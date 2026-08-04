Lời thỉnh cầu cuối đời của người chồng mẫu mực: Xin vợ cho gặp con riêng để nói lời xin lỗi!

GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.