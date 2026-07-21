Sinh (Quang Sự) bỏ việc vì bị bà chủ 'gạ gẫm' qua đêm

Trong tập 28 phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đã được phát sóng, Vân (Ngọc Huyền) sau ngày đầu khai trương quán xôi đông khách nên đặt mua gà rán chiêu đãi bố và cháu gái. Bé Hà My để lộ ra chuyện bố Sinh (Quang Sự) phải vừa làm bảo vệ, vừa làm bốc vác thuê ở cửa hàng quần áo. Thương bố, bé Hà My mang đồ ăn ra tận cửa hàng để ăn cùng bố.



Con gái Sinh mang đồ ăn tới cửa hàng để ăn cùng bố. Ảnh VTV

Trong thời gian chờ tìm được việc mới, Sinh phải đi làm tạm thời bảo vệ để có thu nhập. Một nữ khách hàng vào mua quần áo, sau đó báo bị mất xe máy. Chị ta đòi Sinh bồi thường với trách nhiệm của bảo vệ ở cửa hàng.

Sau khi mặc cả qua lại, cả hai bên chốt số tiền bồi thường là 11 triệu đồng, nhưng Sinh chưa kịp chuyển khoản thì chị chủ cửa hàng đã lấy tiền mặt trả cho khách thay Sinh.

Chủ cửa hàng đã giúp Sinh đền tiền cho khách hàng bị mất xe máy. Ảnh VTV

Chủ cửa hàng chủ động đề xuất chịu 50% tiền bồi thường cùng với Sinh. Sau đó, chị ta có những lời nói và hành động "bật tín hiệu" tình ý để gạ Sinh ở lại với mình. Tuy nhiên, Sinh tỏ ra bất ngờ, có chút sợ hãi nên nhanh chóng tìm cách rời đi.

Vì không được Sinh đáp lại tình cảm, sáng hôm sau, chị chủ cửa hàng không đồng ý chịu 50% tiền bồi thường cùng Sinh nữa. Chị ta còn giục Sinh nghỉ việc. "Sao ngay từ đầu, chị không nói là tuyển bạn trai đi" - Sinh đáp trả. Anh đòi mấy ngày lương làm việc và trả lại chị ta số tiền bồi thường người mất xe máy một cách sòng phẳng.

Sinh chấp nhận nghỉ việc và trả số tiền đền bù mất xe của khách. Ảnh VTV

Trong lúc chơi cờ, ông Lượng (NSND Bùi Bài Bình) tâm sự với ông Đăng (NSƯT Chí Trung) về việc Diệu đã có công việc tốt, còn Sinh vừa làm bốc vác, vừa làm bảo vệ. Ông Lượng ước mình không bị bệnh tim thì đã có thể làm gì đó đỡ đần cho con trai. Biết chuyện, ông Đăng cảm thấy rất thương Sinh.



Trong khi đó, Diệu (Quỳnh Châu) say mê làm việc ở vị trí Giám đốc mà Sơn (Đức Hiếu) đang thuê cô. Cuối giờ làm, Sơn nài nỉ Diệu cho anh được đưa cô về.

Sinh cảm thấy buồn khi chứng kiến Sơn đưa Diệu về tận nhà. Ảnh VTV

Diệu vừa về tới nhà, ông Đăng đã chất vấn con gái về chuyện Sinh đi làm bốc vác, bảo vệ ở cửa hàng. Ông cho rằng thời gian qua, Diệu gặp khó khăn, Sinh cũng luôn ở bên. Vậy mà mới có mấy ngày, Diệu đã quên hết. Về chuyện Sinh từ chối trở lại xưởng may làm việc cùng Diệu, ông Đăng cho rằng lý do thực sự là vì sự xuất hiện của Sơn. Ông mắng con gái "có mới nới cũ" khiến Diệu ấm ức vào phòng khóc một mình.

Diệu ấm ức vì bị bố mắng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, chị dâu của Bằng mua đồ lễ mang đến nhà Bằng để chuẩn bị giỗ bố chồng. Thay vì chửi bới Bằng như hôm trước, hôm nay chị ta lại nói ngọt, đon đả và còn xung phong dọn dẹp nhà giúp Bằng, khiến anh lo lắng. Sinh cho rằng đó có thể là chiêu mới của chị dâu, Bằng cần phải cảnh giác gấp đôi.

Thấy chị dâu Bằng xuất hiện, Vân sẵn sàng đối đáp thẳng mặt với chị ta để bảo vệ Bằng. Về phía Bằng, anh suốt ngày than vãn với Sinh vì việc phải "hầu hạ" Vân nhưng thực tế anh lại luôn sẵn lòng giúp đỡ cô và cảm thấy vui vì điều đó.

Ông Đăng (NSƯT Chí Trung) bất bình vì con gái thân thiết với 'tổng tài' GĐXH - Sinh cảm thấy buồn khi thấy Diệu được Sơn đưa về tận nhà, trong khi đó ông Đăng mắng con gái sống thực dụng mà quên đi những đóng góp của Sinh.