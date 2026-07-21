Cuộc sống ở tuổi hưu của bố mẹ Á hậu Tú Anh

Mới đây, gia đình Á hậu Tú Anh có chuyến du lịch ở Singapore. Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, chị Khuê Tú cho biết khoảng thời gian các cháu được nghỉ hè nên gia đình tranh thủ đi chơi. Chị cũng tâm sự hiện tại, chị không còn quá theo sát những hoạt động của Á hậu Tú Anh mà để cho con gái tự lập. Chị ở nhà chăm sóc bản thân và đỡ đần con gái việc chăm sóc các cháu.
Được biết, ngay từ khi Á hậu Tú Anh đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012, mẹ cô là người thường xuyên xuất hiện cùng con gái trong nhiều sự kiện và nhận được nhiều lời khen bởi vẻ ngoài trẻ trung, sang trọng. Hai mẹ con sở hữu nhiều nét giống nhau, đặc biệt là gương mặt thanh tú và nụ cười hiền hậu. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội, chị Khuê Tú đều nhận được sự quan tâm từ khán giả.
Trong khi đó, bố của Á hậu khá kín tiếng, ít khi xuất hiện trước truyền thông. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Tú Anh, ông luôn là người nghiêm khắc nhưng rất yêu thương con gái, giúp cô rèn luyện tính tự lập và bản lĩnh từ khi còn nhỏ.
Sau cuộc thi, dù Á hậu Tú Anh bước chân vào làng giải trí, gia đình vẫn luôn nhắc nhở cô giữ gìn hình ảnh, sống đúng mực và tránh xa những ồn ào không đáng có. Chính sự định hướng ấy đã giúp nàng á hậu xây dựng hình ảnh sạch, kín tiếng và gần như không vướng scandal trong hơn một thập kỷ hoạt động. Đến khi Á hậu Tú Anh kết hôn và sinh con, bố mẹ tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần. Chị Khuê Tú thường xuyên hỗ trợ con gái chăm sóc cháu ngoại, cùng gia đình tận hưởng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng và các dịp đoàn viên.
Những năm gần đây, bà Khuê Tú được cộng đồng mạng yêu mến nhờ phong cách thanh lịch và diện mạo trẻ hơn tuổi. Mỗi lần xuất hiện bên con gái, nhiều người nhận xét hai mẹ con giống như hai chị em.
Không chạy theo phong cách cầu kỳ, mẹ Á hậu Tú Anh thường lựa chọn trang phục đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với độ tuổi. Thần thái nhẹ nhàng cùng nụ cười rạng rỡ giúp bà luôn tạo thiện cảm.
Mới đây, chị Khuê Tú tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc cả gia đình đi nghỉ hè. Hình ảnh quây quần của ba thế hệ nhận được nhiều lời khen bởi sự ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, hai con nhỏ của Tú Anh cũng trở thành tâm điểm bởi vẻ ngoài đáng yêu và sự dạn dĩ trước ống kính.
Ở tuổi hưu, bố mẹ Á hậu Tú Anh tận hưởng cuộc sống an nhàn và bình yên bên con cháu.
Ảnh: NVCC Á hậu Tú Anh xinh như búp bê
GĐXH - Lựa chọn tự tay trang điểm và tạo điểm nhấn bằng má hồng kiểu điệu đà, Á hậu Tú Anh xuất hiện xinh đẹp như búp bê và vô cùng "hack tuổi" khi lên hình.