Cuộc sống ở tuổi hưu của bố mẹ Á hậu Tú Anh

Mới đây, gia đình Á hậu Tú Anh có chuyến du lịch ở Singapore. Chia sẻ với Gia đình&Xã hội, chị Khuê Tú cho biết khoảng thời gian các cháu được nghỉ hè nên gia đình tranh thủ đi chơi. Chị cũng tâm sự hiện tại, chị không còn quá theo sát những hoạt động của Á hậu Tú Anh mà để cho con gái tự lập. Chị ở nhà chăm sóc bản thân và đỡ đần con gái việc chăm sóc các cháu.