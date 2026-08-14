Rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, SUV 5 chỗ phong cách khỏe khoắn, trang bị tiện nghi giá chỉ 275 triệu đồng

Vượt tầm Mazda CX-5, SUV hạng C giá rẻ 466 triệu đồng thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh cao GĐXH - SUV hạng C với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng hỗ trợ lái, sở hữu cảm biến LiDAR, công suất 272 mã lực cùng mức giá cực rẻ chỉ 466 triệu đồng.

SUV 5 chỗ phong cách khỏe khoắn, trang bị tiện nghi

Camo Edition mới của mẫu SUV Nexon tại thị trường Ấn Độ.

Tata Motors vừa chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt Camo Edition mới của mẫu SUV Nexon tại thị trường Ấn Độ.

Hãng Tata Motors cho biết, về thiết kế ngoại thất, Tata Nexon Camo Edition khoác lên mình phong cách quân đội khỏe khoắn với hai màu sơn hoàn toàn mới là xanh lá Munnar Mist và xám Coorg Cloud. Sự khác biệt còn nằm ở huy hiệu "CAMO" đặc trưng, được gắn tại vòm bánh xe phía trước. Xe tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV hiện đại với dải đèn LED ban ngày thanh mảnh, cụm đèn pha Bi-LED projector, đèn hậu LED nối liền và bộ mâm hợp kim thể thao.

Tata Nexon Camo Edition khoác lên mình phong cách quân đội khỏe khoắn.

Bên trong khoang lái, điểm nhấn của không gian nội thất đến từ tựa đầu hàng ghế trước thêu họa tiết dập lỗ chủ đề CAMO độc quyền. Trang bị tiện nghi trên phiên bản này được nâng cấp vượt trội. Nổi bật ở trung tâm bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng Harman kích thước 12,3 inch, kết hợp cùng hệ thống âm thanh 9 loa JBL cao cấp kèm loa siêu trầm. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sắc nét, cửa sổ trời toàn cảnh panorama hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, hàng ghế trước tích hợp làm mát và hệ thống camera 360 độ thông minh tích hợp sẵn camera hành trình ghi hình liên tục.





Trang bị tiện nghi trên phiên bản này được nâng cấp vượt trội.

Dù giá rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning, nhưng trang bị an toàn trên Nexon Camo Edition cũng rất đáng chú ý với gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS, cung cấp 7 tính năng chủ động như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và nhận diện biển báo giao thông. Bên cạnh đó, mẫu SUV này còn đảm bảo an toàn tối đa với 6 túi khí tiêu chuẩn và hệ thống cân bằng điện tử ESP.

Trang bị an toàn trên Nexon Camo Edition cũng rất đáng chú ý với gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS

Về vận hành, Tata Nexon Camo Edition mang đến sự đa dạng với ba tùy chọn động cơ. Khách hàng có thể chọn động cơ xăng tăng áp 1.2L (công suất 120 mã lực, mô-men xoắn 170 Nm), động cơ Diesel 1.5L (115 mã lực, 260 Nm) hoặc động cơ chạy bằng khí nén thiên nhiên iCNG tăng áp 1.2L công nghệ bình kép (100 mã lực, 170 Nm). Các tùy chọn hệ truyền động khá đa dạng với hộp số sàn 6 cấp, số tự động AMT và số tự động ly hợp kép 7 cấp DCA.

Giá SUV 5 chỗ Tata Nexon Camo Edition

Xe được hãng niêm yết mức giá khởi điểm từ 9,99 lakh Rupee (khoảng 275 triệu đồng) đến 13,94 lakh Rupee (khoảng 383,7 triệu đồng), rẻ hơn cả những mẫu hatchback cỡ A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning. Phiên bản này được trình làng nhằm kỷ niệm Nexon vượt qua cột mốc doanh số 1,1 triệu xe bán ra, mang đến lựa chọn phong cách và giàu công nghệ hơn cho người tiêu dùng.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.







