Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần

Thứ năm, 16:38 05/03/2026 | Giá cả thị trường

GĐXH - Phiên giao dịch ngày 5/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đà tăng mạnh, đẩy giá bán ra tiến sát ngưỡng trần cho phép. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế và những biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Ngày 5/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.055 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên đầu tuần. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép giao dịch hôm nay là 26.309 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.802 VND/USD.

Tại Cục Quản lý ngoại hối, tỷ giá tham khảo cũng được điều chỉnh tăng 8 đồng ở cả hai chiều, niêm yết tại mức 24.850 - 26.254 VND/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD tại các ngân hàng thương mại áp sát mốc 26.310 đồng

Khảo sát tại hệ thống ngân hàng thương mại, giá USD ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt, đặc biệt ở chiều mua vào. Đáng chú ý, giá bán ra tại nhiều đơn vị hiện chỉ còn cách mức trần cho phép chưa tới 5 đồng.

Vietcombank: Niêm yết mức 25.977 - 26.307 VND/USD, tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

BIDV: Mua vào ở mức 25.027 VND/USD (tăng 17 đồng) và bán ra ở ngưỡng 26.307 VND/USD (tăng 3 đồng).

Techcombank: Điều chỉnh tăng 10 đồng chiều mua lên 25.987 VND/USD và tăng 3 đồng chiều bán lên 26.307 VND/USD.

ACB: Ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua vào khi tăng tới 50 đồng, niêm yết tại 26.040 VND/USD, trong khi chiều bán ra giữ mức 26.307 VND/USD.

Ngược chiều với thị trường chính thống, tỷ giá tự do sáng nay có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá USD "chợ đen" giao dịch quanh mức 26.710 - 26.830 VND/USD, giảm lần lượt 15 đồng (mua) và 35 đồng (bán) so với phiên trước đó.

NHNN: Sẵn sàng các kịch bản để ổn định vĩ mô

Lý giải về đà tăng của tỷ giá, tại buổi họp báo Chính phủ mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, áp lực chủ yếu đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu leo thang và tâm lý thận trọng của các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới.

"Do tình hình Trung Đông căng thẳng, tỷ giá có xu hướng nhích tăng so với cuối năm 2025. Tính đến trưa ngày 4/3, tỷ giá liên ngân hàng đã chạm mức 26.220 VND/USD," Phó Thống đốc thông tin.

Ông Hà nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế đang diễn biến rất phức tạp khi một số Ngân hàng Trung ương phát tín hiệu có thể tăng lãi suất sớm trong tháng 3 để kiểm soát lạm phát, tạo sức ép lên thị trường tiền tệ trong nước.

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần - Ảnh 1.

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần - Ảnh 2.

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần - Ảnh 3.

Tỉ giá ngoại tệ ngày 5/3/2026.

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần - Ảnh 4.

Giả giá USD ngày 5/3/2026.

 

