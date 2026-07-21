Đỗ Nhật Hoàng 'Mưa đỏ' không áp lực doanh thu phim mới

Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.

Sau một năm kể từ thành công rực rỡ của "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng chính thức trở lại với một dự án điện ảnh mới. Ít người biết, dù chỉ tham gia vỏn vẹn 3 phim điện ảnh, song cả 3 tác phẩm có sự góp mặt của Đỗ Nhật Hoàng đều xuất sắc chiếm lĩnh ngôi vương phòng vé với tổng doanh thu kỷ lục lên đến 1.310 tỷ đồng.

Đỗ Nhật Hoàng trong ngày khai máy "Yêu sai yêu lại!".

Từ vai phụ trong Mai cho đến vai chính đầy ấn tượng trong "Ngày xưa có một chuyện tình" và "Mưa đỏ", nam diễn viên đã khẳng định thực lực và biên độ diễn xuất đa dạng của mình. Với diện mạo nam tính cùng gương mặt đậm chất điện ảnh, anh được kỳ vọng sẽ trở thành một nhân tố bùng nổ, bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ phim Việt.

Chia sẻ về sự trở lại đặc biệt lần này, Đỗ Nhật Hoàng cho biết bản thân rất hào hứng khi nhận được kịch bản từ đạo diễn. Nói về áp lực doanh thu phim sau "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng nói: "Áp lực cũng có nhưng Hoàng muốn toàn tâm toàn ý mang tới một dự án tâm huyết, đem tới nhiều cảm xúc nhất cho khán giả. Còn về doanh thu, đó như một món quà đi kèm cho những sự cố gắng toàn bộ ekip và dự án".

Một trong những lý do thú vị khác khiến Đỗ Nhật Hoàng lập tức nhận lời là việc được đóng cặp với "chị đẹp" Mie để tạo thành một cặp đôi "dở khóc dở cười" trên màn ảnh rộng.

Theo đó, Mie được khán giả biết tới rộng rãi với vai trò một DJ xinh đẹp, bốc lửa và luôn nhiệt huyết trên sân khấu. Lấn sân sang điện ảnh, Mie gây ấn tượng với vai Xuân trong Quỷ Cẩu (2023). Đây là một trong những tác phẩm kinh dị ăn khách nhất mọi thời đại tại phòng vé Việt Nam và là bộ phim đầu tiên thuộc thể loại này vượt mốc 100 tỷ. Diễn xuất của Mie được đánh giá có khả năng biến hoá đa dạng, khi thì trẻ trung, năng động, lúc thì cam chịu, bất lực trước hoàn cảnh.

Nói về sự trở lại, Mie chia sẻ trong suốt hai năm qua, nữ diễn viên nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng lại thuộc thể loại kinh dị nên còn băn khoăn. Vậy nên khi được NSX gửi tới một kịch bản có yếu tố hài hước, dễ thương như "Yêu sai yêu lại!", cô lập tức nhận lời vì "đúng gu". "Mie nghiêm túc với việc đóng phim và hy vọng được mọi người ủng hộ. Mình cũng học nhiều lớp diễn xuất để bổ sung thêm kiến thức, đồng thời khi lên set quay, mình cũng được các cô chú anh chị trong đoàn phim hướng dẫn thêm nhiều, mong sẽ không làm phụ lòng khán giả", cô nhấn mạnh.

Đỗ Nhật Hoàng tình tứ bên Mie.

Lần đầu đóng phim hài - lãng mạn cùng Đỗ Nhật Hoàng, diễn viên Mie hào hứng: "Tụi mình từng học chung với nhau 2 lớp diễn xuất nên ngôn ngữ đối thoại khi diễn xuất cũng khá quen thuộc. Hoàng là một cậu trai bẽn lẽn, ngại ngùng, bên trong là một sự sục sôi, cháy bỏng. Gu bạn trai của Mie thì lúc này lúc kia lắm, nhưng nếu nói gu của Nhã (nhân vật do Mie vào vai), thì Dương (nhân vật do Đỗ Nhật Hoàng vào vai) là chắc chắn rồi đó, rất ga lăng. Mie thích kịch bản này, và Mie biết chắc Hoàng cũng thích kịch bản vì có Mie".

Còn về phía Đỗ Nhật Hoàng, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho Mie: "Hoàng đôi khi quên mất mình từng học chung với Mie, chỉ hay xem Mie qua những clip viral mạng xã hội và không nghĩ cô ấy lại nghiêm túc như thế. Mie rất vui, giống Nhã, là một điểm cộng lớn góp phần vào sự duyên dáng của bộ phim lần này".

"Yêu sai yêu lại!" mang thể loại hài - tình cảm - gia đình. Phim mở ra nhiều tầng suy ngẫm cho cộng đồng mạng ngay từ tựa đề. Liệu câu chuyện tình yêu "trắc trở", hôn nhân "trúc trắc" của cặp đôi Nhật Hoàng - Mie sẽ được đạo diễn và NSX thể hiện như thế nào để vừa mang tới sự chân thực nhưng vẫn hài hước, dí dỏm, gần gũi với thế hệ trẻ, đặc biệt là sự đồng cảm của lứa tuổi GenY, GenZ? Phim dự sẽ công chiếu vào lễ Valentine 2027.

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