3 câu người EQ cao thường dùng để trả lời khi bị hỏi lương hưu

Trong cuộc sống, chuyện hỏi lương hưu hay điều kiện kinh tế của người khác đôi khi xuất phát từ sự tò mò. Tuy nhiên, với người được hỏi, đây có thể là vấn đề khá nhạy cảm. Đặc biệt sau khi nghỉ hưu, nhiều người không muốn công khai mình đang nhận bao nhiêu tiền mỗi tháng.

Việc tiết lộ thu nhập hay lương hưu là điều không nên. Bởi lẽ nếu con số quá thấp bạn sẽ bị người khác cười chê, còn cao quá sẽ bị người khác nhòm ngó rồi tìm cách xin xỏ, vay mượn, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Vậy phải làm sao? Tốt nhất nên trả lời theo 3 cách dưới đây:

1. "Lương hưu của tôi chỉ đủ trang trải cuộc sống"

Người EQ cao thường không vội đưa ra con số cụ thể khi được hỏi về lương hưu.

Một khoản tiền quá thấp có thể khiến người khác vô tình đánh giá hoàn cảnh của bạn. Ngược lại, nếu mức lương hưu cao, việc tiết lộ con số cũng có thể khiến bạn trở thành tâm điểm của những cuộc so sánh không cần thiết.

Vì vậy, thay vì nói chính xác mỗi tháng mình nhận bao nhiêu, bạn có thể trả lời theo hướng khái quát: "Tôi chỉ có một khoản đủ trang trải cuộc sống thôi", hoặc "Tôi cũng không để ý nhiều đến chuyện đó, miễn sao cuộc sống ổn định là được".

Một câu trả lời như vậy vừa không khiến đối phương mất mặt, vừa giúp bạn bảo vệ thông tin tài chính cá nhân.

Người EQ cao hiểu rằng không phải câu hỏi nào cũng cần một đáp án cụ thể. Đôi khi, biết giữ lại một phần thông tin về bản thân cũng là cách duy trì sự thoải mái trong các mối quan hệ.

Người EQ cao thường không vội đưa ra con số cụ thể khi được hỏi về lương hưu. Ảnh minh họa

2. "Lương hưu không nhiều nhưng tôi vẫn sống ổn. Còn bạn thì sao?"

Khi nhận thấy đối phương quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, một cách xử lý tinh tế là chuyển hướng cuộc trò chuyện.

Thay vì tiếp tục giải thích về lương hưu, bạn có thể chủ động hỏi thăm công việc, gia đình hoặc cuộc sống hiện tại của họ. Chẳng hạn: "Lương hưu của tôi không nhiều nhưng cũng đủ dùng. Dạo này bạn thế nào, công việc có ổn định không?".

Cách nói này giúp cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề tự nhiên hơn mà không tạo cảm giác bạn đang né tránh hay khó chịu.

Trong trường hợp người hỏi tiếp tục truy vấn, bạn cũng có thể nhẹ nhàng đưa câu hỏi trở lại phía họ: "Tôi vẫn sống ổn với khoản mình có. Còn bạn, công việc và thu nhập hiện tại thế nào?".

Nếu đối phương cũng không muốn chia sẻ chuyện tài chính, họ có thể dễ dàng nhận ra đây là vấn đề riêng tư và chủ động dừng lại.

Điều quan trọng là cách nói cần giữ sự bình tĩnh, vui vẻ. Mục đích không phải khiến người hỏi "quê" mà là khéo léo thiết lập giới hạn cho cuộc trò chuyện.

3. "Tôi thường không chia sẻ chuyện thu nhập, mong bạn thông cảm nhé"

Ở cấp độ cao nhất của giao tiếp cảm xúc, người EQ cao không ngại nói "không" , chỉ là họ nói bằng cách khiến người khác không thể thấy khó chịu. Khi bị hỏi chuyện lương, họ có thể thẳng thắn nhưng vẫn nhẹ nhàng: "Tôi thường không chia sẻ chuyện thu nhập, mong bạn thông cảm nhé", theo Thanh niên Việt.

Đây là biểu hiện của người có kỹ năng giao tiếp: Không vòng vo, không chống đối, chỉ là lời khẳng định ranh giới cá nhân một cách điềm đạm. Người EQ cao hiểu rằng không phải ai hỏi chuyện lương thưởng cũng là có ý xấu, nhưng việc bảo vệ thông tin cá nhân là quyền của mình. Họ không cần phải "làm hài lòng" người khác bằng cách tiết lộ điều riêng tư.

Đặt ranh giới không chỉ giúp họ bảo vệ quyền riêng tư, mà còn thiết lập sự tôn trọng hai chiều . Bởi khi bạn dám nói rõ điều mình không thoải mái, người khác sẽ tự điều chỉnh cách ứng xử. Và khi điều đó được thực hiện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không phòng thủ, bạn sẽ càng được đánh giá là người chín chắn, có kiểm soát cảm xúc tốt.