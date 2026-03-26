Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng
GĐXH - Thêm muối vào nước luộc trứng là mẹo đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích trong quá trình nấu. Dưới đây là những lý do chính.
Lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng
Giúp hạn chế trứng bị nứt vỏ khi luộc
Một trong những lý do phổ biến nhất để cho muối vào nước luộc trứng là giảm nguy cơ trứng bị nứt khi đun sôi.
Khi trứng được thả vào nước nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm vỏ trứng nứt ra. Khi đó, lòng trắng bên trong dễ trào ra ngoài.
Muối có thể giúp tăng mật độ của nước, đồng thời làm cho protein trong lòng trắng đông lại nhanh hơn nếu trứng bị rò rỉ. Nhờ vậy, lòng trắng sẽ nhanh chóng đông lại tại vị trí nứt, hạn chế việc trứng bị vỡ hoàn toàn.
Giúp trứng dễ bóc vỏ hơn
Một lợi ích khác của việc thêm muối là giúp bóc vỏ trứng dễ dàng hơn sau khi luộc. Trong quá trình luộc, muối có thể làm thay đổi nhẹ môi trường nước, giúp lớp màng mỏng nằm giữa vỏ trứng và lòng trắng tách ra dễ hơn. Điều này giúp bạn bóc vỏ nhanh hơn mà không làm hỏng phần lòng trắng.
Đây là lý do nhiều đầu bếp gia đình thường áp dụng mẹo này khi cần luộc nhiều trứng để làm salad, bánh hoặc món ăn sáng.
Giữ hình dạng trứng đẹp hơn
Khi trứng bị nứt trong quá trình luộc, lòng trắng thường tràn ra ngoài và tạo thành những mảng không đẹp mắt.
Nếu nước luộc có muối, lòng trắng sẽ đông nhanh hơn khi tiếp xúc với nước nóng, giúp trứng giữ được hình dạng tương đối tròn đều.
Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần trứng luộc để trang trí món ăn hoặc chuẩn bị cho các bữa tiệc.
Luộc trứng đúng cách để giữ trọn dinh dưỡng
Ngoài việc cho muối vào nước, cách luộc trứng đúng cũng rất quan trọng để đảm bảo trứng chín đều và giữ được giá trị dinh dưỡng.
Chọn trứng tươi và rửa sạch trước khi luộc
Trứng tươi thường có lòng trắng đặc và lòng đỏ tròn, giúp trứng giữ cấu trúc tốt hơn khi nấu. Trứng nên được rửa sạch nhẹ nhàng dưới nước trước khi nấu để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn bám trên vỏ.
Bắt đầu luộc với nước lạnh
Một mẹo quan trọng là đặt trứng vào nồi khi nước còn lạnh, sau đó mới bật bếp đun sôi. Cách này giúp trứng tăng nhiệt độ từ từ, giảm nguy cơ nứt vỏ. Bạn có thể thêm khoảng 1/2 - 1 thìa cà phê muối cho mỗi nồi nước luộc trứng.
Canh thời gian luộc phù hợp
Tùy vào độ chín mong muốn, thời gian luộc trứng có thể khác nhau: 6 - 7 phút: Trứng lòng đào; 8 - 9 phút: Lòng chín mềm; 10 - 12 phút: Trứng chín hoàn toàn.
Sau khi luộc xong, nên ngâm trứng vào nước lạnh hoặc nước đá để dễ bóc vỏ hơn.
Một số lưu ý khi luộc trứng để đảm bảo an toàn
Mặc dù trứng luộc là món ăn đơn giản, vẫn cần chú ý một số điểm để đảm bảo an toàn thực phẩm.
Không luộc trứng quá lâu
Luộc trứng quá lâu có thể khiến lòng đỏ xuất hiện viền xanh xám. Đây là phản ứng tự nhiên giữa sắt và lưu huỳnh trong trứng khi bị đun quá mức. Mặc dù không nguy hiểm, điều này có thể làm giảm hương vị và kết cấu của trứng.
Bảo quản trứng luộc đúng cách
Trứng luộc nên được: Bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa ăn ngay; Sử dụng trong vòng 1 tuần. Việc bảo quản lạnh giúp giảm nguy cơ phát triển vi khuẩn gây bệnh.
