Căng thẳng Trung Đông khiến giá xăng dầu đồng loạt tăng rất mạnh, mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít
GĐXH - Chiều 5/3, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu mới, áp dụng từ 15h cùng ngày. Kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu đều tăng, dao động từ hơn 1.800 đến hơn 7.000 đồng/lít.
Bộ Công thương cho biết, sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:
Xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 21.449 đồng/lít (tăng 1.926 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít (tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít (tăng 3.758 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít (tăng 7.132 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);
Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg (tăng 1.807 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).
Như vậy, tại kỳ điều hành này, mặt hàng dầu hỏa có mức tăng cao nhất 7.132 đồng/lít, đưa giá bán lẻ nâng vùng 23.000 đồng/lít. Riêng mặt hàng xăng, giá bán lẻ xăng RON95-III cũng vượt 22.340 đồng/lít.
Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/02/2026 - 04/3/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/02/2026 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu;
Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, của Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại một số quốc gia tại khu vực Trung Đông buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; OPEC+ nhất trí tăng thêm sản lượng khai thác dầu từ tháng 4; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn…
Do đó, kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới;
Tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
