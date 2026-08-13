Tỷ giá USD hôm nay 13/8: Đồng Đô la Mỹ tự do giảm sâu đến không ngờ

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF đã tăng 0,16%, hiện ở mức 99,98 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng USD, đồng EUR giảm 0,14%, xuống 1,1524 EUR/USD, đồng yên Nhật giảm 0,1%, lên mức 159,45 yên/USD...

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở vùng 99,98 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do giảm. Đồng yên Nhật, đồng EUR đồng loạt giảm.

Đồng USD tăng nhẹ sau khi CPI Mỹ tháng 7 tăng 3,4%, đúng dự báo, trong khi CPI lõi tăng 2,5%. Tuy nhiên, số liệu việc làm yếu trước đó khiến thị trường tiếp tục giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, xuống còn 40%, trong khi khả năng tăng vào tháng 10 được nâng lên 56%.

USD được hỗ trợ phần nào bởi giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông và các cuộc đàm phán về Iran bế tắc. Thị trường tiếp tục chờ số liệu PPI, doanh số bán lẻ Mỹ và các tín hiệu mới từ Fed để đánh giá triển vọng lãi suất và đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 13/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 23 đồng so với phiên trước đó, lên mức 25.539 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh, lên mức 24.313 đồng mua vào và 26.765 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 13/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 13/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 13/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 13/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động giảm tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25,840-26,250 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 67 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.813-26.258 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,870-26,250 đồng/USD, đã giảm 70 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 13/8/2026, khảo sát lúc 8h52 phút ghi nhận giảm so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.056 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.206 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 13/8, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,272.94-30,816.65 đồng/EUR, đã giảm 112 đồng chiều mua vào và giảm 118 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.495-30.805 đồng/EUR, đã giảm 105 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,453-30,874 đồng/EUR, đã giảm 100 đồng chiều mua vào và giảm 104 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 13/8/2026 khảo sát lúc 08h56 hiện đang được mua vào là 30.160 và bán ra là 30.290 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật giảm nhẹ xuống vùng 157.89-168.79 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng giảm nhẹ so với giá bán ngày hôm qua, giá ở vùng 158,59-168,59 đồng/Yen. Tương tự tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.08-169 đồng, giảm so với phiên hôm qua.

Trên thị trường tiền tệ thế giới, đồng USD dù đã nhích nhẹ, nhưng đà phục hồi cũng chưa quá mạnh. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thiết lập đỉnh mới. Liên tiếp, tới hôm nay giá USD tại khối ngân hàng thương mại và thị trường tự do tiếp tục giảm. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 12/8: Đồng Đô la Mỹ khối ngân hàng thương mại tiếp tục giảm GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ tư ngày 12/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.