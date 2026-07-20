Vì sao phim 'The Odyssey' gây sốt toàn cầu?

Thành tích 264 triệu USD của "The Odyssey" đã vượt qua "The Dark Knight Rises" (249 triệu USD), "The Dark Knight" năm 2009 (198 triệu USD) và "Oppenheimer" (180 triệu USD). Theo Variety, bộ phim sử thi của đạo diễn Christopher Nolan mang về 124,5 triệu USD từ 3.919 rạp chiếu phim khu vực Bắc Mỹ vào cuối tuần, vượt xa mọi kỳ vọng. Tại phòng vé quốc tế, "The Odyssey" thu về 139,6 triệu USD từ 73 thị trường.

Được chuyển thể từ sử thi 3.000 năm tuổi của Homer, "The Odyssey" với Matt Damon trong vai Odysseus, vua của Ithaca, kể về cuộc hành trình đầy gian truân, tưởng chừng như bất tận đưa ông trở về nhà sau trận chiến thành Troy. Một câu chuyện đã trường tồn suốt hàng nghìn năm, nay được khoác lên diện mạo điện ảnh hiện đại dưới bàn tay của đạo diễn tài ba Christopher Nolan. Dàn diễn viên toàn sao của phim còn gồm có Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal và John Leguizamo.

"The Odyssey" đang tạo dấu ấn tại các rạp phim trên phạm vi toàn cầu. Ảnh: Universal

Bộ phim do Christopher Nolan viết kịch bản và đạo diễn, hiện là một trong những bộ phim được đánh giá cao nhất năm, đạt điểm A trong các cuộc thăm dò ý kiến của CinemaScore và 95% từ các nhà phê bình trên Rotten Tomatoes.

Với hiệu ứng truyền miệng cực tốt, sự cuồng nhiệt dành cho các định dạng xem phim cao cấp và các chiến dịch quảng bá rầm rộ quy tụ dàn sao hàng đầu, "The Odyssey" đang sẵn sàng cho một thành công vang dội tại phòng vé.

"The Odyssey" thu 264 triệu USD toàn cầu sau cuối tuần đầu tiên. Ảnh: Universal

"The Odyssey" là bộ phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Christopher Nolan gọi là “tham vọng ấp ủ lâu dài nhất” của mình. Các định dạng màn ảnh rộng cao cấp đóng góp tới 53% tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của bộ phim, trong khi IMAX thu về 51,8 triệu USD, tương đương 23% doanh thu bán vé toàn cầu.



Đơn vị phát hành đang dành toàn bộ phạm vi hoạt động toàn cầu cho "The Odyssey" trong ba tuần, đã lên lịch chiếu phim suốt ngày đêm tại các phòng chiếu 70mm được săn đón. Còn những người yêu điện ảnh thì sẵn sàng "săn vé" cả các suất chiếu lúc 2h sáng và 7h sáng của bộ phim sử thi này.

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