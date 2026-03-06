Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp xuất sắc, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.

Suzuki Access 125

Suzuki đã mở rộng dải sản phẩm xe tay ga gia đình của mình bằng việc ra mắt phiên bản mới của Suzuki Access 125 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) một kênh. Đây được xem là bước nâng cấp quan trọng nhằm tăng cường độ an toàn khi phanh, đồng thời vẫn giữ trọn những giá trị thực dụng đã làm nên tên tuổi của mẫu xe này.

Cả hai đều được định vị là các biến thể cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao yếu tố an toàn và công nghệ trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Điểm nhấn lớn nhất trên Access 125 mới chính là hệ thống ABS một kênh ở bánh trước. Trang bị này giúp hạn chế tình trạng khóa bánh khi phanh gấp hoặc trong những tình huống khẩn cấp, từ đó cải thiện đáng kể sự ổn định và khả năng kiểm soát xe.

Trước đây, hiệu năng phanh từng là điểm chưa thật sự nổi bật trên Access, và với lần nâng cấp này, mẫu xe đã được hoàn thiện hơn về mặt an toàn. Tuy nhiên, ABS hiện chỉ xuất hiện trên các phiên bản Ride Connect cao cấp và xe cũng không còn được trang bị cần đạp khởi động như trước.

Access 125 ABS vẫn giữ nguyên những ưu điểm quen thuộc.

Bên cạnh nâng cấp về an toàn, Access 125 ABS vẫn giữ nguyên những ưu điểm quen thuộc. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 160 mm, đủ linh hoạt để vượt gờ giảm tốc và các đoạn đường gồ ghề trong đô thị. Trọng lượng không tải dao động từ 106–107 kg giúp xe nhẹ nhàng, dễ điều khiển với cả người mới lái.

Bình xăng dung tích 5,3 lít kết hợp mức tiêu hao nhiên liệu thực tế ấn tượng giúp mẫu xe này trở thành lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Cốp chứa đồ dưới yên dung tích 24,4 lít đủ chỗ cho một mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân hoặc đồ đi chợ.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ 124cc

Về vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ 124cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 6,2 kW (8,4 PS) tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10,2 Nm tại 5.000 vòng/phút, đi kèm hộp số CVT. Khối động cơ này vốn được đánh giá cao nhờ sự êm ái và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp với môi trường đô thị đông đúc.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa trước tích hợp ABS một kênh và phanh tang trống phía sau. Xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau, được tinh chỉnh theo hướng êm ái cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Bộ mâm hợp kim kích thước 12 inch phía trước và 10 inch phía sau đi kèm lốp không săm giúp tăng độ bền và an toàn khi vận hành.

Về công nghệ, cả hai phiên bản đều được trang bị kết nối Bluetooth với tính năng dẫn đường từng chặng, thông báo cuộc gọi, tin nhắn và thông tin hành trình. Riêng bản cao cấp TFT ABS Edition sở hữu màn hình màu 4,2 inch hiển thị đầy đủ hơn, bao gồm thông tin thời tiết trực tiếp và cảnh báo giao thông, mang lại trải nghiệm hiện đại và trực quan hơn cho người dùng.

Giá xe ga 125cc Suzuki Access 125

Theo ghi nhận, Suzuki Access 125 ABS 2026 đã có mặt tại đại lý với 2 phiên bản gồm Access Ride Connect ABS Edition giá 92.328 Rs (khoảng 23 triệu đồng) và Access Ride Connect TFT ABS Edition giá 98.378 Rs (tương đương 24,5 triệu đồng).

Sự xuất hiện của ABS trên Access 125 diễn ra trong bối cảnh các tiêu chuẩn an toàn ngày càng được siết chặt và ABS dần trở thành trang bị thiết yếu thay vì tùy chọn cao cấp. Với bước đi này, Suzuki không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn đảm bảo mẫu xe tay ga bán chạy của mình sẵn sàng đáp ứng các quy định an toàn trong tương lai.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.