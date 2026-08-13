Giá vàng hôm nay 13/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm bao nhiêu?

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Giá vàng hôm nay trong nước

SJC công bố giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Lúc 10h29', SJC công bố giá vàng miếng SJC giảm 300 nghìn/lượng, giao dịch ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ giao dịch ở mức giá 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay (13/8), vào lúc 8h35', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mức 141,6-144,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 141,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng 500.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giữ nguyên mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong nước, phiên giao dịch ngày 12/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng khá mạnh, trong khi giá vàng nhẫn nhiều thương hiệu lớn diễn biến trái chiều.

Đến cuối phiên 12/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 12/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,5-145,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi ở cả hai chiều so với buổi sáng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường thế giới, tính đến 10h30 ngày 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.394 USD/ounce, giảm 10,23 USD.. Hợp đồng vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.477 USD/ounce.

So với đầu năm 2026, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 1,9%, tương ứng tăng 83 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại các ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 4,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước chốt phiên 12/8.