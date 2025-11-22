Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.
Thời điểm này, một số cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có sự thay đổi ở tổ hợp môn, phương thức xét tuyển…
Đáng chú ý, có một trường sư phạm thông báo dự kiến bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ ở hầu hết các ngành.
Ngày 22-11, theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển sinh bằng nhiều phương thức, tuy nhiên sẽ bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ với 17 ngành, đồng thời bỏ xét điểm thi đánh giá năng lực của một số đơn vị.
Nhà trường dự kiến áp dụng 6 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi độc lập do trường và kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.
Trong đó, trường sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các ngành; xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với tất cả các ngành.
Riêng xét tuyển học bạ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ áp dụng với các ngành: Giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục công dân, sư phạm tin học, công nghệ thông tin, khoa học vật liệu, quản lý thể thao, Việt Nam học; cùng hai ngành dự kiến mở mới là giáo dục học và kinh tế chính trị.
Như vậy, so với năm ngoái, năm 2026, có 17 ngành dự kiến không còn sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7.
Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15-2-2026.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
Tại hội nghị giáo dục đại học năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 18-9, Bộ đã lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về việc nên giữ hay bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ từ kỳ tuyển sinh năm 2026.
