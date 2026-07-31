Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

1 giờ trước

GĐXH – Thanh niên không chỉ là lực lượng đồng hành, chăm sóc người cao tuổi mà còn cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và năng lực tài chính ngay từ sớm. Điều này giúp thích ứng với già hóa dân số, hướng tới một tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc.