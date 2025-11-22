Mới nhất
Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026

Thứ bảy, 19:00 22/11/2025 | Giáo dục
Nhiều trường đại học công bố kế hoạch tuyển sinh 2026, trong đó có cơ sở dự kiến dừng xét tuyển học bạ với nhiều ngành.

Lưu ý với thí sinh có nguyện vọng xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2026 - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh 2026. Ảnh: Lê Nguyễn

Thời điểm này, một số cơ sở giáo dục đại học đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến năm 2026, trong đó có sự thay đổi ở tổ hợp môn, phương thức xét tuyển…

Đáng chú ý, có một trường sư phạm thông báo dự kiến bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ ở hầu hết các ngành.

Ngày 22-11, theo thông tin từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm 2026 nhà trường dự kiến tuyển sinh bằng nhiều phương thức, tuy nhiên sẽ bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ với 17 ngành, đồng thời bỏ xét điểm thi đánh giá năng lực của một số đơn vị.

Nhà trường dự kiến áp dụng 6 phương thức tuyển sinh gồm: Xét tuyển thẳng; xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông; xét tuyển dựa vào học bạ trung học phổ thông; xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi độc lập do trường và kết quả kỳ thi độc lập do Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; xét tuyển kết hợp các phương thức trên với điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức.

Trong đó, trường sẽ xét tuyển thẳng, ưu tiên xét theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tất cả các ngành; xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đối với tất cả các ngành.

Riêng xét tuyển học bạ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 chỉ áp dụng với các ngành: Giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục công dân, sư phạm tin học, công nghệ thông tin, khoa học vật liệu, quản lý thể thao, Việt Nam học; cùng hai ngành dự kiến mở mới là giáo dục học và kinh tế chính trị.

Như vậy, so với năm ngoái, năm 2026, có 17 ngành dự kiến không còn sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông để tuyển sinh.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7.

Các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh trên trang điện tử của cơ sở đào tạo vào ngày 15-2-2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng xây dựng kế hoạch tuyển sinh, sớm công bố thông tin để học sinh có phương án học và ôn thi tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Tại hội nghị giáo dục đại học năm 2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 18-9, Bộ đã lấy ý kiến các cơ sở giáo dục đại học về việc nên giữ hay bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ từ kỳ tuyển sinh năm 2026.

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Xã hội - 8 giờ trước

Hàng loạt đại học dự kiến giảm hoặc bỏ xét tuyển bằng học bạ THPT, đặc biệt ở các ngành trọng điểm, buộc thí sinh cần chuẩn bị phương án dự phòng ngay từ bây giờ.

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Hàng loạt trường ĐH ở TP HCM mở chiến dịch hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Giáo dục - 18 giờ trước

Sau khi phát động các chiến dịch quyên góp khẩn cấp, nhiều trường học trở thành "trạm" kết nối yêu thương, chung tay hướng về miền Trung - Tây Nguyên.

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Học sinh đạt giải Olympic du học rồi ở lại, cách nào hút người tài trở về?

Giáo dục - 1 ngày trước

Bộ GD-ĐT cho rằng, đa số học sinh giỏi đoạt giải Olympic sau du học thường ở lại nước ngoài làm việc. Để những học sinh giỏi sau du học trở về, điều họ cần nhất là các cơ chế và chính sách hỗ trợ cụ thể.

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Hà Nội tính thi lớp 10 muộn: Học sinh, phụ huynh áp lực và ngóng chờ môn thi

Giáo dục - 1 ngày trước

Đề xuất lùi kỳ thi lớp 10 Hà Nội sang cuối tháng 6/2026 tạo nhiều ý kiến trái chiều. Khi học sinh lớp 9 bước vào giai đoạn ôn luyện căng thẳng, việc thay đổi lịch thi khiến nhiều gia đình lo lắng áp lực kéo dài, trong khi mong muốn lớn nhất là sớm biết môn thi để chủ động kế hoạch học tập.

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Sở GD&ĐT Hà Nội lý giải dự kiến lùi lịch thi lớp 10 năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2026, thay vì đầu tháng 6 như mọi năm. Tuy nhiên, theo đại diện Sở GD-ĐT, đây mới chỉ là thông tin dự kiến.

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Bước vào mùa tuyển sinh 2026, hàng loạt trường đại học – cao đẳng đã công bố điều chỉnh phương thức xét tuyển. Điểm chung nhất là siết chặt đầu vào, tăng vai trò của kỳ thi tốt nghiệp THPT, giảm hoặc bỏ hẳn ưu tiên với chứng chỉ quốc tế, đồng thời điều chỉnh mạnh tổ hợp xét tuyển theo quy chế mới của Bộ GD&ĐT.

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 20/11, Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) tổ chức 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025: 'Kiến thức có thể thay đổi nhưng y đức phải luôn vẹn nguyên'

Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025: 'Kiến thức có thể thay đổi nhưng y đức phải luôn vẹn nguyên'

Giáo dục - 3 ngày trước

Trở thành Giáo sư trẻ nhất ngành Y năm 2025 là dấu mốc đặc biệt trong hơn 20 năm gắn bó với nghề của GS.TS Hoàng Anh Tiến, người luôn nỗ lực, truyền cảm hứng và giữ trọn y đức.

Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCM

Chân dung những người thầy đặc biệt của ngành GD-ĐT TPHCM

Giáo dục - 3 ngày trước

Trong 50 nhà giáo điển hình vì sự nghiệp xây dựng, đổi mới và phát triển ngành GD-ĐT TPHCM, có những nhà giáo đã mất, có người tuổi đời còn rất trẻ.

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Giáo dục - 4 ngày trước

Từng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Bạo lực học đường: Khi những va chạm nhỏ trở thành bi kịch

Giáo dục

GĐXH - Những vụ việc đau lòng, hành vi bạo lực, lệch chuẩn trong học sinh liên tục xuất hiện thời gian gần đây phản ánh rõ những rạn nứt về nhân cách, sự khủng hoảng tâm lý và khoảng trống đáng báo động trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử học đường.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Giáo dục
Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Trường THCS Nghĩa Tân đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước

Giáo dục
Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt thay đổi phương án tuyển sinh 2026

Giáo dục
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tế

Giáo dục

