Tôi không khóc khi phát hiện chồng ngoại tình, chỉ lặng lẽ đổi một thứ

Họp lớp sau gần 50 năm khiến tôi nhận ra: Đến tuổi 60, ai cũng có một nỗi niềm giấu kínTâm sự -
GĐXH - Buổi họp lớp sau gần 50 năm giống như tấm gương phản chiếu cả một đời người. Có người thành đạt, có người lặng lẽ, có người cười rất tươi nhưng trong lòng chất chứa vô vàn nỗi niềm.
Chồng ngoại tình ở tuổi 62: Tôi quyết định ly hôn nhưng rồi bật khóc khi nghe câu nói từ đứa cháu nội 6 tuổiTâm sự -
GĐXH - Cứ nghĩ đến con, đến cháu, tim tôi lại như thắt lại. Nhưng tôi cũng muốn cho mình một cơ hội được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này.
Không có lương hưu, tôi vẫn sống ung dung tuổi xế chiều nhờ 3 quyết định đúng lúcTâm sự -
GĐXH - Không có lương hưu, từng nhiều lần rơi vào cảnh phụ thuộc con cái, nhưng tôi đã thay đổi cuộc sống tuổi già nhờ 3 quyết định quan trọng.
Mua chung đất với bạn thân, tôi mới thấm thía câu: 'Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát'Tâm sự -
GĐXH – Sau chuyện này, tôi mới chợt nhận ra, tình bạn hơn 20 năm giữa chúng tôi không thực sự bền chặt như tôi vẫn nghĩ. Chỉ cần liên quan đến tiền bạc, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Lương hưu gần 21 triệu đồng, tôi vẫn chật vật tìm nơi an hưởng tuổi giàTâm sự -
GĐXH - Tưởng lương hưu ổn định sẽ giúp tuổi già bình yên, nhưng tôi liên tiếp gặp khó khăn khi tìm "bến đỗ" cuối đời.
Con trai được nhờ nhà vợ, còn tôi mang theo một nỗi áy náy khôn nguôiTâm sự -
GĐXH - Ngày con trai mua nhà, người mẹ trong câu chuyện hôm nay đã mừng đến mất ngủ. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là một nỗi áy náy âm thầm. Điều khiến người phụ nữ ấy day dứt không phải vì thua kém ai, mà vì lần đầu tiên trong đời, chị thấy bất lực trước chính con trai của mình.
Lương hưu 38 triệu đồng nhưng tôi chỉ nói 10 triệu khi về quê: Tránh được bao rắc rốiTâm sự -
GĐXH - Thực tế khiến tôi nhận ra đôi khi giữ kín lương hưu lại là cách bảo vệ bản thân và gìn giữ các mối quan hệ.
Chồng lén mua đất chung với em gái, tôi cay đắng khi nghe anh nói lý do không cho vợ biếtTâm sự -
GĐXH - Vì chuyện này, mấy hôm nay, vợ chồng tôi gần như không nói chuyện. Tôi kể với vài người bạn thân và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Tôi mang 19 tỷ đồng về giúp quê sửa cầu, làm đường, đổi lại là những lời nói xấu sau lưngTâm sự -
GĐXH - Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, tôi quay về đóng góp cho quê hương. Thế nhưng, không phải lòng tốt nào cũng được đón nhận bằng sự biết ơn.
Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thấm: Tuổi già có 3 chuyện càng khoe càng rước họa vào thânTâm sự -
GĐXH - Vô tình khoe khoang quá nhiều, tôi liên tiếp rơi vào những tình huống khó xử, ảnh hưởng đến cả bản thân lẫn gia đình sau khi nghỉ hưu.