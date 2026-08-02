Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Nhìn thông gia ung dung đi du lịch, vợ chồng tôi quyết định không còng lưng kiếm tiền vì con nữaTâm sự -
GĐXH - Tưởng rằng hy sinh hết mình sẽ giúp con có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng về già tôi mới nhận ra bài học đắt giá về tiền bạc, tình thân và giới hạn của sự yêu thương.
Họp lớp sau 35 năm, tôi chợt nhận ra 5 sự thật cay đắng về tuổi 50 mà ai rồi cũng phải đối mặtTâm sự -
GĐXH - Một buổi họp lớp tưởng chỉ để ôn chuyện cũ lại vô tình trở thành tấm gương phản chiếu cuộc sống của những người đã bước qua cuộc nửa đời.
73 tuổi, tôi mới thấm thía cảm giác không còn quyền quyết định khối tài sản chính tay mình làm raTâm sự -
GĐXH – Giá như ngày ấy tôi suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định, có lẽ hôm nay tôi đã không phải sống trong cảm giác hối hận thế này.
Tôi không khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ lặng lẽ đổi một thứTâm sự -
GĐXH - Khi biết chồng ngoại tình, chị không hề khóc. Chị chỉ lặng lẽ thay đổi một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chính sự thay đổi ấy đã khiến cuộc hôn nhân của chị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Họp lớp sau gần 50 năm khiến tôi nhận ra: Đến tuổi 60, ai cũng có một nỗi niềm giấu kínTâm sự -
GĐXH - Buổi họp lớp sau gần 50 năm giống như tấm gương phản chiếu cả một đời người. Có người thành đạt, có người lặng lẽ, có người cười rất tươi nhưng trong lòng chất chứa vô vàn nỗi niềm.
Chồng ngoại tình ở tuổi 62: Tôi quyết định ly hôn nhưng rồi bật khóc khi nghe câu nói từ đứa cháu nội 6 tuổiTâm sự -
GĐXH - Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Không có lương hưu, tôi vẫn sống ung dung tuổi xế chiều nhờ 3 quyết định đúng lúcTâm sự -
GĐXH - Không có lương hưu, từng nhiều lần rơi vào cảnh phụ thuộc con cái, nhưng tôi đã thay đổi cuộc sống tuổi già nhờ 3 quyết định quan trọng.
Mua chung đất với bạn thân, tôi mới thấm thía câu: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'Tâm sự -
GĐXH – Sau chuyện này, tôi mới chợt nhận ra, tình bạn hơn 20 năm giữa chúng tôi không thực sự bền chặt như tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần liên quan đến tiền bạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Lương hưu gần 21 triệu đồng, tôi vẫn chật vật tìm nơi an hưởng tuổi giàTâm sự -
GĐXH - Tưởng lương hưu ổn định sẽ giúp tuổi già bình yên, nhưng tôi liên tiếp gặp khó khăn khi tìm "bến đỗ" cuối đời.
Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôiTâm sự -
GĐXH - Ngày con trai mua nhà, người mẹ trong câu chuyện hôm nay đã mừng đến mất ngủ. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một nỗi áy náy âm thầm. Điều khiến người phụ nữ ấy day dứt không phải vì thua kém ai, mà vì lần đầu tiên trong đời, chị thấy bất lực trước chính con trai của mình.