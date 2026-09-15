Quá yêu nên dễ chịu thiệt: 3 con giáp chân thành nhất trong tình yêu

Trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn gặp được người phù hợp ngay từ đầu. Có những người phải trải qua nhiều tổn thương, hiểu lầm, thậm chí đánh đổi cảm xúc của chính mình mới dần học được cách yêu đúng cách, theo Tạp chí Saostar. Theo quan niệm dân gian về 12 con giáp, những con giáp dưới đây thường được cho là "dễ chịu thiệt thòi" trong chuyện tình cảm.

Con giáp Mão: Càng yêu sâu đậm càng dễ quên mất bản thân

Chỉ cần người mình yêu vui vẻ, mối quan hệ vẫn còn cơ hội hàn gắn, tuổi Mão có thể tiếp tục cho đi. Ảnh minh họa

Con giáp Mão thường mang đến cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng trong tình yêu. Họ biết quan tâm, biết lắng nghe và luôn muốn người mình yêu cảm thấy được trân trọng.

Khi bắt đầu một mối quan hệ, con giáp Mão thường không xem đó là cuộc tình chóng vánh. Họ nghiêm túc và có xu hướng nghĩ xa hơn, thậm chí hình dung về một mái ấm lâu dài với người mình yêu.

Một khi đã trao tình cảm, con giáp Mão có thể dành rất nhiều thời gian và tâm sức cho đối phương. Họ sẵn sàng điều chỉnh thói quen, nhường nhịn trong những chuyện nhỏ và cố gắng vun đắp để mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn.

Điều khiến con giáp này dễ chịu thiệt thòi là họ thường không quá đặt nặng chuyện được - mất trong tình yêu. Chỉ cần người mình yêu vui vẻ, mối quan hệ vẫn còn cơ hội hàn gắn, tuổi Mão có thể tiếp tục cho đi.

Thế nhưng, tình yêu chỉ thực sự bền vững khi sự hy sinh đến từ cả hai phía. Nếu gặp người không biết trân trọng, sự bao dung của tuổi Mão đôi khi lại trở thành lý do khiến họ phải chịu đựng quá lâu.

Con giáp Mùi: Yêu là hết lòng, dù bản thân phải chịu phần thiệt

Mùi ít khi kể công hay đòi hỏi đối phương phải đáp lại từng điều mình đã làm. Ảnh minh họa

Mùi là một trong những con giáp giàu tình cảm và coi trọng sự gắn bó. Khi yêu, họ thường không giữ lại quá nhiều cho riêng mình mà sẵn sàng dành thời gian, tình cảm và sự quan tâm cho người thương.

Con giáp Mùi vốn dịu dàng, chu đáo và dễ đồng cảm. Họ có thể nhận ra tâm trạng của đối phương qua những thay đổi rất nhỏ, từ đó tìm cách an ủi hoặc giúp người mình yêu cảm thấy tốt hơn.

Trong tình yêu và hôn nhân, con giáp Mùi thường hướng đến sự ổn định. Họ muốn cùng người mình yêu xây dựng một mái nhà, cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn thay vì dễ dàng bỏ cuộc.

Bởi vậy, ngay cả khi phải hy sinh một số lợi ích cá nhân, tuổi Mùi cũng thường chấp nhận khá tự nhiên. Họ ít khi kể công hay đòi hỏi đối phương phải đáp lại từng điều mình đã làm.

Nhưng chính sự chịu thương chịu khó này đôi khi khiến con giáp Mùi trở thành người chịu thiệt. Họ có thể cố gắng giữ một mối quan hệ đã khiến mình mệt mỏi chỉ vì vẫn còn tình cảm và không muốn người mình yêu phải đau lòng.

Con giáp Sửu: Âm thầm cho đi, chẳng bao giờ kể công

Sự chân thành ấy là điểm đáng quý nhưng đôi khi cũng khiến con giáp Sửu dễ bị tổn thương. Ảnh minh họa

Chân thành, điềm đạm là tính cách nổi bật của người tuổi Sửu. Người tuổi Sửu cũng rất dễ tin người khác, đặc biệt là khi đã được hứa hẹn điều gì đó. Với họ, lời hứa rất thiêng liêng và vô cùng quan trọng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Khi đã hứa với ai điều gì, chắc chắn họ sẽ thực hiện bằng được. Ngược lại, khi nhận được lời hứa của ai đó, người tuổi Sửu sẽ tin tưởng tuyệt đối, không chút hoài nghi, ngay cả khi mới quen thân.

Sự tin tưởng ngây thơ khiến họ phải trải qua không ít lần bị lừa gạt về tình cảm, trong chuyện tình cảm, những cô nàng tuổi Sửu lại vô cùng yếu đuối.

Điều đáng nói là con giáp Sửu khá kiên định trong tình yêu. Một khi đã xác định nghiêm túc với mối quan hệ, họ không dễ dàng buông tay chỉ vì những khó khăn nhất thời. Dù phải nhường nhịn hoặc chịu phần thiệt về mình, họ vẫn cố gắng giữ gìn tình cảm.

Sự chân thành ấy là điểm đáng quý nhưng đôi khi cũng khiến con giáp Sửu dễ bị tổn thương. Họ có xu hướng chịu đựng nhiều hơn mức cần thiết, thậm chí bỏ qua những điều khiến bản thân buồn chỉ vì không muốn người mình yêu thất vọng.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.