Sau 20 năm hôn nhân, tôi nhận lại tờ đơn ly hôn và bài học đắt giá nhất cuộc đời

Tôi không khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ lặng lẽ đổi một thứ GĐXH - Khi biết chồng ngoại tình, chị không hề khóc. Chị chỉ lặng lẽ thay đổi một điều tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chính sự thay đổi ấy đã khiến cuộc hôn nhân của chị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Những điều người ngoại tình ở tuổi già thường không ngờ tới, nhất là điều thứ tư GĐXH - Không ít người sau tuổi 50, thậm chí 60, vẫn đánh đổi một cuộc hôn nhân đã kéo dài hàng chục năm để chạy theo một cảm giác mới mẻ. Họ nghĩ mình sẽ tìm được hạnh phúc nhưng có những điều, chỉ đến khi quá muộn họ mới nhận ra...