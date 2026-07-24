Tháng cô hồn: Không giải xui, liệu có thực sự gặp vận đen?

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Vì sao cần giải xui trong tháng cô hồn?

Theo phong thủy Phạm Cương, tháng cô hồn được xem là khoảng thời gian "âm khí vượng", dễ mang đến vận hạn, xui xẻo trong đời sống và công việc. Chính vì vậy, nhiều người tin rằng việc thực hiện các cách giải xui tháng cô hồn không chỉ giúp xua tan điềm rủi mà còn mang lại sự an yên, may mắn và hanh thông cho cả gia đình.

Tín ngưỡng dân gian: Người Việt cho rằng đây là "tháng mở cửa địa ngục", dễ bị ma quỷ quấy nhiễu.

Ảnh hưởng tâm lý - xã hội: Tháng 7 âm lịch thường kiêng cưới hỏi, xây nhà, mua bán lớn vì sợ gặp vận hạn.

Ý nghĩa tinh thần: Tìm cách giải hạn tháng cô hồn giúp gia đình an tâm, giữ tâm lý tích cực để công việc, cuộc sống thuận lợi hơn.

Mẹo giải xui tháng cô hồn ai cũng làm được

Theo phong thủy Phùng Gia, bên cạnh những nghi lễ truyền thống, hiện nay có rất nhiều mẹo giải xui tháng cô hồn đơn giản mà ai cũng có thể làm, giúp hóa giải vận hạn và thu hút năng lượng tích cực. Một trong những cách giải xui tháng 7 âm lịch được áp dụng phổ biến là cúng cô hồn.

Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, gắn với quan niệm dân gian về những điều xui rủi.

Mâm lễ cơ bản: cháo loãng, gạo muối, bỏng ngô, bánh kẹo, nước uống, tiền vàng.

Thời gian cúng: tốt nhất là từ chiều tối mùng 2 đến 14/7 âm lịch.

Lưu ý: đặt mâm cúng ngoài trời, sau lễ rải gạo muối ra đường để tiễn vong hồn, không mang vào nhà. Cúng đúng cách vừa giúp giải xui, vừa thể hiện lòng từ bi với chúng sinh.

Làm việc thiện để tích phúc đức

Theo quan niệm "gieo nhân nào gặt quả nấy", việc làm thiện trong tháng cô hồn chính là cách giải hạn hiệu quả.

Hoạt động gợi ý: quyên góp từ thiện, phóng sinh chim cá, phát cơm chay miễn phí, giúp đỡ người khó khăn.

Ý nghĩa: tạo phúc cho bản thân và gia đình, chuyển hóa năng lượng xấu thành may mắn.

Ăn chay hoặc dùng món ăn may mắn

Ăn chay trong tháng 7 âm lịch vừa thanh lọc cơ thể, vừa giúp tâm an tĩnh. Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị một số món mang ý nghĩa may mắn:

Xôi gấc: màu đỏ tượng trưng cho cát tường, hỷ sự.

Chè sen: biểu tượng của sự thanh cao, an lạc.

Hoa quả tươi: đặc biệt là những loại quả ngọt, tượng trưng cho sự viên mãn.

Ăn chay trong tháng 7 âm lịch vừa thanh lọc cơ thể, vừa giúp tâm an tĩnh.

Thay đổi thói quen ăn uống tích cực cũng được xem là cách giải xui nhẹ nhàng trong tháng cô hồn.

Mang theo vật phẩm phong thủy hộ thân

Dân gian tin rằng một số vật phẩm phong thủy có thể giúp trấn an tinh thần và tránh tà khí.

Phổ biến nhất: vòng tay trầm hương, đá phong thủy hợp mệnh, tỳ hưu mini, bùa bình an.

Công dụng: bảo vệ năng lượng cá nhân, thu hút may mắn và tài lộc. Nếu biết chọn vật phẩm hợp mệnh, đây sẽ là cách giải xui tháng cô hồn vừa đơn giản vừa tiện lợi.

Giữ nhà cửa, đặc biệt là gian bếp luôn sạch sẽ

Một ngôi nhà bừa bộn, ẩm mốc được coi là dễ tích tụ "khí xấu". Bởi vậy, trong tháng cô hồn, việc dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là gian bếp - nơi giữ lửa, giữ tài lộc là rất quan trọng.

Nên làm: lau chùi bếp sạch dầu mỡ, bỏ rác hàng ngày, giữ không gian sáng sủa.

Mẹo phong thủy: đặt một chén muối hoặc bát nước muối trong bếp để hút tà khí.

Trang trí thêm: chậu cây xanh, vật phẩm phong thủy để tăng sinh khí.

Một gian bếp gọn gàng không chỉ giúp giải xui tháng cô hồn, mà còn duy trì năng lượng tích cực lâu dài.

Trong tháng cô hồn, việc dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt là gian bếp - nơi giữ lửa, giữ tài lộc là rất quan trọng.

Tránh những điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Để hạn chế rủi ro, dân gian truyền lại một số điều nên tránh: Không treo quần áo ngoài trời ban đêm (sợ vong nhập). Hạn chế đi chơi khuya, gọi tên nhau vào buổi tối. Không tùy tiện nhặt tiền hay đồ vật trên đường. Tránh mua nhà, xe, đất nếu không thực sự cần thiết.

Giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ

Cuối cùng, tinh thần lạc quan chính là "bùa hộ mệnh" hiệu quả nhất. Tập thể thao, nghe nhạc, đọc sách, dành thời gian cho gia đình. Giữ tâm trạng vui vẻ, giảm lo lắng, thu hút năng lượng tốt.

Dù có bao nhiêu cách giải hạn tháng cô hồn, thì việc giữ cho bản thân luôn tích cực vẫn là quan trọng nhất.

Những điều nên tránh khi giải xui

Không quá lạm dụng vàng mã gây lãng phí, ô nhiễm. Tránh chạy theo mê tín cực đoan, tốn kém không cần thiết. Nên giữ cân bằng: cúng lễ vừa đủ, kết hợp sống thiện lành và chăm sóc gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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