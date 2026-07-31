Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn

Thứ sáu, 17:37 31/07/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo các chuyên gia, khám sức khỏe trước kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, bệnh truyền nhiễm hay nguy cơ di truyền mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch sinh con và chăm sóc sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, không ít người đã bỏ qua bước chuẩn bị này, để rồi phải đối mặt với những hệ lụy đáng tiếc sau khi về chung một nhà.

Lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn - Ảnh 1.
Lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn - Ảnh 2.Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Lợi ích của khám sức khỏe trước khi kết hôn - Ảnh 3.Khám sức khỏe tiền hôn nhân cần lưu ý gì?

Khám sức khỏe tiền hôn nhân hiện nay đã trở thành trách nhiệm, là cách tốt nhất giúp các cặp đôi hiểu rõ tình trạng sức khỏe của nhau, góp phần xây dựng một tương lai gia đình bền vững và đón những thiên thần nhỏ khỏe mạnh.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.