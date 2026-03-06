Giá vàng hôm nay 6/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý giảm sốc bao nhiêu?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Mở cửa phiên giao dịch 6/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Tới 9h02' ngày 6/3, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 1,3 triệu đồng lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay, giao dịch ở mức giá 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch ở mức 181,5-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC lúc 9h02' được niêm yết ở mức giá 180,5-183,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Doji cũng giảm 900.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu cũng hạ 900.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phiên giao dịch ngày 5/3, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 181,4–184,4 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại DOJI chốt ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức chốt phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 181,7–184,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng hôm nay thế giới

Trên thị trường thế giới, lúc 9h10' ngày 6/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 5.129 USD/ounce, tăng 48 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 6/3, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 163,7 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 20,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu được điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ đạt 213.000 đơn trong tuần kết thúc ngày 28/2. Con số này thấp hơn so với dự báo của các nhà kinh tế là 215.000 đơn. Số liệu của tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng lên 213.000 đơn, so với mức công bố ban đầu là 212.000 đơn.

Giá vàng giao ngay đã giảm mạnh xuống 5.081 USD/ounce. Đến 22h17 ngày 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm 68 USD/ounce, xuống vùng giá 5.070-5.080 USD/ounce.