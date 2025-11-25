Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn

Thứ ba, 08:38 25/11/2025 | Sống khỏe
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thừa cân, béo phì đang trở thành một mối lo ngại về sức khỏe trên thế giới cũng như Việt Nam. Nỗ lực vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu chung tay cùng STADA Pymepharco triển khai chuỗi hoạt động cộng đồng ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức về giảm cân an toàn, khoa học, đáng tin cậy.

Thông qua hợp tác đào tạo và truyền thông, Long Châu và STADA đã vận dụng kiến thức y khoa quốc tế vào thực hành tại Việt Nam, góp phần đẩy lùi vấn nạn sức khỏe này. Đây là bước đi đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác chiến lược, toàn diện và bền vững giữa hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cùng STADA Pymepharco (thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu Đức STADA).

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 16% người lớn từ 18 tuổi trở lên trên toàn thế giới bị béo phì vào năm 2022. Tỷ lệ béo phì trên toàn thế giới đã tăng gấp đôi từ năm 1990 đến năm 2022.

Còn ở Việt Nam, khoảng 25% người trưởng thành hiện đang bị thừa cân hoặc béo phì. Đáng chú ý, tỷ lệ này ở trẻ em lứa tuổi học đường 5 - 19 năm 2020 tăng gấp đôi so với năm 2010 (từ 8,5% lên thành 19%), khu vực thành thị chiếm 26,8%. Theo giới y khoa, thừa cân béo phì là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và khởi phát sớm hơn, ví dụ như biến chứng về cơ xương, rối loạn thần kinh, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, ung thư… Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cá nhân, mà còn tạo gánh nặng xã hội thông qua phát sinh chi phí và giảm năng suất lao động.

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn - Ảnh 1.

Long Châu và STADA Pymepharco triển khai buổi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ y tế nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thực hành dược lâm sàng.

Trong khuôn khổ sự kiện, Long Châu và STADA Pymepharco tổ chức chương trình đo và đánh giá chỉ số BMI, huyết áp, điện tim, tư vấn cá nhân hóa. Qua đó, hai đơn vị hợp lực để truyền tải kiến thức y khoa về "Giảm cân an toàn bắt đầu từ hiểu biết đúng", nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ thừa cân, béo phì và các phương pháp giảm cân khoa học, an toàn.

Đồng thời, thông qua mạng lưới rộng khắp, "gần dân - sát dân", hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, các bên đã triển khai loạt hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Tại đây, người dân được các chuyên gia y tế phân tích và tư vấn cá nhân hoá về chỉ số BMI, giúp hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể hiện tại, kịp thời nhận biết nguy cơ thừa cân, béo phì. Bên cạnh đó, đội ngũ y khoa cũng đưa ra các lời khuyên về việc giảm cân khoa học và an toàn, nhấn mạnh cần hiểu biết đúng, tuân theo tư vấn của bác sĩ và tích cực xây dựng lối sống lành mạnh.

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn - Ảnh 2.

Long Châu và STADA Pymepharco hợp tác lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn.

Song song, Long Châu và STADA Pymepharco triển khai buổi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ y tế nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thực hành dược lâm sàng. Theo đó, hai bên đã cùng thảo luận, cập nhật kiến thức và bằng chứng lâm sàng về bệnh học, cách quản lý cân nặng hiện đại, phòng ngừa thừa cân - béo phì. Qua đó, đội ngũ Long Châu tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài", mắt xích quan trọng của ngành Y tế trong việc mang những kiến thức y khoa chuẩn mực đến gần hơn với người dân người dân trên hành trình quản lý cân nặng đúng cách, hiểu đúng - hiểu đủ - điều trị đúng - an toàn và khoa học. Trên nền tảng này, STADA Pymepharco cùng Tập đoàn STADA khẳng định sát cánh cùng Long Châu, đồng hành chuẩn hóa tư vấn và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Thông qua chuỗi hoạt động, hai đơn vị thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác truyền tải thông điệp y khoa, góp phần nâng cao nhận thức toàn dân về bệnh học và chăm sóc sức khỏe chủ động. Trước đó, Long Châu và STADA Pymepharco đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện đưa các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng châu Âu đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Long Châu phối hợp STADA Pymepharco lan toả kiến thức y khoa về phòng tránh thừa cân, béo phì và giảm cân an toàn - Ảnh 3.

