phòng bệnh hay ngừa thai mà còn gây mất cân bằng hệ vi sinh vật và độpH.

Thụt rửa sẽ tẩy trôi các vi khuẩn có lợi, làm thay đổi độ pH tự nhiên của âm đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm men và vi khuẩn có hại bùng phát gây viêm nhiễm.

Áp lực nước từ việc thụt rửa có thể đẩy ngược vi khuẩn, tinh dịch hoặc các tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục từ âm đạo vào sâu trong cổ tử cung, tử cung và vòi trứng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Nhịn đi tiểu sau giao hợp

Trong quá trình giao hợp, vi khuẩn có thể bị đẩy vào gần đường tiết niệu (đặc biệt là ở nữ giới). Nhịn đi tiểu làm tăng nguy cơ vi khuẩn đọng lại và gây viêm đường tiết niệu niệu. Nên cố gắng đi tiểu trong vòng 30 phút sau khi quan hệ để làm sạch đường niệu tự nhiên.

Những việc nên và không nên làm sau khi "yêu" lại đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản và duy trì đời sống tình dục an toàn.

Có thể uống một ly nước lọc giúp bổ sung lượng nước đã mất qua mồ hôi và thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu để tiếp tục làm sạch đường tiết niệu.

Tắm nước quá lạnh hoặc quá nóng ngay lập tức

Nhịp tim và nhiệt độ cơ thể thường tăng khi vận động tình dục, lúc này các lỗ chân lông và mạch máu đang giãn nở. Nếu tắm ngay bằng nước quá lạnh hoặc nước quá nóng dễ gây sốc nhiệt, cảm lạnh hoặc có thể làm hạ huyết áp đột ngột gây chóng mặt, choáng váng.

Không ngâm mình trong bồn nước nóng ngay lập tức vì môi trường nước nóng có thể làm vùng kín dễ bị vi khuẩn xâm nhập hơn khi niêm mạc đang nhạy cảm. Nên nghỉ ngơi khoảng 20 - 30 phút để cơ thể ổn định trước khi tắm.

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