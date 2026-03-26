Đây là lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Lý do nên bỏ muối vào nước luộc trứng

Giúp hạn chế trứng bị nứt vỏ khi luộc

Một trong những lý do phổ biến nhất để cho muối vào nước luộc trứng là giảm nguy cơ trứng bị nứt khi đun sôi.

Khi trứng được thả vào nước nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể làm vỏ trứng nứt ra. Khi đó, lòng trắng bên trong dễ trào ra ngoài.

Muối có thể giúp tăng mật độ của nước, đồng thời làm cho protein trong lòng trắng đông lại nhanh hơn nếu trứng bị rò rỉ. Nhờ vậy, lòng trắng sẽ nhanh chóng đông lại tại vị trí nứt, hạn chế việc trứng bị vỡ hoàn toàn.

Giúp trứng dễ bóc vỏ hơn

Một lợi ích khác của việc thêm muối là giúp bóc vỏ trứng dễ dàng hơn sau khi luộc. Trong quá trình luộc, muối có thể làm thay đổi nhẹ môi trường nước, giúp lớp màng mỏng nằm giữa vỏ trứng và lòng trắng tách ra dễ hơn. Điều này giúp bạn bóc vỏ nhanh hơn mà không làm hỏng phần lòng trắng.

Đây là lý do nhiều đầu bếp gia đình thường áp dụng mẹo này khi cần luộc nhiều trứng để làm salad, bánh hoặc món ăn sáng.

Giữ hình dạng trứng đẹp hơn

Khi trứng bị nứt trong quá trình luộc, lòng trắng thường tràn ra ngoài và tạo thành những mảng không đẹp mắt.

Nếu nước luộc có muối, lòng trắng sẽ đông nhanh hơn khi tiếp xúc với nước nóng, giúp trứng giữ được hình dạng tương đối tròn đều.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn cần trứng luộc để trang trí món ăn hoặc chuẩn bị cho các bữa tiệc.

Luộc trứng đúng cách để giữ trọn dinh dưỡng

Ngoài việc cho muối vào nước, cách luộc trứng đúng cũng rất quan trọng để đảm bảo trứng chín đều và giữ được giá trị dinh dưỡng.

Chọn trứng tươi và rửa sạch trước khi luộc

Trứng tươi thường có lòng trắng đặc và lòng đỏ tròn, giúp trứng giữ cấu trúc tốt hơn khi nấu. Trứng nên được rửa sạch nhẹ nhàng dưới nước trước khi nấu để loại bỏ bụi bẩn hoặc vi khuẩn bám trên vỏ.

Bắt đầu luộc với nước lạnh

Một mẹo quan trọng là đặt trứng vào nồi khi nước còn lạnh, sau đó mới bật bếp đun sôi. Cách này giúp trứng tăng nhiệt độ từ từ, giảm nguy cơ nứt vỏ. Bạn có thể thêm khoảng 1/2 - 1 thìa cà phê muối cho mỗi nồi nước luộc trứng.

Canh thời gian luộc phù hợp

Tùy vào độ chín mong muốn, thời gian luộc trứng có thể khác nhau: 6 - 7 phút: Trứng lòng đào; 8 - 9 phút: Lòng chín mềm; 10 - 12 phút: Trứng chín hoàn toàn.

Sau khi luộc xong, nên ngâm trứng vào nước lạnh hoặc nước đá để dễ bóc vỏ hơn.

Một số lưu ý khi luộc trứng để đảm bảo an toàn

Mặc dù trứng luộc là món ăn đơn giản, vẫn cần chú ý một số điểm để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Không luộc trứng quá lâu

Luộc trứng quá lâu có thể khiến lòng đỏ xuất hiện viền xanh xám. Đây là phản ứng tự nhiên giữa sắt và lưu huỳnh trong trứng khi bị đun quá mức. Mặc dù không nguy hiểm, điều này có thể làm giảm hương vị và kết cấu của trứng.

Bảo quản trứng luộc đúng cách

Trứng luộc nên được: Bảo quản trong tủ lạnh nếu chưa ăn ngay; Sử dụng trong vòng 1 tuần. Việc bảo quản lạnh giúp giảm nguy cơ phát triển vi khuẩn gây bệnh.