Long Châu đồng hành cùng người dân trên hành trình sống khoẻ, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Hưởng ứng tinh thần của Chính phủ về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu cam kết đồng hành lâu dài cùng người Việt trên hành trình sống khỏe, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn

Về STADA Pymepharco

STADA Pymepharco (thành lập năm 1989) là thành viên duy nhất tại Việt Nam từ năm 2021 của Tập đoàn STADA (Đức). Công ty sở hữu 2 nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Tuy Hòa, Đắk Lắk, cùng danh mục 400 sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc generic. Các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, được hơn 14.000 bệnh viện, cơ sở y tế và hệ thống nhà thuốc tin dùng trên toàn quốc. STADA Pymepharco hướng tới cung cấp các sản phẩm tiêu chuẩn Đức tại Việt Nam, trở thành đối tác tin cậy trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Nguyễn Thắng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Loạt thức uống khiến bạn tăng cân nhanh hơn cả cơm trắng: Nhiều người uống mỗi ngày mà không hề biết

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Tưởng “nhẹ bụng” nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.

Sau 50 tuổi bỗng đau khắp người: Đừng vội đổ cho "tuổi già", bác sĩ chỉ ra 5 nguyên nhân đáng lo mà nhiều người bỏ qua

Sau 50 tuổi bỗng đau khắp người: Đừng vội đổ cho "tuổi già", bác sĩ chỉ ra 5 nguyên nhân đáng lo mà nhiều người bỏ qua

Sống khỏe - 4 giờ trước

Sức khỏe tuổi trung niên chỉ thực sự "xuống dốc" khi chúng ta bỏ qua những tín hiệu mà cơ thể đang cố gắng gửi đi.

Báo động 'trẻ hóa' ung thư đại tràng, bác sĩ khuyến cáo 6 bệnh lý phổ biến

Báo động 'trẻ hóa' ung thư đại tràng, bác sĩ khuyến cáo 6 bệnh lý phổ biến

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Trước tình trạng ung thư đại tràng đang gia tăng, PGS.TS.BS Nguyễn Quang Duật - Khoa Tiêu hóa và Gan mật, Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội nhấn mạnh: Việc tầm soát, thông qua nội soi là hành động thiết thực nhất, loại bỏ nguy cơ ngay từ đầu.

8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

8 nguồn collagen tự nhiên giúp da căng bóng: Toàn món quen mà hội skincare hay bỏ qua!

Sống khỏe - 18 giờ trước

GĐXH - Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để “nâng cấp” làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền

Sống khỏe - 21 giờ trước

Ngày 22/11, Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã long trọng tổ chức chương trình "Diễn đàn bảo tồn, phát huy giá trị bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng y học cổ truyền (YHCT) phục vụ sự nghiệp bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân".

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia khuyên không nên đợi đến khi khát mới uống nước vì khi cảm thấy khát, cơ thể đã bắt đầu mất nước.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.

Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lành

Ngày hội hiến máu “Hành Bồ Tát đạo” trao sự sống, gieo hạt thiện lành

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/11 đã diễn ra ngày hội hiến máu “Hành bồ tát đạo” mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tinh thần từ bi của Phật giáo với truyền thống yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tới dự.

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chỉ cần ăn đủ bữa là cơ thể tự nhiên nhận được các vitamin cần thiết. Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều tinh bột, ít rau củ, ít thực phẩm tươi và lối sống thiếu tiếp xúc ánh sáng tự nhiên khiến tình trạng thiếu vitamin ngày càng phổ biến. Các bác sĩ cho biết phần lớn vitamin quan trọng không được dự trữ trong thời gian dài, vì vậy chỉ cần ăn lệch một chút là cơ thể đã dễ rơi vào thiếu hụt.

Xem nhiều

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 40 tuổi ở Phú Thọ suy gan cấp, da vàng như nghệ thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bệnh thường gặp

GĐXH - Người phụ nữ bị suy gan cấp, men gan tăng rất cao cho biết đã bốc thuốc nam uống để trị bệnh đau đầu.

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Ai ngờ rau củ cũng chứa nhiều protein hơn trứng: 5 loại nên bổ sung ngay

Sống khỏe
Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Cứ tưởng ăn đủ chất, hoá ra người Việt vẫn thiếu 5 vitamin 'cực thiết yếu' này

Sống khỏe
Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân

Cà phê muối hóa ‘kẻ hai mặt’: Thức uống gây nghiện nhưng âm thầm làm bạn tăng cân

Sống khỏe
6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

6 thời điểm 'vàng' cơ thể cần nước nhất: Uống đúng cách giúp giảm cân nhanh hơn

Bệnh thường gặp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top