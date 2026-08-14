Lý do giá lăn bánh Hyundai Creta giảm cực mạnh, rẻ hơn cả Toyota Vios

Lý do giá lăn bánh Hyundai Accent giảm cực mạnh, sedan hạng B rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent đang cực hấp dẫn do được ưu đãi chính hãng lên tới 89 triệu đồng, nên giờ rẻ hơn cả Kia Morning ở phân khúc hatchback hạng A.

Giá lăn bánh Hyundai Creta

Hyundai Creta hiện đang là một trong những mẫu xe ăn khách bậc nhất trong phân khúc SUV

Hyundai Creta hiện đang là một trong những mẫu xe ăn khách bậc nhất trong phân khúc SUV đô thị tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh quyết liệt với Kia Seltos.

Nếu như những tháng trước, Hyundai Creta vẫn chỉ nhận ưu đãi 65 triệu đồng thì 2 tháng gần đây hãng xe Hàn Quốc đã tăng lên 79 triệu đồng. Theo Hyundai Việt Nam, đây là mức ưu đãi lớn nhất mà Hyundai Creta từng nhận được kể từ khi bán ở Việt Nam vào năm 2021.

Với mức ưu đãi sâu như hiện tại, Hyundai Creta tiêu chuẩn từ 599 triệu đồng xuống 520 triệu đồng, có mức giá rẻ hơn Toyota Vios G. Trong khi đó, người dùng chọn Hyundai Creta sẽ được sở hữu xe gầm cao có thể di chuyển địa hình thoải mái hơn.

Ở phân khúc SUV hạng B, Hyundai Creta hiện nay còn vấp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ đến từ khoảng gần 20 đối thủ khác nhau. Trong đó, các đối thủ Trung Quốc có giá chỉ như xe hạng A, một số cái tên cũng giảm sâu để câu khách.

Đặc biệt, xu hướng xe điện lên "ngôi" khiến Hyundai Creta ngày càng gặp khó để cạnh tranh.

Giá xe Hyundai Creta và các đối thủ

Hyundai Creta giá bán từ 599 triệu đồng

Ford EcoSport giá bán từ 603 triệu đồng

KIA Seltos giá bán từ 599 triệu đồng

Peugeot 2008 giá bán từ 854 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Creta

Xe còn trang bị nắp capo mới, bộ mâm xe hợp kim 5 chấu 17 inch hai tông màu thể thao, kết hợp cùng vòm bánh xe cơ bắp, cánh gió gắn trên nóc xe và ăng-ten vây cá mập.





Hyundai Creta hiện dùng động cơ xăng Smartstream 1.5L cho công suất 115 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm. Xe kết hợp với hộp số iVT và 4 chế độ lái, gồm Eco (tiết kiệm), Comfort (tiện nghi), Smart (thông minh), Sport (thể thao) và 3 chế độ địa hình Terrain Mode (Snow, Sand, Mud).

Hyundai Creta sở hữu gói công nghệ an toàn nâng cao Hyundai SmartSense với loạt tính năng hiện đại như hỗ trợ phòng tránh va chạm trước FCA; hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA; hỗ trợ giữ làn đường LFA; hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau RCCA.

Cùng với đó là loạt công nghệ an toàn hàng đầu như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, khởi hành ngang dốc HAC, 6 túi khí...

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.