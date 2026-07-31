Họp lớp sau gần 50 năm khiến tôi nhận ra: Đến tuổi 60, ai cũng có một nỗi niềm giấu kín

Sau cuộc họp lớp ấy, tôi mới hiểu rằng tuổi 60 ai cũng mang theo những câu chuyện riêng, chẳng ai có cuộc đời hoàn hảo.

Buổi họp lớp tưởng chỉ để ôn chuyện cũ

Nghỉ hưu được vài năm, quỹ thời gian của tôi trở nên thảnh thơi hơn trước. Một ngày, nhóm bạn học cấp hai đề xuất tổ chức buổi họp lớp sau nhiều chục năm xa cách. Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người.

Ai cũng háo hức. Người từ tỉnh xa thu xếp công việc, người ở nước ngoài cũng cố gắng về đúng dịp. Có người bảo chỉ muốn nhìn lại khuôn mặt bạn cũ một lần, có người mong được kể những câu chuyện còn dang dở của tuổi học trò.

Ngày gặp mặt đến nhanh hơn tôi tưởng. Bước vào phòng tiệc, tôi nhận ra rất nhiều người nhưng cũng phải mất vài giây mới gọi đúng tên. Mái tóc xanh ngày nào giờ đã pha bạc, những gương mặt từng rạng rỡ tuổi mười lăm nay đều in dấu thời gian.

Khoảnh khắc đầu tiên không náo nhiệt như tôi từng hình dung. Mọi người chỉ mỉm cười, gật đầu rồi hỏi nhau vài câu xã giao. Sau hàng chục năm không gặp, ai cũng có chút ngại ngùng.

Buổi họp lớp giống như nơi tất cả những số phận từng song hành ở tuổi thiếu niên nay hội tụ trở lại sau gần nửa thế kỷ. Ảnh minh họa

Mỗi người một ngã rẽ sau ngày chia tay trường lớp

Khi bữa tiệc dần sôi động, khoảng cách cũng được xóa nhòa. Những câu chuyện thời đi học liên tục được nhắc lại. Chuyện bị giáo viên phê bình, chuyện trốn học, những mối tình tuổi học trò hay các trò nghịch ngợm từng khiến cả lớp cười nghiêng ngả bỗng trở thành ký ức đẹp.

Nhìn quanh bàn tiệc, tôi thấy cuộc đời mỗi người đã rẽ sang một hướng rất khác.

Có người từng là quân nhân, có người trở thành bác sĩ, kỹ sư, công chức. Một vài người gây dựng doanh nghiệp riêng, sở hữu công ty, nhà xưởng. Cũng có người chọn cuộc sống bình lặng với công việc bình thường và một gia đình nhỏ.

Buổi họp lớp giống như nơi tất cả những số phận từng song hành ở tuổi thiếu niên nay hội tụ trở lại sau gần nửa thế kỷ.

Đằng sau vẻ ngoài thành công là những khoảng lặng ít ai biết

Trong buổi gặp ấy, có một người bạn từng học không nổi bật. Khi còn đi học, ít ai nghĩ anh sẽ thành công.

Vậy mà hôm nay, anh xuất hiện với phong thái tự tin, liên tục chia sẻ về công việc, dự án và những thành quả đã đạt được. Anh đi từ bàn này sang bàn khác trò chuyện rất sôi nổi.

Nhiều người chúc mừng, nhưng cũng có người lặng lẽ nhận ra rằng phía sau sự hào hứng ấy dường như là mong muốn chứng minh bản thân sau nhiều năm từng bị xem thường.

Trái ngược với anh là một người từng giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan nhà nước. Suốt buổi họp lớp, anh nói rất ít, gần như chỉ mỉm cười khi mọi người nhắc đến mình.

Khi có bạn nâng ly chúc mừng đã nghỉ hưu "an toàn", anh chỉ đáp lại bằng một câu nói hài hước khiến cả bàn cười vang rồi tiếp tục im lặng. Lúc ấy, tôi nghĩ có lẽ mỗi người đều có cách đối diện với quá khứ và hiện tại rất khác nhau.

