Ly thân chồng, không lương hưu, không dựa con cái: Cụ bà vẫn có tuổi già an nhàn, hạnh phúc
GĐXH - Ai cũng mong khi bước vào tuổi già sẽ có một điểm tựa vững vàng nhưng với bà Lô, niềm hạnh phúc không đến từ việc dựa dẫm vào ai, mà từ chính đôi tay, ý chí và sự chủ động của mình.
Câu chuyện tuổi già của bà Lô (66 tuổi, Thượng Hải, Trung Quốc).
Dành nửa cuộc đời để chuẩn bị cho tuổi già
Khi còn trẻ, bà Lô từng là người phụ nữ hiền lành, cam chịu, dành hết thời gian lo cho chồng con.
Cuộc sống tưởng yên ổn, nhưng bà dần nhận ra mình chẳng có gì trong tay, không lương hưu, không công việc, cũng chẳng có quyền quyết định điều gì trong gia đình.
"Những năm ngoài 30 tuổi, tôi bỗng nhận ra nếu cứ tiếp tục sống phụ thuộc vào chồng, đến tuổi già chắc chắn tôi sẽ khổ. Không có lương hưu, không có tiền tiết kiệm, tôi biết lấy gì để sống nếu một ngày không còn sức làm việc?", bà nhớ lại.
Từ đó, bà quyết định thay đổi. Bà xin ra ngoài làm việc, bắt đầu từ vị trí y tá trong bệnh viện. Công việc vất vả, lương không cao, nhưng giúp bà có thu nhập và cảm giác tự chủ. Sau 3 năm, bà nghỉ việc, chuyển hướng sang kinh doanh trái cây.
Không muốn chỉ quanh quẩn với một sạp hàng nhỏ, bà Lô chọn con đường mạo hiểm hơn, làm buôn. Mỗi ngày, bà đến tận vườn, mua trái cây rồi thuê xe tải chở về phân phối cho các tiểu thương.
Việc buôn bán phất lên nhanh chóng. Sau 10 năm, bà có trong tay vài cuốn sổ tiết kiệm và một cửa hàng trái cây nổi tiếng trong khu vực.
"Ngày đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản: phải làm để không phụ thuộc. Nếu mình không cố gắng hôm nay, tuổi già sẽ chẳng có gì ngoài nỗi sợ và sự trống rỗng," bà chia sẻ.
Tự chủ tài chính: Chìa khóa để tuổi già bình yên
Đến tuổi 55, sau nhiều năm lao động, bà Lô đã có hai căn nhà đứng tên mình cùng khoản tiết kiệm đủ để chi tiêu cho đến cuối đời.
Dù không có lương hưu, bà vẫn sống sung túc nhờ tiền cho thuê nhà và lợi nhuận tích lũy từ kinh doanh.
Cuộc hôn nhân của bà không hạnh phúc. Hai vợ chồng ly thân nhiều năm, nhưng điều đó không khiến bà buồn.
"Chồng tôi khi trẻ từng coi thường tôi vì không có công việc. Giờ ông ấy phải sống dựa vào đồng lương hưu ít ỏi, trong khi tôi có nhà, có tiền, có cuộc sống riêng. Đó không phải là trả đũa, mà là kết quả của sự lựa chọn đúng đắn," bà nói với nụ cười nhẹ nhõm.
Tuổi già hạnh phúc nhờ biết tự lo cho mình
Giờ đây, ở tuổi 66, bà Lô đã bàn giao cửa hàng cho con trai quản lý. Bà dành thời gian tận hưởng cuộc sống, đọc sách, chăm cây, và tụ tập cùng con cháu mỗi cuối tuần.
"Có tiền, có nhà, tôi được tôn trọng hơn. Mỗi dịp lễ tết, các con thường đến ăn cơm, rồi cả nhà cùng đi du lịch ngắn ngày. Tuổi già của tôi không còn là những ngày lặng lẽ, mà là khoảng thời gian để tận hưởng," bà kể.
Điều khiến người phụ nữ này hạnh phúc nhất không phải vật chất, mà là cảm giác được tự do. Bà không còn lo lắng chuyện tiền nong, không bị phụ thuộc vào con cái hay chồng.
"Nếu khi trẻ tôi không cố gắng, giờ tôi đã chẳng có được cuộc sống như hôm nay," bà tâm sự.
Tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ sự chuẩn bị hôm nay
Nhìn lại nửa đời người, bà Lô nghiệm ra một điều: "Không phải chồng hay con, mà chính bản thân mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy. Muốn tuổi già bình yên, phải tự lo cho mình trước."
Thông điệp của bà khiến nhiều người đồng cảm. Tuổi già không đáng sợ, điều đáng sợ là ta bước vào nó trong trạng thái không sẵn sàng, không có gì trong tay và không biết tự chăm sóc bản thân.
Vì vậy, dù còn trẻ hay đã trung niên, mỗi người nên học cách chủ động về tài chính, tinh thần và sức khỏe. Đó chính là "quỹ bảo hiểm" quý giá nhất cho tuổi già.
Một tuổi già hạnh phúc không đến từ sự đầy đủ của người khác, mà đến từ sự tự do, an tâm và tự chủ của chính mình. Giống như bà Lô, người phụ nữ dành nửa cuộc đời để chuẩn bị cho tuổi xế chiều, để rồi khi tóc bạc, bà vẫn có thể mỉm cười, tự hào nói:
"Tôi không cần dựa vào ai, vì tôi đã học được cách dựa vào chính mình."
