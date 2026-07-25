Tháng cô hồn: "Đổi vận" tức thì nhờ 6 cách xua đuổi xui xẻo này

Rải muối

Theo phong thủy Tam Nguyên, rải muối là một trong những cách hóa giải vận xui mà ông bà ngày xưa vẫn thường sử dụng. Bạn hãy bốc một nắm muối và ném chúng qua vai trái, từ phía trước ra sau, nhờ đó mọi xui xẻo sẽ theo muối ở lại phía sau lưng.

Nếu bạn là phụ nữ thì hãy nắm muối bằng tay trái. Ngược lại, đàn ông nắm muối bằng tay phải. Đặc biệt lưu ý, bạn cần phải ném muối qua vai trái, bởi nếu làm ngược lại sẽ mang đến nhiều điều xui xẻo.

Gương bát quái gỗ đào tiên thiên

Thêm một cách hóa giải vận xui tháng cô hồn nữa là sử dụng gương bát quái gỗ đào tiên thiên. Sinh khí trong gỗ đào có tác dụng hút phúc khí, tăng tình cảm vợ chồng, giữ hạnh phúc gia đình bền lâu.

Những hình chạm khắc trên gương bát quái có tác dụng xua đuổi tà ma, sát khí. Thu hút vượng khí, may mắn cho người sử dụng.

Ngoài ra, gỗ đào còn giúp hoá giải sát khí, nhất là sát khí do những hồn ma tháng cô hồn. Từ đó giúp gia đình không gặp xui xẻo mà gặp may mắn nhiều hơn.

Thiết kế của gương gỗ đào mang phong cách cổ xưa. Mặt trước chạm khắc hình Âm dương hoặc sư tử ngậm thanh kiếm, mặt sau là các quẻ trong bát quái, chính giữa là hình âm dương ngũ hành. Những hình chạm khắc trên gương bát quái có tác dụng xua đuổi tà ma, sát khí. Thu hút vượng khí, may mắn cho người sử dụng.

Gạo vàng Thần tài

Phong thủy Đại Phát cho biết, gạo vàng Thần tài được xem là một vật phẩm mang ý nghĩa may mắn trong phong thủy. Nó được chế tạo từ đá tự nhiên thuần khiết nhất và loại cát vàng. Được người chế tạo vận dụng theo các nguyên lý ngũ hành là Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ trong mỗi công đoạn một cách nghiêm túc.

Sự linh nghiệm, may mắn cực cao. Là một vật thần lực mạnh xua tan tà ma, vận xui để hóa giải xui xẻo tháng cô hồn. Mỗi gia đình cần có vật phẩm này để cầu may mắn cho gia đình.

Nếu sử dụng đúng cách, gạo vàng Thần tài sẽ phát huy công dụng. Không chỉ hóa giải xui xẻo tháng cô hồn mà còn đem tới những hệ quả tích cực như may mắn, sức khỏe, bình an… cho người sử dụng.

Đá phong thủy

Người ta thường đặt đá phong thủy trong nhà và trên bàn làm việc hoặc làm thành vòng đeo để chống lại những nguồn năng lượng xấu. Đá thạch anh thường giúp gia tăng năng lượng tích cực.

Gạo vàng Thần tài được xem là một vật phẩm mang ý nghĩa may mắn trong phong thủy.

Đặc biệt, đá thạch anh tím giúp bảo vệ gia chủ khỏi những mối nguy hiểm khi đi xa nhà. Bên cạnh đó còn có một số loại đá khác có tác dụng đẩy lùi năng lượng xấu, mang đến nhiều may mắn như ruby, đá mắt hổ, đá mặt trăng…

Hồ lô gỗ đào

Hồ lô gỗ đào mang hình dạng tròn, mặt gỗ trơn láng và bóng bẩy, thích hợp trong việc hóa giải xui xẻo tháng cô hồn. Sinh khí trong hồ lô gỗ đào dễ dàng thu hút tiền tài, vượng khí hơn. Thông thường người ta treo hồ lô ở vị trí tài vị như vậy không chỉ tránh được xui xẻo mà còn giữ tiền tài không bay mất.

Đặt hồ lô trong nhà để nạp phúc, tăng may mắn, bài trừ sát khí, năng lượng tiêu cực trong nhà. Ngoài ra, hồ lô gỗ đào còn giúp những người sức khỏe kém nhanh chóng bình phục, sức khỏe càng trở nên tốt hơn.

Bột trừ tà

Một trong những cách hóa giải xui xẻo hữu hiệu là sử dụng bột trừ tà - khai vận. Sản phẩm sử dụng nguyên liệu sử dụng 100% tự nhiên, có nguồn gốc từ những làng nghề lâu đời. Ra đời nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe và đem lại hệ quả tích cực cho người sử dụng. Với công dụng: Tẩy uế, làm sạch bàn thờ tổ tiên, gia đình...

Một trong những cách hóa giải xui xẻo hữu hiệu là sử dụng bột trừ tà - khai vận.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Rằm tháng 7: Món ăn thiết yếu và điều cần kiêng để tốt cho sức khỏe và gặp may mắn GĐXH - Tháng 7 âm lịch hay tháng cô hồn dân gian cho rằng là thời điểm bạn cần kiêng khá nhiều thứ nhằm tránh gặp điềm xấu, một trong số đó có cả ăn uống. Hãy cùng khám phá những món nên ăn và nên kiêng vào tháng cô hồn để tránh vận xui.

Bí quyết bình an tháng 7 âm lịch: Việc nên làm và điều cần tránh GĐXH - Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn, dễ kéo theo những điều không may mắn. Vì vậy, từ mùng 1, nhiều gia đình áp dụng mẹo tâm linh, việc thiện lành để cầu mong một tháng thuận lợi và an yên.