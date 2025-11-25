Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn
Thừa cân, béo phì đang trở thành một mối lo ngại về sức khỏe trên thế giới cũng như Việt Nam. Nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu chung tay cùng STADA Pymepharco triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về giảm cân an toàn, khoa học, đáng tin cậy.
Thông qua hợp tác đào tạo và truyền thông, Long Châu và STADA đã vận dụng kiến thức y khoa quốc tế vào thực hành tại Việt Nam, góp phần đẩy lùi vấn nạn sức khỏe này. Đây là bước đi đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và bền vững giữa hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng STADA Pymepharco (thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu Đức STADA).
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 16% người lớn từ 18 tuổi trở lên trên toàn thế giới bị béo phì vào năm 2022. Tỷ lệ béo phì trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2022.
Còn ở Việt Nam, khoảng 25% người trưởng thành hiện đang bị thừa cân hoặc béo phì. Đáng chú ý, tỷ lệ này ở trẻ em lứa tuổi học đường 5 - 19 năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2010 (từ 8,5% lên thành 19%), khu vực thành thị chiếm 26,8%. Theo giới y khoa, thừa cân béo phì là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và khởi phát sớm hơn, ví dụ như biến chứng về cơ xương, rối loạn thần kinh, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, ung thư… Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cá nhân, mà còn tạo gánh nặng xã hội thông qua phát sinh chi phí và giảm năng suất lao động.
Trong khuôn khổ sự kiện, Long Châu và STADA Pymepharco tổ chức chương trình đo và đánh giá chỉ số BMI, huyết áp, điện tim, tư vấn cá nhân hóa. Qua đó, hai đơn vị hợp lực để truyền tải kiến thức y khoa về "Giảm cân an toàn bắt đầu từ hiểu biết đúng", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ thừa cân, béo phì và các phương pháp giảm cân khoa học, an toàn.
Đồng thời, thông qua mạng lưới rộng khắp, "gần dân - sát dân", hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, các bên đã triển khai loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại đây, người dân được các chuyên gia y tế phân tích và tư vấn cá nhân hoá về chỉ số BMI, giúp hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể hiện tại, kịp thời nhận biết nguy cơ thừa cân, béo phì. Bên cạnh đó, đội ngũ y khoa cũng đưa ra các lời khuyên về việc giảm cân khoa học và an toàn, nhấn mạnh cần hiểu biết đúng, tuân theo tư vấn của bác sĩ và tích cực xây dựng lối sống lành mạnh.
Song song, Long Châu và STADA Pymepharco triển khai buổi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ y tế nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thực hành dược lâm sàng. Theo đó, hai bên đã cùng thảo luận, cập nhật kiến thức và bằng chứng lâm sàng về bệnh học, cách quản lý cân nặng hiện đại, phòng ngừa thừa cân - béo phì. Qua đó, đội ngũ Long Châu tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài", mắt xích quan trọng của ngành Y tế trong việc mang những kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần hơn với người dân người dân trên hành trình quản lý cân nặng đúng cách, hiểu đúng - hiểu đủ - điều trị đúng - an toàn và khoa học. Trên nền tảng này, STADA Pymepharco cùng Tập đoàn STADA khẳng định sát cánh cùng Long Châu, đồng hành chuẩn hóa tư vấn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người Việt.
Thông qua chuỗi hoạt động, hai đơn vị thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác truyền tải thông điệp y khoa, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân về bệnh học và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trước đó, Long Châu và STADA Pymepharco đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng châu Âu đến gần hàng triệu gia đình Việt.
Hưởng ứng tinh thần của Chính phủ về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt trên hành trình sống khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn
Về STADA Pymepharco
STADA Pymepharco (thành lập năm 1989) là thành viên duy nhất tại Việt Nam từ năm 2021 của Tập đoàn STADA (Đức). Công ty sở hữu 2 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Tuy Hòa, Đắk Lắk, cùng danh mục 400 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc generic. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, được hơn 14.000 bệnh viện, cơ sở y tế và hệ thống nhà thuốc tin dùng trên toàn quốc. STADA Pymepharco hướng tới cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Nguyễn Thắng
