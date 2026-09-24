Tìm thấy thi thể người phụ nữ sinh năm 1980 ở Đồng Nai bị lũ cuốn trôi

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GĐXH - Sau hơn 40 giờ liên tục tìm kiếm, lực lượng chức năng Đồng Nai đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn trôi hôm 22/9.

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Đồng Nai, ngày 24/9/2026, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào chiều tối ngày 22/9/2026 tại khu vực hồ Xa Cát, khu phố Xa Cam, phường Bình Long.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.B.L (SN 1980, thường trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc, thành phố Đồng Nai).

Tìm thấy thi thể người phụ nữ sinh năm 1980 ở Đồng Nai bị lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ bị cuốn trôi ở Đồng Nai. Ảnh: CATP Đồng Nai

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 22/9/2026, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long bị ngập sâu. Tại tuyến đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam, người dân phát hiện một xe ô tô màu trắng bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi và nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Trong hơn 40 giờ liên tục, hàng chục cán bộ, chiến sĩ nghiệp vụ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã không quản ngày đêm, vượt qua điều kiện thời tiết bất lợi, mưa lớn kéo dài, nước đục, dòng chảy mạnh và địa hình phức tạp để tổ chức rà soát tại hồ Xa Cát, hệ thống thoát nước, các khu vực ngập sâu và những vị trí có nguy cơ cao.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ sinh năm 1980 ở Đồng Nai bị lũ cuốn trôi - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ nghiệp vụ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các phương tiện tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn. Ảnh: CATP Đồng Nai

Nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, trong đó có flycam, đã được huy động nhằm mở rộng phạm vi tìm kiếm, phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Việc tìm thấy nạn nhân là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao của các lực lượng chức năng cùng sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương và người dân trong khu vực.

Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm phương tiện bị nước lũ cuốn trôi.

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