Ăn sáng đúng cách cho người huyết áp cao trong năm 2026Ăn - 4 giờ trước
GĐXH - Buổi sáng là thời điểm quan trọng giúp cơ thể khởi động và ổn định các chỉ số sức khỏe. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng và duy trì huyết áp ổn định.
6 món đồ uống giúp thanh nhiệt gan vào mùa xuân cực hiệu quả, hãy luân phiên uống mỗi ngày 1 cốc vào bữa sángĂn - 5 giờ trước
Công thức làm cũng rất đơn giản và tiện lợi chỉ với chiếc máy làm sữa hạt cùng nguyên liệu đơn giản.
5 nơi bán phở đắt nhất Việt Nam: Tô 4 triệu có luôn cả vàng ròng, bát rẻ nhất cũng bay nửa tháng lươngĂn - 20 giờ trước
Phở vốn là món ăn bình dân quen thuộc, nhưng tại những địa điểm này, thực khách phải chi trả số tiền bằng cả tháng lương của nhiều người chỉ để thưởng thức một bát phở.
Uống nước kiểu này dễ làm hại dạ dày và thậnĂn - 21 giờ trước
GĐXH - Nhiều người chỉ quan tâm đến việc uống đủ nước mỗi ngày mà ít chú ý đến cách uống, thời điểm uống hay nhiệt độ của nước. Nếu thường xuyên uống nước sai cách, cơ thể có thể phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến tiêu hóa.
Mùa này ăn tôm sông rang hẹ đúng là "đỉnh của chóp", thêm một mẹo nhỏ xíu này vỏ tôm giòn tan, ngọt thịt lại cực tốt cho sức khỏeĂn - 22 giờ trước
Những ngày thời tiết ương ương dở dở, mâm cơm gia đình đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chỉ cần một đĩa tôm sông nhỏ rang hẹ giòn rụm, mặn ngọt đậm đà là đủ đánh bay cả nồi cơm nóng hổi. Món ăn mộc mạc, rẻ tiền nhưng lại là "mỹ vị" chốn đồng quê nếu chị em biết trổ tài với một vài bí quyết nhỏ xíu dưới đây.
3 món ăn quen thuộc giúp làm sạch mạch máu: Dễ nấu, thanh mát, hỗ trợ tuần hoàn hiệu quảĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, không ít người gặp tình trạng đầy bụng, táo bón, mỡ máu cao hay cơ thể uể oải kéo dài. Nguyên nhân thường đến từ chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ít rau xanh, cộng thêm việc ít vận động và ngủ nghỉ thất thường.
Thời điểm uống tỏi ngâm mật ong để phát huy tối đa tác dụngĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Tỏi ngâm mật ong là một cách kết hợp quen thuộc trong dinh dưỡng tự nhiên, thường được nhiều người sử dụng để hỗ trợ tăng cường đề kháng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống tỏi ngâm mật ong vào lúc nào là tốt nhất.
Món rau ngon thưởng thức ngay khi còn kịp trong tháng Ba: Nguyên liệu rẻ mà ăn ngon miệng hơn cả món thịtĂn - 1 ngày trước
Sự kết hợp của 3 nguyên liệu này, thanh mát, giòn ngon mà ít chất béo và tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp với các gia đình có người già và trẻ em.
Sau tuổi 40, bữa cơm nên bớt 3 món quen thuộc này nếu không muốn mỡ máu tăng âm thầmĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bước qua tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các chỉ số sức khỏe như cholesterol, triglycerid hay huyết áp. Nhưng điều đáng nói là, mỡ máu cao thường không có biểu hiện rõ ràng. Bạn vẫn ăn uống bình thường, vẫn sinh hoạt như trước, cho đến khi đi khám mới “giật mình” vì các chỉ số đã vượt ngưỡng.
11 món ăn từ loại thịt chứa collagen tự nhiên đỉnh cao nhiều người bỏ quaĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Da heo thường bị vứt bỏ vì bị xem là béo và kém lành mạnh. Thế nhưng ít ai ngờ rằng phần thực phẩm quen thuộc này lại giàu collagen và protein tự nhiên, mang đến nhiều lợi ích cho da, xương khớp nếu dùng đúng cách.
Loại nước hỗ trợ dưỡng thận ít người biếtĂn
GĐXH - Dưới đây là những loại đồ uống quen thuộc, ít người để ý nhưng có thể góp phần hỗ trợ hoạt động lọc và đào thải của thận hiệu quả hơn.