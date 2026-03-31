Mách bạn mẹo luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ mà không bị nổ

Thứ ba, 07:10 31/03/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Lò vi sóng là thiết bị quen thuộc trong căn bếp mỗi gia đình, không chỉ giúp chị em nội trợ hâm nóng thức ăn, rã đông thịt cá, mà còn có thể chế biến nhiều món ăn một cách nhanh gọn lẹ, tiện lợi.

Có nên luộc trứng bằng lò vi sóng không?

Các nhà sản xuất thường khuyến cáo không nên luộc trứng, hay thậm chí là quay trứng nguyên quả/nguyên vỏ trong lò vi sóng, dù là trứng chín hay trứng sống.

Nguyên nhân là do lòng trắng và lòng đỏ trứng đều chứa nhiều nước, trong khi lò vi sóng sử dụng sóng vi ba với tần số khoảng 2.45 GHz để làm chín thức ăn rất nhanh. Nước, đường và các chất béo là nguyên liệu dễ dàng hấp thụ sóng viba này nhất, trong khi vỏ trứng ít hấp thụ sóng.

Trứng khi bị làm nóng nhanh và giãn nở mạnh sẽ khiến áp suất bên trong ngày càng lớn mà kích thước bên ngoài không đổi, phát ra tiếng nổ lốp bốp hoặc thậm chí gây nổ trong khoang lò, không an toàn cho người dùng. Bên cạnh đó, phần trứng bắn quanh khoang lò khiến chị em cực kỳ khó vệ sinh lò vi sóng, từ đó gây mùi tanh khó chịu suốt thời gian dài.

Tuy nhiên, nếu bạn biết luộc trứng trong lò vi sóng đúng cách và an toàn thì sẽ không có tình trạng nổ hoặc gây nguy hiểm đến người dùng.

Cách luộc trứng bằng lò vi sóng nguyên vỏ

Nếu muốn luộc trứng nguyên quả bằng lò vi sóng và không bỏ đi lớp vỏ bên ngoài, bạn cần chuẩn bị tô/bát thủy tinh hoặc các dụng cụ làm bằng sứ chuyên dụng, bỏ trứng vào cùng một chút muối trắng. Sau đó, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.

Đầu tiên, bạn rửa sạch trứng, đặt vào trong bát/tô lớn. Sau đó, bạn đổ nước ngập trứng và thêm vào đó nửa thìa cà phê muối.

Bạn cần cho muối vào nước luộc trứng bởi điều này vừa giúp trứng chín nhanh hơn khi sinh nhiệt đều, lại hạn chế hình thành hơi nước trong quả trứng, tránh gây nứt hay nổ. Ngoài ra, mẹo này thường áp dụng khi bạn luộc trứng theo cách thông thường.

Đặt tô/bát nước đựng trứng vào lò vi sóng và chọn mức nhiệt cao nhất, điều chỉnh thời gian khoảng 5 - 7 phút, tùy vào số lượng trứng bạn chế biến.

Các chị em nội trợ cũng cần lưu ý, nếu cho không đủ lượng muối (hoặc không cho muối) có thể khiến trứng bị nổ. Khi chọn bát để trứng, bạn cũng nên dùng bát to một chút để tránh trường hợp nước nóng khi đun sôi trong lò bị trào ra ngoài, dễ gây chập cháy.

Khi lò đã chế biến xong, bạn lấy trứng ra, thêm nước lạnh để giảm bớt nhiệt độ giúp trứng dễ bóc vỏ hơn. Vậy là bạn đã luộc trứng bằng lò vi sóng thành công mà không bị nổ chỉ bằng cách thêm vài nguyên liệu cơ bản.

Cách luộc trứng bỏ vỏ bằng lò vi sóng

Luộc trứng bằng lò vi sóng đập bỏ vỏ trứng cũng gần giống khi như bạn chần trứng trong nồi trên bếp. Với cách làm này, bạn thực hiện như sau:

Thêm nước sạch vào một chiếc tô vừa phải hoặc thậm chí là cốc làm từ chất liệu chuyên dụng cho lò vi sóng. Sau đó, bạn đập trứng vào bát nước, đậy nắp lại hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm. Quay bát trứng ở mức nhiệt cao nhất, điều chỉnh thời gian khoảng 1 phút.

Lưu ý, khi thực hiện cách làm này, bạn cần đổ nước sao cho ngập toàn bộ lòng trắng trứng để giúp trứng chín nhanh và không bị nổ, nên chọn tô đủ lớn để tránh nước tràn ra ngoài khi sôi.

Sau khi lò vi sóng đã làm chín trứng, bạn lấy trứng ra khỏi lò và để trứng nghỉ trong khoảng 30 giây – 1 phút rồi mới mở màng bọc thực phẩm, sau đó dùng thìa lấy trứng ra thưởng thức.

Thành phẩm là món trứng chần có lớp lòng trắng mềm mịn, lòng đỏ bên trong tan chảy. Nếu không muốn luộc trứng lòng đào mà cần luộc chín hơn cho trẻ nhỏ, bạn hãy tăng thêm thời gian chế biến trong lò vi sóng.

