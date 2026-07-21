Leon - con trai Hồ Ngọc Hà bộc lộ năng khiếu bóng đá ở tuổi lên 6

Kim Lý - Hồ Ngọc Hà cùng cặp song sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè ngọt ngào GĐXH - Hồ Ngọc Hà mới đây đã chia sẻ những khoảnh khắc trong kỳ nghỉ hè bên chồng và các con. Đáng chú ý, cặp song sinh Lisa - Leon tiếp tục chiếm được nhiều tình cảm của khán giả nhờ vẻ đáng yêu và lanh lợi.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đã hóm hỉnh gọi Leon là "cầu thủ Leon Ly" và nhờ mọi người chấm điểm cú sút của con trai ở cự ly 13 m. Chỉ qua clip Hồ Ngọc Hà chia sẻ, khán giả nhận thấy bé Leon đã có năng khiếu với bóng đá. Rất nhiều lời khen ngợi của fan dành cho cậu bé.

Facebook ca sĩ Hồ Ngọc Hà vui vẻ khoe hình ảnh bé Leon đá bóng.

Leon - con trai của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, hiện tại là gương mặt nhí nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu, cậu bé còn gây ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, hài hước và ngày càng tự tin khi xuất hiện cùng bố mẹ.

Sinh năm 2020, Leon và chị song sinh Lisa, ngay từ khi chào đời đã nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Nếu Lisa thường được nhận xét nhẹ nhàng, tình cảm thì Leon lại nổi bật với nguồn năng lượng dồi dào, những biểu cảm tinh nghịch và vô số khoảnh khắc khiến người xem bật cười.

Qua những hình ảnh và video được Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên mạng xã hội, Leon ngày càng bộc lộ sự lanh lợi, dạn dĩ. Cậu bé không ngại thể hiện cảm xúc, thường xuyên có những màn đối đáp hồn nhiên, thông minh với bố mẹ. Chính sự tự nhiên ấy đã giúp Leon trở thành "cây hài nhí" được nhiều khán giả yêu thích.

Leon và bố Kim Lý khi đi xem World Cup.

Không chỉ gây thiện cảm bởi tính cách vui vẻ, Leon còn được khen ngợi vì ngoại hình ngày càng nổi bật. Cậu bé sở hữu nhiều đường nét được nhận xét giống bố Kim Lý. Khi lớn hơn, Leon càng toát lên vẻ tự tin mỗi khi xuất hiện trước ống kính.

Là con của hai nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Leon được bố mẹ nuôi dạy theo hướng gần gũi và tự lập. Hồ Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ cô luôn mong các con biết yêu thương mọi người, lễ phép và tự làm những việc phù hợp với lứa tuổi. Nữ ca sĩ cũng ưu tiên dành thời gian đồng hành cùng các con trong học tập, vui chơi và những chuyến du lịch để giúp các bé có thêm trải nghiệm thực tế.

Leon và chị gái Lisa trong chuyến nghỉ hè ở Mỹ.

Bên cạnh đó, Kim Lý cũng là người cha rất tâm lý, thường xuyên cùng Leon tham gia các hoạt động ngoài trời như bơi lội, đá bóng, chạy bộ hay khám phá thiên nhiên. Những khoảnh khắc hai bố con vui đùa luôn nhận được nhiều lời khen bởi sự gắn bó và tình cảm.

Nhờ được tạo điều kiện phát triển toàn diện, Leon ngày càng bộc lộ sự nhanh nhẹn và yêu thích vận động. Cậu bé tỏ ra hào hứng với nhiều môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Mỗi lần theo bố tham gia các hoạt động thể chất, Leon đều cho thấy sự năng động và tràn đầy năng lượng.

Dù thường xuyên chia sẻ hình ảnh của các con, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn giữ quan điểm tôn trọng tuổi thơ của Leon và Lisa. Cả hai mong muốn các con lớn lên trong môi trường yêu thương, được học hỏi và phát triển một cách tự nhiên thay vì chịu áp lực từ sự nổi tiếng của bố mẹ.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý.

Ở tuổi lên 6, Leon không chỉ khiến người hâm mộ thích thú bởi vẻ ngoài điển trai mà còn ghi điểm với sự thông minh, hài hước và hồn nhiên. Mỗi lần xuất hiện, cậu bé đều mang đến nguồn năng lượng tích cực, góp phần tạo nên hình ảnh một gia đình nghệ sĩ hạnh phúc, gần gũi và được đông đảo công chúng yêu mến.

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984 là một trong những nghệ sĩ nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô khởi nghiệp với vai trò người mẫu từ khi còn rất trẻ, sau đó chuyển sang ca hát và nhanh chóng ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha và Cả một trời thương nhớ. Ngoài hoạt động trong các lĩnh vực ca hát, Hồ Ngọc Hà còn xuất hiện trong lĩnh vực thời trang, diễn xuất và truyền hình thực tế. Cô cũng là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình như The Face Vietnam và Giọng hát Việt.

Mẹ Hồ Ngọc Hà chúc mừng sinh nhật thông gia, hé lộ mối quan hệ tốt đẹp GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà, đã chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp để chúc mừng sinh nhật mẹ của Kim Lý. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn vì duyên lành đã gắn kết hai gia đình, qua đó hé lộ mối quan hệ thông gia thân thiết và tốt đẹp.



