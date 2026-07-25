Bố trí ánh sáng trong phòng thờ và những sai lầm nhiều gia đình gặp phải

|
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, việc bố trí ánh sáng hài hòa sẽ góp phần tạo không gian trang nghiêm, thanh tịnh và cân bằng năng lượng cho khu vực thờ cúng.

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ 2026 để tránh tán tài tán lộc - Ảnh 1.Tiết khí Đại Thử 2026 và cách tăng cường vượng khí, vượng tài lộc cho gia đình

GĐXH - Tiết khí Đại Thử 2026 kéo dài từ 23/7 đến 7/8. Khám phá cách tăng cường vượng khí, cải thiện sức khỏe và tâm lý trong thời gian này theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy.

Những sai lầm hay gặp khi bố trí ánh sáng phòng thờ

Trong thiết kế nhà ở, ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, sinh hoạt… của các thành viên trong nhà. Riêng không gian phòng thờ - nơi thờ cúng tổ tiên và các đấng linh thiêng, việc bố trí cường độ và màu sắc ánh sáng cũng cần phải cân nhắc tránh những sai lầm làm ảnh hưởng tới sự trang nghiêm.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, phòng thờ nên được bố trí ở vị trí trang trọng, yên tĩnh nhất trong ngôi nhà. Với nhà nhiều tầng nên chọn đặt ở tầng trên cùng vừa hạn chế tác động từ sinh hoạt thường ngày vừa giữ được không gian thanh tịnh.

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ và những sai lầm nhiều gia đình gặp phải dễ tán tài tán lộc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong phong thủy, ánh sáng của phòng thờ không nên bố trí quá mạnh. Không gian này cần sự cân bằng giữa âm và dương nên ánh sáng dịu nhẹ sẽ phù hợp hơn. Gia chủ cần tránh để ánh mặt trời, luồng gió mạnh trực tiếp chiếu thẳng vào khu vực bàn thờ.

Bên cạnh đó, ưu tiên dùng đèn có ánh sáng vàng ấm hoặc vàng nhạt để tạo cảm giác ấm cúng, trang nghiêm. Bàn thờ cũng không nên đặt sát cửa sổ hoặc ngay cạnh cửa chính vì quan niệm phong thủy cho rằng, ánh sáng và luồng khí ra vào quá mạnh làm giảm sự tĩnh tại của không gian thờ cúng.

Trong quá trình sử dụng, không ít gia đình vô tình thay đổi cách bố trí ánh sáng khiến không gian thờ cúng mất đi sự hài hòa. Theo chuyên gia phong thủy, một số lỗi phổ biến mà các gia đình hay gặp phải khi bố trí ánh sáng phòng thờ như: Lắp đèn LED công suất lớn hoặc đèn chùm ngay phía trên bàn thờ; Đặt bàn thờ đối diện cửa chính khiến ánh sáng và gió lùa liên tục. Bố trí đèn chiếu thẳng vào lư hương hoặc vào mắt người thắp hương.

Cách khắc phục khi phòng thờ có quá nhiều ánh sáng

Nếu phòng thờ đang nhận quá nhiều ánh sáng tự nhiên hoặc ánh sáng nhân tạo, theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể thực hiện một số cách như:

+ Dùng rèm để điều tiết ánh sáng nếu bàn thờ gần cửa sổ.

+ Nếu bàn thờ gần cửa chính, có thể dùng bình phong nhằm hạn chế ánh sáng, gió và tiếng ồn tác động trực tiếp. Điều chỉnh hướng đèn để ánh sáng không chiếu trực tiếp vào lư hương hoặc mắt người thắp hương.

Với những gia đình bố trí bàn thờ trong phòng khách, có thể sử dụng tủ thờ hoặc vách ngăn phù hợp để tạo sự riêng tư và tăng tính trang nghiêm cho khu vực thờ cúng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Bố trí ánh sáng trong phòng thờ 2026 để tránh tán tài tán lộc - Ảnh 2.Xem ngày giờ tuần mới từ 20/7 - 26/7/2026 chọn đúng giờ đẹp để khai trương, xuất hành thuận lợi và tài lộc

GĐXH - Dưới đây là lịch giờ đẹp từng ngày cùng những lưu ý phong thủy đáng chú ý trong tuần từ 20/7 - 26/7/2026.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tháng cô hồn: Không giải xui, liệu có thực sự gặp vận đen?

Tháng cô hồn: Không giải xui, liệu có thực sự gặp vận đen?

-

GĐXH - Tháng 7 âm lịch còn được gọi là tháng cô hồn, gắn với quan niệm dân gian về những điều xui rủi. Vậy làm thế nào để cảm thấy an tâm hơn trong tháng này, các bạn có thể tham khảo các mẹo giải xui tháng cô hồn đơn giản, dễ thực hiện dưới đây.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.