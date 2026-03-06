MPV 7 chỗ hạng B giá 480 triệu đồng của Hyundai sắp về Việt Nam thiết kế đẹp đẳng cấp sánh ngang Misubishi Xpander, rẻ nhất phân khúc, chỉ nhỉnh hơn Kia Morning

MPV 7 chỗ hạng B của Hyundai sắp về Việt Nam thiết kế đẹp đẳng cấp sánh ngang Misubishi Xpander

Stargazer 2026 tại Việt Nam gần như giữ nguyên thiết kế của phiên bản Hyundai Stargazer Cartenz từng "chào sân" tại quốc gia vạn đảo. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai Stargazer 2026 có thể bắt đầu được bàn giao tới khách hàng vào đầu quý II năm nay.

Thông tin này được cho là phù hợp với định hướng của hãng trong việc duy trì sức cạnh tranh ở phân khúc MPV 5+2 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Các hình ảnh rò rỉ cho thấy Stargazer 2026 tại Việt Nam gần như giữ nguyên thiết kế của phiên bản Hyundai Stargazer Cartenz từng ra mắt tại Indonesia. So với mẫu Stargazer hiện hành, phiên bản mới thể hiện sự thay đổi rõ rệt trong ngôn ngữ thiết kế.

Theo nguồn tin, Hyundai Stargazer 2026 với giá bán dự kiến từ 480 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Phần đầu xe là khu vực có nhiều khác biệt nhất, với lưới tản nhiệt cỡ lớn mở rộng gần như bao trọn mặt trước, thay cho thiết kế chia tầng trước đây. Cụm đèn chiếu sáng chính được đặt thấp, tách biệt khỏi dải LED định vị ban ngày, tạo bố cục hai tầng hiện đại. Cản trước thiết kế góc cạnh cùng hốc gió lớn góp phần tăng vẻ khỏe khoắn, thay thế phong cách mềm mại của thế hệ cũ.

Ở phía sau, cửa cốp được tạo hình với các đường dập nổi sắc nét hơn, mang lại cảm giác cứng cáp. Tên xe được đưa lên vị trí cao thay vì đặt tại tay nắm như trước, trong khi cản sau mở rộng và nhô ra rõ rệt, giúp tổng thể đuôi xe trông nổi bật hơn.

Khoang nội thất của Hyundai Stargazer 2026 mang phong cách thiết kế đồng bộ với các mẫu xe thế hệ mới của Hyundai như Hyundai Tucson và Hyundai Creta. Cách bố trí bảng táp-lô, màn hình và các chi tiết tối giản cho thấy xu hướng đồng nhất ngôn ngữ thiết kế nội thất trên toàn danh mục sản phẩm, vốn đã xuất hiện từ Hyundai Santa Fe.

Khoang nội thất hiện đại. Ảnh: Tổng hợp

Xe được trang bị cụm màn hình kép liền mạch kích thước 10,25 inch, cần số đặt sau vô-lăng cùng hệ thống nút điều khiển dạng xoay. Riêng phiên bản Stargazer X còn có thêm tính năng làm mát ghế lái, tăng tiện nghi cho người sử dụng.

Dù thay đổi mạnh về thiết kế, Stargazer 2026 vẫn sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước.

Giá MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer 2026

Theo thông tin từ đại lý, giá khởi điểm của mẫu MPV này có thể dao động quanh mức 480 triệu đồng, thấp hơn đôi chút so với phiên bản hiện hành. Tuy nhiên, đây mới là mức tham khảo và chưa phải giá bán chính thức từ hãng.

Trước đó, một số đại lý đã nhận đặt cọc sớm Stargazer 2026 với mức khoảng 10 triệu đồng. Dù phía nhà phân phối chưa xác nhận kế hoạch mở bán, việc mẫu xe xuất hiện trong danh sách "giữ chỗ" cho thấy quá trình chuẩn bị đang được triển khai.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.