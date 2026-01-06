Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết

Thực tế tại các cơ sở y tế cho thấy, số lượng người đến khám vì đau nhức xương khớp thường gia tăng rõ rệt mỗi khi thời tiết thay đổi. Không chỉ người cao tuổi, ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ gặp các vấn đề về cơ xương khớp do lối sống ít vận động và thói quen sinh hoạt chưa khoa học.

Trước thực trạng này, PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh (người có hơn 20 năm công tác tại chuyên khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện 103) thông tin về nguyên nhân, bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Thưa bác sĩ, khi thời tiết thay đổi, đặc biệt là lúc trở lạnh hoặc mưa ẩm, rất nhiều người than phiền bị đau nhức xương khớp. Đây có phải là hiện tượng phổ biến không?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Tình trạng này khá phổ biến từ trước tới nay.

PGS.TS Phạm Đăng Ninh đang trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân bị viêm khớp vai. Ảnh: Đăng Dương

Thưa bác sĩ, những bệnh lý xương khớp nào thường gây đau nhiều hơn khi thay đổi thời tiết?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Những bệnh nhân có thể bị thoái hoá khớp viêm khớp dạng thấp, viêm loãng xương nặng, hoặc những bệnh nhân bị gãy xương đang trong giai đoạn liền, có di chứng từ các chấn thương xương khớp… đều có thể bị đau khi xảy ra thay đổi thời tiết.

Trước đây các bệnh xương khớp thường gặp ở người lớn tuổi. Hiện nay có xu hướng trẻ hóa không, thưa bác sĩ?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Thực ra trước đây xương khớp chỉ găp ở người lớn tuổi và cả người trẻ. Tuy nhiên khi điều kiện y tế đất nước chưa phát triển, điều kiện đăng kí bảo hiểm y tế hạn chế nên chỉ có người cao tuổi lớn quan tâm và đi khám. Nên người trẻ khi có bệnh xương khớp giai đoạn sớm thường chấp nhận chịu đựng đau, ít đi khám. Vì thế tỉ lệ người trẻ trước kia mắc bệnh xương khớp ít hơn. Hiện nay điều kiện kinh tế, y tế phát triển nên số người đi khám khi đau mỏi xương khớp sẽ nhiều hơn, trong đó có cả người trẻ.

Nhiều người cho rằng đau nhức xương khớp khi đổi thời tiết là "chuyện bình thường" và không cần đi khám. Quan điểm của bác sĩ về vấn đề này như thế nào?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Đau nhức xương khớp khi thay đổi thời tiết có thể là chuyện bình thường, nhưng cũng có thể khởi đầu của 1 bệnh lí, ví dụ như: u xương, viêm xương- khớp… Và những bệnh này cần phát hiện sớm để điều trị kịp thời. Vì vậy nếu nói rằng đau nhức xương khớp khi đổi thời tiết là "chuyện bình thường" và không cần đi khám là nói không đúng.

Hiện nay bệnh xương khớp có xu hướng trẻ hóa. Ảnh: Đăng Dương



Vậy đâu là những giải pháp giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Sau đây là những giải pháp giúp phòng ngừa và cải thiện tình trạng đau nhức xương khớp:

+ Sinh hoạt điều độ: ăn uống nghỉ ngơi, làm việc.

+ Tập thể dục thường xuyên, có sự tư vấn của các chuyên gia, tránh tình trạng tập quá sức.

+ Định kì thăm khám để phát hiện sớm các bệnh lí liên quan tới xương khớp.

+ Các bệnh nhân gẫy xương, sai khớp sau khi điều trị cần được hướng dẫn tập luyện phục hồi chức năng bài bản.

Bác sĩ có lời khuyên nào dành cho người trẻ để bảo vệ hệ xương khớp từ sớm?

- PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh: Tôi có lời khuyên tới người trẻ như sau:

+ Cần có chế độ ăn uống ngủ nghỉ điều độ, khoa học, tránh quá sức.

+ Bổ sung thức ăn có các yếu tố vi lượng, canxi,… như rau xanh để tăng độ bền vững của hệ thống xương khớp.

+ Tập thể dục thường xuyên có bài bản, dưới sự tư vấn của các chuyên gia…Tránh tình trạng tập quá sức. Tránh các chấn thương xương khớp.

- Xin cảm ơn bác sĩ!

PGS.TS.BS Phạm Đăng Ninh khuyến cáo, đau nhức xương khớp khi thời tiết thay đổi không chỉ là biểu hiện sinh lý đơn thuần mà có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều bệnh lý xương khớp. Việc chủ động thăm khám, điều chỉnh lối sống và chăm sóc hệ xương khớp đúng cách sẽ giúp người dân hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh các bệnh lý xương khớp đang có xu hướng trẻ hóa.

Đăng Dương (thực hiện)