GĐXH - Cuối tuần, thay vì những món cầu kỳ, một đĩa sườn non rim mật ong vàng óng, thơm mùi tỏi tiêu, ăn cùng cơm nóng cũng đủ khiến bữa cơm gia đình hấp dẫn hơn. Muốn sườn mềm, đậm vị mà không bị khô hay cháy sốt, chỉ cần chú ý vài bước nhỏ ngay từ khâu sơ chế.
Sườn non là nguyên liệu quen thuộc trong bữa cơm Việt và có thể biến tấu thành nhiều món như sườn chua ngọt, sườn nướng, sườn kho. Trong những ngày trời lạnh, món sườn rim với phần sốt sánh nhẹ, bám quanh từng miếng thịt đặc biệt hợp với một nồi cơm nóng.
Chọn sườn non có cả nạc và chút mỡ để món rim không bị khô
Áp chảo sườn trước, rim nhỏ lửa sau
Ăn sườn rim mật ong cùng gì để mâm cơm đỡ ngấy?
Nếu gia đình có trẻ nhỏ, có thể giảm tiêu và gia vị cay. Với người lớn, một chút tiêu xay hoặc ớt tươi sẽ giúp món sườn thơm hơn trong ngày lạnh. Món này ngon nhất khi dùng nóng cùng cơm trắng. Phần sườn còn thừa nên được bảo quản lạnh sớm thay vì để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.
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