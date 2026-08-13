Ngang cỡ Toyota Fortuner, SUV 7 chỗ giá 411 triệu đồng đẹp long lanh, ngập công nghệ rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10

Vượt tầm Mazda CX-5, SUV hạng C giá rẻ 466 triệu đồng thiết kế nâng cấp, công nghệ đỉnh cao GĐXH - SUV hạng C với hàng loạt nâng cấp về thiết kế, công nghệ và khả năng hỗ trợ lái, sở hữu cảm biến LiDAR, công suất 272 mã lực cùng mức giá cực rẻ chỉ 466 triệu đồng.

SUV 7 chỗ Scorpio-N đẹp long lanh, ngập công nghệ

SUV Scorpio-N

Hãng xe Ấn Độ - Mahindra vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV Scorpio-N cho năm 2026 với một số tinh chỉnh về thiết kế, đồng thời bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi trên các phiên bản cao cấp.

Về ngoại thất, Scorpio-N 2026 không có nhiều thay đổi. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là bộ mâm hợp kim 18 inch với thiết kế mới, mang đến diện mạo hiện đại và khỏe khoắn hơn.

Về ngoại thất, Scorpio-N 2026 không có nhiều thay đổi.

Trong khi đó, khoang nội thất được làm mới rõ rệt với bảng táp-lô thiết kế lại, nổi bật nhờ màn hình giải trí đặt nổi, cửa gió điều hòa trung tâm được bố trí lại và cụm đồng hồ kỹ thuật số mới trên các phiên bản cao cấp. Bố cục ghế ngồi cùng hệ thống các nút điều khiển vẫn được giữ nguyên như trước.

Những nâng cấp về trang bị bắt đầu từ phiên bản Z8 S.

Những nâng cấp về trang bị bắt đầu từ phiên bản Z8 S. Xe được bổ sung màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, cổng sạc USB Type-C công suất 65W cho cả hàng ghế trước và sau, cùng kính cửa có khả năng chống tia UV và tia hồng ngoại.

Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 vẫn là trang bị độc quyền dành cho phiên bản Z8 L.

Thông tin từ hãng, trên phiên bản Scorpio-N trước đây, sạc nhanh 65W chỉ xuất hiện trên bản Z8 L và chỉ dành cho hành khách ở hàng ghế thứ hai.

Phiên bản Z8 tiếp tục được trang bị đầy đủ các tiện ích mới từ Z8 S

Phiên bản Z8 tiếp tục được trang bị đầy đủ các tiện ích mới từ Z8 S nhưng không có thêm tính năng nổi bật nào khác. Trong khi đó, Z8 T được bổ sung bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, còn phiên bản cao cấp nhất Z8 L gây chú ý với cửa sổ trời toàn cảnh lần đầu xuất hiện trên Scorpio-N cùng hệ thống camera 540 độ, nâng cấp từ camera trước và sau trên thế hệ trước.

Các tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 vẫn là trang bị độc quyền dành cho phiên bản Z8 L.

Danh mục phiên bản của Scorpio-N 2026 tiếp tục bao gồm các lựa chọn Z2, Z4, Z6, Z8 S, Z8, Z8 T và Z8 L, với nhiều cấu hình động cơ xăng hoặc diesel, hộp số sàn hoặc tự động, hệ dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh.

Giá SUV 7 chỗ Scorpio-N 2026

Giá bán dao động từ 13,69 lakh Rupee đến 25,49 lakh Rupee (khoảng 411 – 765 triệu đồng), tùy theo phiên bản và cấu hình.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng Mítubishi cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Việt Nam cho biết, Hyundai Creta được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Theo Mazda Việt Nam, Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.