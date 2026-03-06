Mách hội chị em công sở 3 tuyệt chiêu hô biến dịp 8.3 thêm đáng nhớ
Phụ nữ hiện đại không cần chờ đợi ai mang đến niềm vui, mà có thể tự tạo những trải nghiệm mới và càng trọn vẹn hơn khi có hội chị em đồng hành.
Rủ hội chị em tham gia workshop handmade
Giữa guồng quay công việc hối hả, không ít chị em mải mê hoàn thành mục tiêu mà quên dành thời gian cho chính mình. Tuần lễ 8.3 chính là cái cớ để tạm chậm lại, nuông chiều bản thân và nạp đầy năng lượng theo cách thật vui, thật riêng.
Thay vì những buổi hẹn quen thuộc, bạn có thể rủ hội bạn thân hoặc đồng nghiệp tham gia workshop làm nến thơm hay pha chế nước hoa. Khi cùng nhau mix & match các tầng hương, từ gỗ ấm đến cam chanh tươi, mỗi người vừa được thử sức sáng tạo, vừa tìm ra mùi hương hợp với cá tính của mình.
Quan trọng hơn, đó là khoảng thời gian cả nhóm ngồi lại, vừa làm vừa trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện công việc và cuộc sống. Kết thúc buổi workshop, mỗi người mang về một món quà riêng và cả nhóm có thêm một kỷ niệm chung đáng nhớ.
Mở tiệc văn phòng, xem series tổng tài cực cuốn
Chỉ cần hội "cạ cứng" tụ họp cùng vài món ngon, góc pantry hay bàn làm việc quen thuộc cũng có thể biến thành một bàn tiệc nhỏ để chị em tận hưởng. Một buổi chiều đổi gió với trà sữa, bánh tart trứng, sữa chua thanh nhẹ hay vài món ăn vặt là đủ để cả team xả hơi sau những ngày chạy KPI liên tục.
Dịp 8.3, bạn có thể săn ưu đãi khủng từ sự kiện 8.3 "Gửi món ngon, Trọn Vị Yêu Thương" của ShopeeFood giúp việc lên đơn nhóm trở nên nhẹ ví. Khi đặt đơn nhóm trên ShopeeFood, tính năng giúp mỗi người tự chọn món theo sở thích, hệ thống sẽ tự tổng hợp và đi kèm với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Ngoài ra, còn gì tuyệt hơn khi cả team cùng bật "mood giải trí", vừa ăn vừa xem series "Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao" phát sóng lúc 12h trưa thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu trên kênh YouTube @ShopeeFood_VN. Nội dung xoay quanh chuyện tình "cảm lạnh" giữa một tổng tài khó tính và cô shipper đầy nghị lực, đan xen những tình tiết công sở kịch tính, cuốn hút từ mạch truyện đến cả những món ăn xuất hiện trong series tổng tài, sẽ khiến buổi tụ họp thêm phần rôm rả.
Đặc biệt, nhân dịp 8.3, ShopeeFood tung ưu đãi cực hấp dẫn cho hội chị em: nhập mã 83SPFTONGTAIKHAOCATEAM để nhận ngay voucher 83.000 đồng cho đơn từ 150.000 đồng áp dụng cho đơn hàng đặt đơn nhóm (số lượng có hạn) từ 9:00 ngày 6.3. Vừa có series tổng tài để xem, vừa có deal xịn để ăn ngon, ngại gì không lên kèo ngay!
"Đổi gió" với chuyến staycation cuối tuần
Không cần những kế hoạch cầu kỳ hay lịch trình dày đặc, một chuyến staycation đơn giản vẫn có thể giúp hội chị em làm mới tâm trạng sau chuỗi ngày bận rộn. Chỉ cần hẹn nhau một buổi picnic ở ngoại ô, một đêm nghỉ dưỡng ngay trong thành phố vào cuối tuần, dịp 8.3 đã trở nên thú vị hơn rất nhiều.
Thay vì tất bật tìm quán, đặt bàn rồi chen chúc giữa dịp cuối tuần, cả nhóm có thể chọn cách tận hưởng nhẹ nhàng và riêng tư hơn. Một buổi tối staycation sẽ trọn vẹn hơn khi bàn tiệc đã sẵn sàng mà không ai phải lo chuẩn bị.
Chỉ vài thao tác trên ứng dụng ShopeeFood, các món chính như gà nướng, sushi đến các món ăn vặt như khoai tây chiên, nem chua rán theo đúng "gu" mỗi người sẽ được giao tận nơi. Nhờ vậy, cả hội có thêm thời gian thư giãn, trò chuyện và tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ ngắn ngày bên nhau.
8.3 là dịp để bạn yêu chiều bản thân hơn và nuông chiều chính mình một chút. Chỉ cần mở ShopeeFood, rủ nhau "lên đơn" là đã có thể bắt đầu một ngày lễ rộn ràng theo cách riêng của mình.
Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đang chờ sẵn: giảm đến 50% từ các thương hiệu đình đám, ưu đãi giảm 25% tối đa 183.000 đồng, freeship 15.000đ áp dụng đơn từ 0đ và freeship lên đến 83.000 đồng áp dụng đơn từ 499.000 đồng (số lượng có hạn) - để bạn và cả team thoải mái ăn ngon, vui hết mình mà không cần đắn đo về chi phí.
