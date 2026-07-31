Nhiều cặp đôi bỏ qua việc quan trọng này trước khi cưới, đến khi hối hận thì đã muộn
GĐXH - Theo các chuyên gia, khám sức khỏe trước kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, bệnh truyền nhiễm hay nguy cơ di truyền mà còn là cơ hội để các cặp đôi được tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch sinh con và chăm sóc sức khỏe gia đình. Tuy nhiên, vì tâm lý chủ quan hoặc e ngại, không ít người đã bỏ qua bước chuẩn bị này, để rồi phải đối mặt với những hệ lụy đáng tiếc sau khi về chung một nhà.
Già hóa dân số: Thanh niên cần chuẩn bị cho chính tuổi già của mình từ hôm nayDân số và phát triển -
GĐXH – Thanh niên không chỉ là lực lượng đồng hành, chăm sóc người cao tuổi mà còn cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng, sức khỏe và năng lực tài chính ngay từ sớm. Điều này giúp thích ứng với già hóa dân số, hướng tới một tuổi già khỏe mạnh và hạnh phúc.
Bụng to dù không tăng cân, cô gái 21 tuổi phát hiện u quái buồng trứng ác tính gần 20 cmDân số và phát triển -
GĐXH - Các bác sĩ đã phát hiện u quái buồng trứng kích thước gần 20 cm. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u quái buồng trứng không trưởng thành – một dạng ung thư buồng trứng hiếm.
Người phụ nữ Úc tìm đến Việt Nam để bóc u xơ tử cungDân số và phát triển -
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là ca phẫu thuật có nhiều thách thức bởi khối u vừa lớn, vừa nằm sâu sát buồng tử cung, nguy cơ chảy máu và tổn thương cơ tử cung rất cao.
Quyết định quan trọng cứu người phụ nữ mắc ung thư vú kèm nhiều bệnh nền nguy hiểmDân số và phát triển -
GĐXH - Theo các chuyên gia, chỉ định phẫu thuật ung thư vú ở người bệnh cao tuổi luôn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu điều trị triệt căn và nguy cơ tai biến trong, sau mổ.
Hy hữu: Bé gái chào đời cùng thai ký sinh vùng mông, bác sĩ phát hiện từ trong bụng mẹDân số và phát triển -
GĐXH - Bé gái chào đời khỏe mạnh nhưng vùng mông trái có khối mô mềm kèm phần chi dưới chưa phát triển dài khoảng 4 cm. Trước đó, bác sĩ đã phát hiện thai ký sinh qua siêu âm.
Người phụ nữ được phát hiện mắc ung thư vú ngay trên bàn mổ dù kết quả sinh thiết 'lành tính'Dân số và phát triển -
GĐXH – Ngay lập tức giữa cuộc mổ, kế hoạch phẫu thuật được thay đổi. Thay vì chỉ bóc u như dự kiến ban đầu, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ tổn thương và thực hiện đánh giá giai đoạn ung thư ngay trên bàn phẫu thuật.
Cô gái 26 tuổi phát hiện u buồng trứng kích thước 15cm từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ quaDân số và phát triển -
GĐXH - Đau bụng, bí tiểu và không thể đi tiêu, cô gái 26 tuổi đi khám phát hiện nguyên nhân không phải bệnh tiêu hóa mà là khối u buồng trứng kích thước hơn 14 cm chèn ép các cơ quan vùng chậu.
'Mất kết nối' giữa cha mẹ và con cái ở tuổi vị thành niên: Làm gì để gỡ rối?Dân số và phát triển -
GĐXH – Theo các chuyên gia, việc hiểu tâm lý lứa tuổi và xây dựng cách giao tiếp phù hợp sẽ giúp tăng sự gắn kết giữa cha mẹ và con ở lứa tuổi vị thành niên.
Người mẹ hạnh phúc: Nếu có ai hỏi điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi là gì, có lẽ đó là mang thai ở tuổi 47...Dân số và phát triển -
GĐXH - Sau hơn 20 năm không mang thai, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ đón tin có con ở tuổi 47. Từ những ngày hoang mang vì thai kỳ nguy cơ cao đến khoảnh khắc ôm con gái khỏe mạnh trong vòng tay, chị gọi đó là món quà bất ngờ nhất cuộc đời.
Thai phụ đang khỏe mạnh, đi khám thai định kỳ bất ngờ phát hiện dây rốn thắt nút hiếm gặpDân số và phát triển -
GĐXH - Không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong thai kỳ, một thai phụ 31 tuổi ở Hà Nội bất ngờ được phát hiện dây rốn thắt nút khi siêu âm ở tuần thai 20.