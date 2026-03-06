Xe ga 155cc giá 40 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 125cc giá 63 triệu đồng của Honda thiết kế đẳng cấp, trang bị vượt trội SH, rẻ chỉ ngang SH Mode làm xiêu lòng khách mua GĐXH - Xe ga 125cc của Honda gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, thể thao ăn đứt SH Mode, xe còn được trang bị khối động cơ 125cc mạnh mẽ và màn hình kỹ thuật số ‘xịn’ hơn Honda Vision.

Xe ga 155cc thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode

Yamaha Lexi

Cách đây ít ngày, Yamaha đã chính thức ra mắt mẫu Lexi hoàn toàn mới tại Philippines. Xe có hai tùy chọn màu sắc: Đen và Xanh mờ.

Yamaha Lexi chia sẻ nhiều đường nét thiết kế với các “anh em” cùng nhà. Phần đầu xe trông quen thuộc, có phong cách tương tự Yamaha NMax nhưng mang dáng vẻ gọn gàng và ít thể thao hơn. Các đường nét sắc sảo tạo hình cho dàn áo. Phía sau xe cũng được trang bị cụm đèn hậu cỡ lớn.

Điểm khác biệt so với các mẫu 150cc cùng phân khúc là Lexi có sàn để chân (floorboard), vì vậy tổng thể trông thanh thoát hơn, không quá hầm hố. Xe có kích thước dài 1.970 mm, rộng 720 mm và cao 1.135 mm, với chiều dài cơ sở 1.350 mm. Chiều cao yên ở mức 770 mm (30,3 inch), khoảng sáng gầm 135 mm và trọng lượng không tải 116 kg.

Lexi sử dụng mâm 14 inch, lốp trước kích thước 90/90-14M/C 46P và lốp sau 100/90-14M/C 57P. Bình xăng dung tích 4,2 lít.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha Lexi mới là động cơ 155cc, làm mát bằng dung dịch, xi-lanh đơn, 4 van, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Khối động cơ này còn được trang bị công nghệ van biến thiên VVA (Variable Valve Actuation) của Yamaha nhằm tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Lexi không được trang bị ABS hay hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe có phanh đĩa thủy lực đơn phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc sau dạng unit swing.

Lexi mới được trang bị bảng đồng hồ LCD tích hợp tính năng Y-Connect độc quyền của Yamaha. Xe có móc treo đồ phía trước sàn để chân, một hộc chứa đồ nhỏ phía trước và cốp dưới yên đủ để chứa một mũ bảo hiểm 3/4 đầu cỡ nhỏ. Ngoài ra còn có cổng sạc USB-A tích hợp sẵn.

Giá xe ga 155cc của Yamaha Lexi

Yamaha Lexi sẽ được bán ra tại đại lý với 1 phiên bản duy nhất với giá giới thiệu 99.900 peso (khoảng 40 triệu đồng)

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.