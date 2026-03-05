Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Căng thẳng Trung Đông khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít

Thứ năm, 14:54 05/03/2026 | Giá cả thị trường
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiều 5/3, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều tăng, dao động từ hơn 1.800 đến hơn 7.000 đồng/lít.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít - Ảnh 1.Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

GĐXH - Từ ngày 07 - 09/3, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Không gian trưng bày, livestream "Sức sống hàng Việt" lần thứ 2 năm 2026. Chương trình nhằm quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, có chất lượng nổi trội theo hình thức kết hợp trực tiếp và nền tảng số.

Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.449 đồng/lít (tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít (tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít (tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít (tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg (tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít - Ảnh 2.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Như vậy, tại kỳ điều hành này, mặt hàng dầu hỏa có mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít, đưa giá bán lẻ nâng vùng 23.000 đồng/lít. Riêng mặt hàng xăng, giá bán lẻ xăng RON95-III cũng vượt 22.340 đồng/lít.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu;

Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…

Do đó, kỳ điều hành này, liên  Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;

Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Cao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạchCao điểm Tết 2026: Đồng Nai đề nghị bảo đảm xăng dầu trên tuyến cao tốc huyết mạch

GĐXH - Nhằm tránh nguy cơ thiếu hụt nhiên liệu trong cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các địa phương liên quan phối hợp triển khai giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026Hà Nội sắp tổ chức hội nghị thúc đẩy tiêu dùng, đưa bán lẻ tăng trên 13% trong năm 2026

GĐXH - Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2026, bán lẻ tăng trưởng 13%.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thu hồi 291 mỹ phẩm chứa chất bị cấm: Biết trước 2 năm nhưng im lặng đến phút chót, trách nhiệm của các nhãn hàng ở đâu?

Thu hồi 291 mỹ phẩm chứa chất bị cấm: Biết trước 2 năm nhưng im lặng đến phút chót, trách nhiệm của các nhãn hàng ở đâu?

Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Một cơ quan thuộc Bộ Công thương sẽ tổ chức livestream quảng bá hàng Việt cùng hoa hậu Ngọc Hân có thúc đẩy được tiêu dùng?

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh từ chiều nay, xăng RON95-III vượt 20.000 đồng/lít

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Cận Tết Nguyên đán 2026, giá xăng dầu bất ngờ tăng mạnh

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Ngày cuối cùng của năm 2025, giá xăng dầu đồng loạt giảm

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá cho thuê nhà mặt phố tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 58 phút trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Giá bán không ngờ tới loạt biệt thự tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) vẫn tiếp tục ấm nóng.

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.

Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn giữ nguyên không thay đổi so với chốt phiên chiều qua.

Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện Honda nhập khẩu tư nhân về Việt Nam, giá từ 20–27 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi khoảng 65 km/lần sạc, thiết kế hoài cổ.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 3/2026, mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị

SUV hạng A hybird giá 295 triệu đồng của KIA siêu tiết kiệm xăng, thiết kế gọn gàng, mở khóa bằng smartphone, rẻ chỉ như Kia Morning cực thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường - 20 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A Kia Stonic 2026 có loạt nâng cấp đáng chú ý, trải dài từ diện mạo, khoang nội thất đến hệ truyền động hybrid nhẹ.

Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (4/3): Sau phiên hồi nhẹ, thị trường trong nước biến động nhẹ, biên độ tăng khoảng 1,4 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Sau nhịp hồi phục nhẹ ở phiên trước, giá bạc trong nước sáng nay (4/3) tiếp tục ghi nhận những biến động trong biên độ hẹp, dao động phổ biến từ 86 – 90 triệu đồng/kg. Mức tăng tại các hệ thống vào khoảng 1,4 triệu đồng/kg so với đầu phiên.

Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá iPhone 13 Pro Max giảm mạnh, rẻ chưa từng có, trang bị cao cấp, camera zoom xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 13 Pro Max rẻ vẫn là một lựa chọn hấp dẫn về phần cứng khi nó có camera 3 mắt zoom quang học, khung thép xịn và màn 120Hz là những điều mà iPhone 17 mới cũng chưa có đủ.

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Vietcombank đang áp dụng lãi suất tiết kiệm cho khách hàng cá nhân cao nhất ở mức 6,8%.

Xem nhiều

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Trải nghiệm xe máy điện giá 14 triệu đồng của Honda thiết kế xinh xắn, động cơ mạnh, đi tối đa 80 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe máy điện của Honda động cơ 1.200W, tốc độ 50 km/h, đi khoảng 80 km/lần sạc, thiết kế nhỏ gọn phù hợp học sinh – sinh viên.

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá lăn bánh Kia Morning giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất phân khúc

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji ra sao sau 1 ngày giảm mạnh?

Giá cả thị trường
Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Lãi suất BIDV, Vietcombank, Agribank, Vietinbank mới nhất ưu đãi lớn: Bất ngờ số tiền lãi khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng vào Vietcombank

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top