Có những câu chuyện chỉ sau buổi họp lớp mới được hé lộ

Điều khiến tôi nhớ mãi lại là một người bạn từng giữ vai trò lớp trưởng. Ngày còn đi học, anh năng nổ, hoạt bát và luôn là người kết nối cả lớp. Thế nhưng trong buổi gặp hôm ấy, anh gần như chỉ lắng nghe.

Khi mọi người hỏi, anh chỉ cười và nói mình không quen nói nhiều.

Sau bữa tiệc, tôi có dịp đi cùng anh một đoạn đường. Không còn tiếng cười của đám đông, anh mới chậm rãi kể về cuộc sống của mình.

Anh thú nhận rằng nhiều năm qua công việc không thuận lợi, kinh tế gặp nhiều khó khăn. Chính vì mặc cảm nên anh không muốn chia sẻ quá nhiều trong buổi họp lớp.

"Tôi sợ mọi người thất vọng khi biết cuộc sống của mình", anh nói. Câu nói ấy khiến tôi lặng người. Hóa ra sự im lặng đôi khi không phải vì lạnh lùng, mà vì người ta đã trải qua quá nhiều biến cố.

Sau buổi họp lớp, tôi mới biết ai cũng có nỗi niềm riêng

Những năm sau đó, chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên hơn. Có người gọi điện tâm sự hàng giờ vì con cái gặp vấn đề tâm lý, cả gia đình rơi vào bế tắc.

Có người dù sở hữu khối tài sản lớn nhưng cuộc hôn nhân đã rạn nứt từ lâu. Ngôi nhà rộng chỉ còn lại một mình họ sau mỗi ngày làm việc.

Một người khác từng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nghiệp thành công lại đau đáu vì mối quan hệ với con cái ngày càng xa cách. Tiền bạc có thể giúp cuộc sống đủ đầy nhưng không thể hàn gắn những khoảng cách trong gia đình.

Mỗi lần nghe những câu chuyện ấy, tôi càng hiểu rằng những gì nhìn thấy trong một buổi họp lớp chỉ là bề nổi. Đằng sau nụ cười của mỗi người luôn có những áp lực, mất mát hay tiếc nuối mà người ngoài khó biết hết.

Họp lớp không chỉ là cuộc gặp, mà còn là dịp nhìn lại chính mình

Nhiều người nghĩ họp lớp là dịp để so sánh thành công hay địa vị. Nhưng với tôi, ý nghĩa lớn nhất của những lần gặp gỡ ấy nằm ở chỗ nó giúp mỗi người nhìn lại chặng đường mình đã đi qua.

Tuổi 60 không còn là thời điểm chạy theo danh vọng. Điều khiến chúng ta trân trọng hơn là sức khỏe, gia đình, những người bạn cũ vẫn còn có thể ngồi cạnh nhau nâng chén trà và kể chuyện năm xưa.

Sau buổi họp lớp ấy, tôi nhận ra cuộc đời giống như một cuốn phim dài. Có người từng ở đỉnh cao rồi lặng lẽ đi xuống. Có người tuổi trẻ bình thường nhưng về già lại tìm được bình yên. Cũng có người sở hữu tất cả nhưng vẫn không tìm thấy hạnh phúc.

Điều đáng quý nhất không phải là ai thành công hơn ai, mà là sau bao năm tháng, chúng ta vẫn còn đủ duyên để gặp lại, đủ sức khỏe để nhớ về một thời tuổi trẻ và đủ bao dung để lắng nghe câu chuyện của nhau.

Có lẽ, đó mới là món quà lớn nhất mà mỗi buổi họp lớp mang lại sau gần nửa thế kỷ xa cách.

* Ghi theo chia sẻ của nhân vật, được đăng trên trang Toutiao (Trung Quốc).