Cha Tạ Đình Phong để lại 90% tài sản trị giá hàng chục triệu USD cho cháu nội?

Tạ Đình Phong báo tin buồn, khán giả Hồng Kông thương tiếc nam tài tử một thời GĐXH - Tạ Đình Phong xác nhận tin buồn của gia đình, cha của anh là tài tử điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Tạ Hiền đã qua đời ở tuổi 89.

Sau khi diễn viên kỳ cựu Tạ Hiền qua đời ở tuổi 89, nhiều thông tin liên quan đến cuộc sống và khối tài sản của ông tiếp tục trở thành chủ đề được dư luận quan tâm. Trong đó, tin đồn cho rằng ông đã lập di chúc để lại tới 90% tài sản cho hai cháu nội là Lucas và Quintus – con trai của Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi được trang Sohu đưa tin.

Tài tử Tạ Hiền khi còn sống. Ảnh: Tiểu Hồng Thư

Theo nhiều nguồn tin trong giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc), Tạ Hiền luôn dành tình yêu đặc biệt cho hai cháu nội. Dù tuổi cao và nhiều năm sống một mình, ông vẫn thường xuyên dành thời gian gặp gỡ, quan tâm và dõi theo quá trình trưởng thành của Lucas và Quintus. Mỗi lần hai cháu xuất hiện bên ông đều nhận được sự chú ý bởi những khoảnh khắc gần gũi, ấm áp của ba ông cháu.

Chính tình cảm gắn bó này khiến nhiều người tin rằng nếu thực sự có bản di chúc như thông tin đang được lan truyền, việc Tạ Hiền ưu tiên tài sản cho các cháu nội cũng không phải điều quá bất ngờ.

Trong nhiều năm qua, Tạ Hiền được biết đến là một trong những nghệ sĩ có cuộc sống khá sung túc sau hàng chục năm hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Ông sở hữu nhiều bất động sản có giá trị cùng khối tài sản tích lũy từ sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ. Tuy nhiên, giá trị cụ thể của tài sản cũng như nội dung di chúc chưa từng được gia đình công bố.

Tạ Hiền và con trai - Tạ Đình Phong. Ảnh: Weibo

Điều đáng chú ý là mối quan hệ giữa Tạ Hiền và con trai Tạ Đình Phong luôn được đánh giá khá tốt. Nam ca sĩ, diễn viên nhiều lần bày tỏ sự kính trọng dành cho cha và thường xuyên đưa các con đến thăm ông mỗi khi có dịp. Sau khi ly hôn với Trương Bá Chi, Tạ Đình Phong vẫn duy trì trách nhiệm của người cha, đồng thời tạo điều kiện để hai con giữ mối quan hệ thân thiết với ông nội.

Lucas và Quintus cũng được xem là niềm tự hào của Tạ Hiền. Mỗi khi nhắc đến hai cháu, nam diễn viên đều thể hiện sự yêu thương và kỳ vọng. Truyền thông Hong Kong từng nhiều lần ghi lại hình ảnh ông vui vẻ bên các cháu trong những dịp đoàn tụ gia đình.

Bên cạnh thông tin về di chúc, sự ra đi của Tạ Hiền cũng khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ tiếc thương. Ông được xem là một tượng đài của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) với hàng loạt vai diễn để lại dấu ấn suốt nhiều thập kỷ. Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, cuộc đời của ông cũng trải qua nhiều thăng trầm, trở thành đề tài được truyền thông quan tâm.

Tạ Hiền (Patrick Tse, tên thật Tạ Gia Ngọc, sinh năm 1936) là tài tử huyền thoại của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) với hơn 70 năm hoạt động nghệ thuật. Ông tham gia gần 200 bộ phim, ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng và được mệnh danh là "Tứ ca". Năm 2022, ông trở thành nam diễn viên lớn tuổi nhất giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) với phim Time.