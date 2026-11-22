Sườn non là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm Việt và có thể biến tấu thành nhiều món như sườn chua ngọt, sườn nướng, sườn kho. Trong những ngày trời lạnh, món sườn rim với phần sốt sánh nhẹ, bám quanh từng miếng thịt đặc biệt hợp với một nồi cơm nóng.

Chọn sườn non có cả nạc và chút mỡ để món rim không bị khô

Để món sườn mềm ngon, nên chọn những dẻ sườn có màu hồng tươi, thịt bám chắc vào xương, có cả phần nạc và một chút mỡ. Sườn quá nạc dễ bị khô nếu rim lâu. Kinh nghiệm được chia sẻ trên Phụ Nữ Mới.

Sườn mua về chặt thành miếng vừa ăn, rửa nhanh rồi chần qua nước sôi có thêm vài lát gừng. Sau đó vớt ra, rửa lại và để thật ráo. Bước này giúp loại bỏ phần bọt và tạp chất bám trên bề mặt thịt, đồng thời giúp nước sốt sau khi rim đẹp hơn.

Có thể ướp khoảng 500-600 g sườn với tỏi băm, hành tím, tiêu, một chút nước mắm hoặc nước tương và dầu ăn trong khoảng 20-30 phút. Không nên cho quá nhiều gia vị mặn ngay từ đầu bởi nước sốt sẽ còn cô lại trong quá trình rim.

Áp chảo sườn trước, rim nhỏ lửa sau

Sau khi ướp, cho sườn vào chảo với một lượng dầu nhỏ, áp chảo đến khi các mặt hơi xém vàng. Không cần chiên sườn quá kỹ bởi mục đích của bước này chủ yếu là tạo lớp bề mặt thơm và giúp miếng thịt săn hơn.

Tiếp đó, thêm một ít nước lọc và đun nhỏ lửa để sườn chín mềm từ bên trong. Khi nước trong chảo còn ít, pha một lượng nhỏ mật ong với nước ấm rồi cho vào, đảo nhẹ để mật ong phủ đều quanh miếng sườn. Có thể thêm chút tiêu xay, mè rang hoặc hành lá khi tắt bếp. Phần sốt đạt yêu cầu khi sánh nhẹ, bám quanh miếng sườn nhưng chưa bị cháy đen.

Một mẹo nhỏ được chia sẻ trên VOV, là không nên đun mật ong ở lửa lớn để tạo màu thật nhanh. Nếu chảo quá nóng, đường trong mật ong dễ bị cháy, khiến món ăn có vị đắng và phần sốt sẫm màu không đẹp.

Ăn sườn rim mật ong cùng gì để mâm cơm đỡ ngấy?

Sườn rim vốn có vị đậm đà và hơi ngọt nên những món ăn kèm có vị thanh sẽ giúp cân bằng bữa cơm. Một đĩa rau luộc chấm nhạt, dưa chuột, salad rau củ hoặc bát canh cải nấu thịt băm đều phù hợp.

Nếu gia đình có trẻ nhỏ, có thể giảm tiêu và gia vị cay. Với người lớn, một chút tiêu xay hoặc ớt tươi sẽ giúp món sườn thơm hơn trong ngày lạnh. Món này ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng. Phần sườn còn thừa nên được bảo quản lạnh sớm thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

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