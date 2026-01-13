Nghỉ hưu đừng lo nghĩ về điều này: Bí quyết sống nhẹ nhõm của nữ giảng viên

Nghỉ hưu với lương 5 con số khiến nhiều người bất ngờ

Trong những năm gần đây, nghề giảng dạy tại Trung Quốc ngày càng thu hút sự quan tâm, không chỉ vì tính ổn định mà còn bởi chế độ hưu trí được đánh giá là tương đối tốt. Đặc biệt, tại những trường đại học hàng đầu như Đại học Bắc Kinh, mức lương và phúc lợi dành cho giảng viên sau khi nghỉ hưu luôn là chủ đề gây tò mò.

Trong một cuộc phỏng vấn bất ngờ, một nữ giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Bắc Kinh tiết lộ rằng lương hưu hàng tháng của bà hiện ở mức hơn 10.000 NDT, tương đương khoảng 37,6 triệu đồng.

Điều khiến dư luận sửng sốt là số tiền này, theo lời bà, có thể đủ để bà chi tiêu trong suốt một năm.

Nữ giảng viên nghỉ hưu. Ảnh: 163

Cuộc sống giản dị nhưng đầy đủ và chủ động

Nhìn bề ngoài, nữ giảng viên ăn vận khá đơn giản, không phô trương.

Tuy nhiên, phong thái chỉn chu, nghiêm cẩn và điềm đạm của bà vẫn toát lên khí chất đặc trưng của một người từng gắn bó cả đời với giảng đường.

Bà chia sẻ rằng mức lương hưu hiện tại tuy không phải quá cao so với mặt bằng chung tại Bắc Kinh, nhưng hoàn toàn đủ để bà sống thoải mái.

Bởi lẽ, bà không chạy theo vật chất, cũng không có nhu cầu chi tiêu lớn. Với bà, sự đủ đầy đến từ sức khỏe, tinh thần ổn định và cuộc sống có nhịp điệu.

Ở tuổi 91, sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu

Dù đã bước sang tuổi 91, nữ giáo sư vẫn duy trì thói quen rèn luyện thân thể đều đặn. Bà cho rằng sức khỏe là nền tảng của mọi niềm vui và thành tựu, kể cả khi đã nghỉ hưu.

Ngoài việc đọc sách, nghiên cứu để giữ cho trí óc không bị lạc hậu, bà thường xuyên đi dạo trong khuôn viên trường, xem các trận đấu thể thao hoặc trò chuyện cùng sinh viên.

Theo bà, chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, con người mới đủ năng lượng để tận hưởng cuộc sống và làm những điều mình mong muốn.

Nữ giáo sư tin rằng chìa khóa của tuổi thọ không chỉ nằm ở chế độ sinh hoạt, mà còn ở tâm lý.

Bà luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan, không để những yếu tố bên ngoài chi phối cảm xúc cá nhân.

Trải qua nhiều biến cố của cuộc đời, bà rèn cho mình sự kiên nhẫn, bình tĩnh và chấp nhận những điều không như ý một cách nhẹ nhàng.

Chính thái độ sống này giúp bà bước qua tuổi già một cách an nhiên, không áp lực, không lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc hay tương lai.

Nghỉ hưu sống trong khuôn viên trường, chi phí gần như tối thiểu

Dù Bắc Kinh là một trong những thành phố đắt đỏ nhất Trung Quốc, nhưng các giảng viên Đại học Bắc Kinh khi nghỉ hưu vẫn được hưởng nhiều trợ cấp.

Bà hiện sống trong khu nhà dành riêng cho giảng viên về hưu, không phải lo chi phí thuê nhà. Bữa ăn hằng ngày chủ yếu tại nhà ăn của trường với giá rất rẻ, giúp tiết kiệm đáng kể.

Nhờ vậy, chi tiêu hàng tháng của bà chỉ dao động khoảng 1.000–2.000 NDT, tương đương 3,7–7,5 triệu đồng.

Đây chính là lý do khiến việc "một năm không tiêu hết 37 triệu đồng" trở nên hoàn toàn khả thi.

Bên cạnh cuộc sống cá nhân ổn định, nữ giáo sư cũng rất tự hào về các con của mình.

Nhờ sự giáo dục nghiêm khắc và định hướng rõ ràng từ nhỏ, các con bà đều tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, có sự nghiệp vững vàng và gia đình hạnh phúc.

Khi con cái đã trưởng thành, tự lập và ổn định, bà càng không phải bận tâm hay gánh thêm trách nhiệm tài chính.

Tranh cãi xoay quanh mức lương hưu "đáng mơ ước"

Thông tin về mức lương hưu hơn 10.000 NDT của nữ giáo sư nhanh chóng gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Một số ý kiến cho rằng mức lương này quá cao so với nhiều ngành nghề khác, tạo ra sự chênh lệch rõ rệt trong xã hội.

Tuy nhiên, không ít người phản bác rằng với những đóng góp lâu dài cho giáo dục và xã hội, mức lương hưu như vậy là hoàn toàn xứng đáng.

Thậm chí, nếu không làm trong ngành giáo dục mà chọn một con đường khác, thu nhập của bà khi còn trẻ có thể còn cao hơn con số hiện tại.

Cuộc sống nghỉ hưu mà nhiều người mơ ước

Dù từng bị nghi ngờ về mức chi tiêu "phi thực tế", nữ giáo sư khẳng định rằng bà chỉ đơn giản là sống tiết kiệm, không đặt nặng vật chất, lại được hưởng nhiều phúc lợi từ trường.

Khi không còn áp lực nhà ở, ăn uống hay con cái, tiền bạc tự nhiên trở thành thứ không quá quan trọng.

Ở tuổi xế chiều, bà có sức khỏe, có sự tôn trọng của xã hội, có con cái thành đạt và một cuộc sống tinh thần phong phú.

Với nhiều người, đó chính là định nghĩa trọn vẹn nhất của hai chữ "viên mãn".

