Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - 20 năm dành trọn tuổi trẻ để vun vén gia đình, chị từng tin rằng sự hy sinh sẽ được đáp lại bằng một mái ấm bình yên. Nhưng khi người chồng bất ngờ đề nghị ly hôn vì đã có người khác, chị mới đau đớn nhận ra điều mất mát lớn nhất không chỉ là cuộc hôn nhân, mà còn là chính bản thân mình sau ngần ấy năm sống vì người khác.

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời - Ảnh 1.Tôi không khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ lặng lẽ đổi một thứ

GĐXH - Khi biết chồng ngoại tình, chị không hề khóc. Chị chỉ lặng lẽ thay đổi một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chính sự thay đổi ấy đã khiến cuộc hôn nhân của chị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời - Ảnh 2.Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư

GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...

Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời - Ảnh 3.Chồng ngoại tình ở tuổi 62: Tôi quyết định ly hôn nhưng rồi bật khóc khi nghe câu nói từ đứa cháu nội 6 tuổi

GĐXH - Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

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