Chỉ còn 4 ngày nữa, người dân cần làm ngay điều này để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID

Bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID trong trường hợp nào?

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Theo quy định mới, từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Như vậy, những người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID; Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên; Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID; Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử…cần lưu ý thực hiện theo quy định trên.

Cũng theo quy định, không chỉ tài khoản của công dân, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa khi: Tổ chức chủ động yêu cầu khóa tài khoản hoặc tổ chức vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia; Tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động; Người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án…

Do đó, để không bị khóa tài khoản VNeID sau ngày 28/9, chủ tài khoản định danh VNeID cần kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản này. Đặc biệt là các trường hợp đã đổi sang số điện thoại mới nhưng chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNeID; số điện thoại đăng ký VNeID đứng tên người thân hoặc người khác; thông tin chủ thuê bao đã thay đổi…

Từ ngày 28/9, nhiều quy định mới liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNeID được áp dụng theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: TL

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) đối với công dân Việt Nam được quy định như sau:

- Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước không phụ thuộc vào nơi cư trú, xuất trình thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực và thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02;

- Công dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử theo mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định này; trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào căn cước điện tử (nếu có nhu cầu) cho cán bộ tiếp nhận;

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử để xác thực; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước;

- Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 qua Ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử;

- Người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02;

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 cho công dân Việt Nam là người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Đối với trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước và thực hiện theo trình tự, thủ tục theo quy định.

Không kích hoạt được tài khoản định danh điện tử VNeID người dùng cần làm gì? GĐXH - Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID người dân sẽ được hưởng nhiều tiện ích. Tuy nhiên đăng ký rồi nhưng không kích hoạt được VNeID người dân cần làm gì?