Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60

| Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suy giảm ham muốn ở tuổi U60 là tình trạng hoàn toàn tự nhiên, nhưng hoàn toàn có thể cải thiện nếu biết áp dụng đúng cách.

Nhu cầu 'quan hệ' ở người cao tuổi

Nhu cầu 'quan hệ' cũng được coi là thước đo quan trọng nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của đa số người cao tuổi. Tuy nhiên vẫn có một số vấn đề phát sinh theo tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến "chuyện ấy tuổi xế chiều".

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, kết quả của một số ít nghiên cứu và khảo sát về tần suất 'quan hệ' ở người cao tuổi đã gây ngạc nhiên cho nhiều người. Cụ thể:

40% đàn ông và phụ nữ 65 - 80 tuổi vẫn có nhu cầu 'quan hệ', trong đó tỷ lệ nhu cầu 'quan hệ' ở phụ nữ cao tuổi thấp hơn nam giới; Tỷ lệ này tăng lên 54% đối với những cặp đôi vẫn còn tình cảm lãng mạn và nồng thắm;

31% đàn ông từ 80 - 90 có nhu cầu 'quan hệ'; gần 60% nam giới từ 70 - 80 tuổi vẫn hoạt động nhu cầu này thường xuyên.

Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60 - Ảnh 1.

Nhu cầu 'quan hệ' cũng được coi là thước đo quan trọng nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống của đa số người cao tuổi.

Hơn một nửa quý ông cao tuổi tuyên bố rằng vẫn rất quan tâm đến nhu cầu ân ái; Nhu cầu 'quan hệ' được chứng minh là đem lại cảm xúc tốt hơn cho cả hai giới.

Cách duy trì và cải thiện ham muốn sau 60 tuổi

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, bạn hoàn toàn có thể nuôi dưỡng đời sống tình cảm viên mãn ở tuổi này, nếu chủ động chăm sóc bản thân:

Kiểm soát tốt các bệnh nền, vận động đều đặn (đi bộ, yoga nhẹ) giúp cải thiện tuần hoàn và tinh thần. Nếu cần, bác sĩ có thể chỉ định liệu pháp thay thế estrogen dạng tại chỗ (kem, viên đặt) để giảm khô hạn, không tự ý dùng nội tiết toàn thân.

Chia sẻ cảm xúc, thử những cách âu yếm mới ngoài quan hệ, như massage, ôm ấp, trò chuyện sâu sắc. Giúp giảm ma sát, tạo cảm giác dễ chịu khi 'quan hệ'. Tham gia hoạt động xã hội, sở thích cá nhân giúp bạn cảm thấy tự tin và yêu đời hơn.

'Giữ lửa quan hệ' ở người cao tuổi

'Quan hệ' ngay cả khi không ham muốn

Ngay cả khi không có tâm trạng, việc 'quan hệ' có thể được coi là một hình thức "tập luyện" thể chất và giúp cải thiện ham muốn. Cực khoái giúp giải phóng oxytocin ở cả nam và nữ, một loại hormone không chỉ hỗ trợ giấc ngủ, mà còn giúp người già được bình tĩnh và thư giãn hơn.

Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60 - Ảnh 2.

Sự gắn bó thân thiết lâu dài với người bạn đời là một yếu tố có thể hỗ trợ cho việc 'giữ lửa' ở người cao tuổi.

Trò chuyện thân mật với người bạn đời

Nếu người bạn tình dường như không còn quan tâm đến nhu cầu, người còn lại nên đặt vấn đề mặc dù thực tế điều này không hề đơn giản. Trò chuyện về việc 'quan hệ' có thể là thách thức ở mọi lứa tuổi, nhưng khi hai vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm, có thể dùng từ "giả sử" để chia sẻ những suy nghĩ của bản thân. Đôi khi người vợ cho rằng người chồng đã hết hứng thú hoặc bản thân mình không còn hấp dẫn, trong khi thực tế anh ấy lại đang lo ngại "màn trình diễn" của mình không còn đủ tốt để làm hài lòng vợ.

Duy trì tình cảm lãng mạn

Sự gắn bó thân thiết lâu dài với người bạn đời là một yếu tố có thể hỗ trợ cho việc 'giữ lửa' ở người cao tuổi. Việc tiếp tục duy trì tình cảm và sự lãng mạn là rất quan trọng ngay cả khi con người về già. Bên cạnh đó, để thể hiện tình cảm không nhất thiết phải là thực hiện những kích thích vật lý. Cần hiểu rằng nến, rượu ngon và âm nhạc không chỉ là những lựa chọn dành riêng cho giới trẻ, mà ngay cả người lớn tuổi cũng cần.

Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60 - Ảnh 3.Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

GĐXH - Những việc nên và không nên làm sau khi "yêu" đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đời sống tình dục an toàn. Hãy đọc những chỉ dẫn chi tiết về những điều trên trong bài viết này, với những lưu ý khác biệt dành cho nam và nữ.

Bí quyết cải thiện ham muốn và "thắp lửa" yêu sau tuổi 60 - Ảnh 4.Ảnh hưởng sinh lý của bệnh tiểu đường đến đời sống vợ chồng

GĐXH - Bệnh tiểu đường có thể gây ra những biến đổi về sinh lý ở cả nam và nữ, ảnh hưởng trực tiếp đến ham muốn và khả năng quan hệ tình dục.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

Điều nên và không nên làm sau mỗi cuộc 'yêu'

Phòng the -

GĐXH - Những việc nên và không nên làm sau khi "yêu" đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ đời sống tình dục an toàn. Hãy đọc những chỉ dẫn chi tiết về những điều trên trong bài viết này, với những lưu ý khác biệt dành cho nam và nữ.

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Vợ chồng “ngủ chay” vì con lớn tuổi dậy thì, bí quyết giữ lửa yêu khi nhà chật

Gia đình -

GĐXH – Ở những căn hộ chật chội, khi con cái lớn, không ít người vì ngại ngùng nên lựa chọn cách “nhịn cho xong”. Tình trạng kéo dài ảnh hưởng tới sự gần gũi giữa hai vợ chồng. Vậy làm thế nào để các cặp đôi vẫn giữ được sự gần gũi và hâm nóng đời sống vợ chồng khi nhà chật, con đã lớn?.

6 kiểu lời nói nên tránh khi vợ chồng đang gần gũi

6 kiểu lời nói nên tránh khi vợ chồng đang gần gũi

Phòng the -

GĐXH - Có những cặp vợ chồng vẫn yêu nhau, vẫn muốn gần gũi nhưng đôi khi chỉ một câu nói thiếu tinh tế cũng khiến cảm xúc đang lên bỗng chùng xuống. Chị H. (Hà Nội) từng thú nhận rằng điều khiến chị mất hứng không phải sự vụng về của chồng mà là những câu nhận xét về ngoại hình được nói đúng vào lúc chị đang nhạy cảm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.