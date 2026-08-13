Trang bị 'xịn' như Air Blade, xe ga 125cc của Honda giá 33 triệu đồng thiết kế hiện đại, rẻ như Vision

Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam giá 42 triệu đồng đẳng cấp hơn Air Blade, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 125cc của Honda tại Việt Nam với mức giá đề xuất chỉ từ 41,9 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn cả Air Blade.

Xe ga 125cc của Honda thiết kế hiện đại

NWT125 t

Liên doanh Wuyang-Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mới mang tên NWT125 tại thị trường Trung Quốc.

Wuyang-Honda NWT125 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế hiện đại, năng động nhưng không kém phần trang nhã. NWT125 kế thừa trọn vẹn ngôn ngữ thiết kế năng động từ đàn anh NWT150 với cấu trúc thân xe uốn lượn, xẻ góc táo bạo, rũ bỏ hoàn toàn phong cách tròn trịa truyền thống của các mẫu xe đi ga giá rẻ.

Theo công bố từ hãng Wuyang Honda, mặt trước của xe gây ấn tượng mạnh nhờ cụm đèn chạy ban ngày dạng LED hình chữ V sắc sảo, kết hợp cùng hệ thống đèn pha LED 4 thấu kính hiện đại, mang tới diện mạo trẻ trung và nổi bật khi di chuyển trên phố. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính thực dụng trong thiết kế cũng được tối ưu với sàn để chân phẳng rộng 282 mm, thiết kế vát nghiêng giúp tư thế ngồi của người lái thoải mái hơn.

Nắp của bình xăng 7 lít được bố trí ở phía trước, mang lại tiện lợi khi đổ xăng. MẪu xe này có cốp chứa đồ dưới yên dung tích lên tới 28 lít, để vừa một mũ bảo hiểm full-face và một ngăn chứa đồ nhỏ phía cho phép người dùng cất thêm những đồ vật nhỏ gọn, thường xuyên sử dụng.

Wuyang-Honda NWT125 tích hợp hàng loạt tiện nghi vượt tầm giá để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng. Ngoài hệ thống đèn chiếu sáng LED cho hiệu suất chiếu sáng cao, mẫu xe này còn sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD có khả năng hiển thị rõ ràng và đầy đủ các thông tin vận hành quan trọng. Bảng đồng hồ tích hợp hệ thống Wi-LINK, cho phép kết nối với smartphone, nhờ vậy mà người dùng có thể giám sát trạng thái xe từ xa, tra cứu lộ trình, định vị vị trí và nhận các cảnh báo bất thường trực tiếp qua ứng dụng. NWT cũng có sẵn cổng sạc đôi công suất 24W (gồm cả Type-A và Type-C), cùng nút bấm đèn xin vượt (passing) tiện lợi khi di chuyển.

Wuyang-Honda NWT125 gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với phong cách thiết kế hiện đại

Theo Đời sống và Pháp luật, dù giá bán chỉ ngang ngửa Honda Vision, nhưng tất cả các phiên bản của NWT125 đều được trang bị phanh đĩa ở cả 2 bánh. Tuy nhiên, tùy theo phiên bản mà mẫu xe này sẽ được tích hợp phanh CBS hoặc ABS để nâng cao mức độ an toàn. Phiên bản cao cấp nhất thậm chí còn được bổ sung cả hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp mẫu xe này vượt mặt cả Honda Air Blade và thậm chí sánh ngang với Honda SH về mặt an toàn.





Sức mạnh của NWT125 đến từ khối động eSP+ cơ dung tích 125cc

Sức mạnh của NWT125 đến từ khối động eSP+ cơ dung tích 125cc, 2 van, làm mát bằng không khí. Động cơ sản sinh ra công suất tối đa 9,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm.

Giá xe ga 125cc Honda NWT125

Mẫu xe đô thị cỡ nhỏ này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng nhờ mức giá khởi điểm vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 8.680 đến 10.280 nhân dân tệ (khoảng 33,78 triệu đồng đến 40 triệu đồng tiền Việt), hứa hẹn trở thành một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu đi lại hàng ngày.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



