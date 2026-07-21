Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6

Cha Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản trị giá hàng chục triệu USD cho cháu nội?Giải trí -
GĐXH - Thông tin nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền được cho là để lại 90% khối tài sản cho hai cháu nội đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã hóm hỉnh gọi Leon là "cầu thủ Leon Ly" và nhờ mọi người chấm điểm cú sút của con trai ở cự ly 13 m. Chỉ qua clip Hồ Ngọc Hà chia sẻ, khán giả nhận thấy bé Leon đã có năng khiếu với bóng đá. Rất nhiều lời khen ngợi của fan dành cho cậu bé.
Facebook ca sĩ Hồ Ngọc Hà vui vẻ khoe hình ảnh bé Leon đá bóng.
Leon - con trai của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, hiện tại là gương mặt nhí nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, hài hước và ngày càng tự tin khi xuất hiện cùng bố mẹ.
Sinh năm 2020, Leon và chị song sinh Lisa, ngay từ khi chào đời đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Nếu Lisa thường được nhận xét nhẹ nhàng, tình cảm thì Leon lại nổi bật với nguồn năng lượng dồi dào, những biểu cảm tinh nghịch và vô số khoảnh khắc khiến người xem bật cười.
Qua những hình ảnh và video được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên mạng xã hội, Leon ngày càng bộc lộ sự lanh lợi, dạn dĩ. Cậu bé không ngại thể hiện cảm xúc, thường xuyên có những màn đối đáp hồn nhiên, thông minh với bố mẹ. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp Leon trở thành "cây hài nhí" được nhiều khán giả yêu thích.
Không chỉ gây thiện cảm bởi tính cách vui vẻ, Leon còn được khen ngợi vì ngoại hình ngày càng nổi bật. Cậu bé sở hữu nhiều đường nét được nhận xét giống bố Kim Lý. Khi lớn hơn, Leon càng toát lên vẻ tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính.
Là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Leon được bố mẹ nuôi dạy theo hướng gần gũi và tự lập. Hồ Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ cô luôn mong các con biết yêu thương mọi người, lễ phép và tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Nữ ca sĩ cũng ưu tiên dành thời gian đồng hành cùng các con trong học tập, vui chơi và những chuyến du lịch để giúp các bé có thêm trải nghiệm thực tế.
Bên cạnh đó, Kim Lý cũng là người cha rất tâm lý, thường xuyên cùng Leon tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đá bóng, chạy bộ hay khám phá thiên nhiên. Những khoảnh khắc hai bố con vui đùa luôn nhận được nhiều lời khen bởi sự gắn bó và tình cảm.
Nhờ được tạo điều kiện phát triển toàn diện, Leon ngày càng bộc lộ sự nhanh nhẹn và yêu thích vận động. Cậu bé tỏ ra hào hứng với nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Mỗi lần theo bố tham gia các hoạt động thể chất, Leon đều cho thấy sự năng động và tràn đầy năng lượng.
Dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn giữ quan điểm tôn trọng tuổi thơ của Leon và Lisa. Cả hai mong muốn các con lớn lên trong môi trường yêu thương, được học hỏi và phát triển một cách tự nhiên thay vì chịu áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ.
Ở tuổi lên 6, Leon không chỉ khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ ngoài điển trai mà còn ghi điểm với sự thông minh, hài hước và hồn nhiên. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé đều mang đến nguồn năng lượng tích cực, góp phần tạo nên hình ảnh một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, gần gũi và được đông đảo công chúng yêu mến.
Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ.
Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.
GĐXH - Thông tin nam diễn viên gạo cội Tạ Hiền được cho là để lại 90% khối tài sản cho hai cháu nội đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
GĐXH - World Cup năm nay, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Phượng Hồng Kông đã dành cho con trai hai món quà đặc biệt là chiếc vé dự trận Tứ kết và Chung kết để cổ vũ đội tuyển Tây Ban Nha – quê nội của con trai Ricafdo.
GĐXH - Chị Khuê Tú - mẹ Á hậu Tú Anh - cho biết, ở tuổi nghỉ hưu, chị không còn theo sát các hoạt động của con gái mà dành thời gian tận hưởng cuộc sống và phụ giúp con gái chăm sóc các cháu.
GĐXH - Sinh đi làm tạm bảo vệ, bốc vác nhưng vẫn bị đuổi việc vì không chịu làm bạn trai của bà chủ.
GĐXH - Tạ Đình Phong xác nhận tin buồn của gia đình, cha của anh là tài tử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89.
Ngoài sự nghiệp thành công, minh tinh này đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân giàu có và 3 con trai.
GĐXH - Á hậu Đinh Y Quyên đang gây chú ý với video catwalk hơn 2 triệu view và học vấn đáng nể khi vừa nhận bằng tốt nghiệp BS.CKI da liễu.
GĐXH - Người mẫu Ngọc Trinh thu hút ánh nhìn khi diện váy cưới 2 mảnh khoe khéo đường cong quyến rũ, Lý Nhã Kỳ gây chú ý với hình ảnh chào đón tuổi 44.
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Vũ Linh Vương qua đời hôm 17/7 sau thời gian chống chọi bệnh tật. Tang lễ của ông vừa được gia đình tổ chức vào trưa 20/7.
GĐXH - Nhiều sao Việt, người nổi tiếng tới sân MetLife, bang New Jersey (Mỹ) để cổ vũ trận Chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.