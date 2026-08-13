Bất ngờ xe máy điện giá 19,9 triệu đồng cốp rộng tới 21L, pin đi 200 km/lần sạc

Xuất hiện xe máy điện đi xa 170km, tốc độ 90km/h, công nghệ thông minh giá 52 triệu đồng GĐXH - Xe máy điện với tốc độ tối đa 90 km/h, quãng đường lên tới 170km, tích hợp công nghệ thông minh AIGO cùng hàng loạt tính năng an toàn hiện đại.

Xe máy điện cốp rộng tới 21L, pin đi 200 km/lần sạc

Xe máy điện MOVE Isabella

Xe máy điện MOVE Isabella là một trong những sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện có thiết kế thanh lịch nhưng vẫn đảm bảo khả năng vận hành và tính thực dụng khi sử dụng hằng ngày.

Theo công ty MOVE, MOVE Isabella lựa chọn phong cách thiết kế mềm mại thay vì những đường nét góc cạnh thường xuất hiện trên các dòng xe điện thể thao.

Phần thân xe sử dụng nhiều đường cong và bề mặt bo tròn, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng thanh lịch. Nhà sản xuất cung cấp các màu như đen, xám và đỏ, phù hợp với cả nam lẫn nữ.

MOVE Isabella lựa chọn phong cách thiết kế mềm mại

Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.760 x 730 x 1.150 mm, tương đối gọn gàng để sử dụng trong môi trường đô thị.

Chiều cao yên ở mức 790 mm, tạo tư thế ngồi khá cao nhưng vẫn phù hợp với thể trạng của phần lớn khách hàng trưởng thành.

Một ưu điểm đáng chú ý của Isabella là khoang chứa đồ dưới yên dung tích 21 lít. Với không gian này, người dùng có thể cất một số vật dụng cá nhân, áo mưa hoặc đồ dùng phục vụ việc đi học, đi làm.

Phần đầu xe được trang bị đèn pha LED với thiết kế thanh mảnh. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, hệ thống chiếu sáng có khả năng tạo vùng sáng rộng và xa nhằm hỗ trợ người điều khiển khi di chuyển vào ban đêm.

Công nghệ LED cũng giúp giảm mức tiêu thụ điện so với bóng chiếu sáng truyền thống và có tuổi thọ sử dụng dài hơn. MOVE Isabella còn được trang bị màn hình LED kỹ thuật số giúp người dùng quan sát các thông tin vận hành dễ dàng.

Ngoài chìa khóa cơ thông thường, xe hỗ trợ thẻ NFC và Remote/Smartkey, mang lại nhiều lựa chọn mở khóa và tăng tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của MOVE Isabella nằm ở việc nhà sản xuất cung cấp hai cấu hình năng lượng.

Phiên bản sử dụng ắc quy có giá 19,9 triệu đồng, trong khi phiên bản pin có giá 25 triệu đồng. Cả hai mức giá đều đã bao gồm VAT theo công bố.

Xe có bản pin đi xa tới 200km/lần sạc

Ở bản ắc quy, xe được công bố phạm vi hoạt động khoảng 90 km sau mỗi lần sạc, trong khi thời gian sạc đầy từ 0-100% vào khoảng 10 giờ. Đây là lựa chọn phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên giá mua ban đầu thấp và có vị trí sạc thuận tiện tại nhà.

Phiên bản pin có lợi thế rõ rệt hơn về khả năng di chuyển khi phạm vi hoạt động có thể lên tới khoảng 200 km/lần sạc trong điều kiện lý tưởng.

Thời gian sạc đầy cũng được rút xuống khoảng 4,5 giờ, tức chưa bằng một nửa thời gian cần thiết ở phiên bản ắc quy.

Nhờ đó, khoản chênh lệch khoảng 5,1 triệu đồng giữa hai phiên bản đổi lại phạm vi hoạt động lớn hơn và thời gian chờ sạc ngắn hơn đáng kể. Quãng đường thực tế có thể thay đổi tùy tải trọng, tốc độ, địa hình, tình trạng nguồn điện và cách điều khiển.

Theo thông tin được cung cấp, động cơ trên Isabella có công suất cực đại khoảng 1.550 W, hoạt động ở điện áp 60V và cho tốc độ tối đa khoảng 50 km/h.

Xe sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than, loại động cơ có ưu điểm vận hành êm, ít chi tiết hao mòn và không tạo tiếng động lớn như động cơ đốt trong.

Ngoài phạm vi hoạt động, MOVE Isabella được trang bị các hạng mục an toàn và tiện ích phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Bánh trước sử dụng phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh cơ. Cấu hình này giúp tăng khả năng hãm ở bánh trước nhưng vẫn giữ chi phí sản xuất và bảo dưỡng ở mức hợp lý.

Xe sử dụng bộ vành hợp kim nhôm 10 inch, đi cùng lốp không săm kích thước 100/90-10 ở cả hai bánh.

Phanh đĩa trước, NFC và lốp không săm

Lốp không săm giúp giảm nguy cơ mất hơi đột ngột khi gặp vật nhọn nhỏ, đồng thời đang trở thành trang bị phổ biến trên nhiều mẫu xe máy điện hiện nay.

Một chi tiết đáng chú ý khác là khả năng chống nước. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Isabella có thể đáp ứng điều kiện đi mưa trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, người dùng vẫn nên tránh vận hành qua những khu vực ngập sâu hoặc không xác định được mực nước để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới hệ thống điện.

Ở nhóm tiện nghi, khóa NFC giúp người dùng có thể khởi động xe bằng thẻ từ, bên cạnh Remote và chìa khóa cơ. Màn hình LED cung cấp các thông tin cơ bản trong khi IC đúc giúp quản lý hệ thống điện và động cơ.

Giá xe máy điện MOVE Isabella

Mẫu xe được phân phối với hai lựa chọn nguồn năng lượng gồm ắc quy và pin, qua đó tạo ra mức giá cũng như phạm vi hoạt động khác nhau.

Trong đó, phiên bản sử dụng ắc quy có giá 19,9 triệu đồng, trong khi bản pin được niêm yết 25 triệu đồng. Điểm đáng chú ý trên phiên bản pin là quãng đường di chuyển được công bố lên tới khoảng 200 km sau mỗi lần sạc, phù hợp với người thường xuyên đi lại hoặc không muốn phải sạc xe hàng ngày.

Với giá từ 19,9 triệu đồng, MOVE Isabella nằm trong nhóm xe máy điện phổ thông nhưng có thiết kế hướng tới sự thanh lịch và tiện nghi. Phiên bản ắc quy phù hợp với người dùng có ngân sách thấp hơn và chủ yếu di chuyển quãng ngắn, trong khi bản pin 25 triệu đồng đáng chú ý nhờ phạm vi hoạt động công bố lên tới 200 km/lần sạc.

Khoang cốp 21 lít, phanh đĩa trước, khóa NFC, Smartkey, màn hình LED và lốp không săm cũng giúp Isabella có cấu hình tương đối đầy đủ cho nhu cầu đi học, đi làm và di chuyển hàng ngày trong thành phố.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero của công ty Việt Thanh là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.