Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sáng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 – 8/3/2026
Lịch cúp điện Bạc Liêu
KHU VỰC: Khóm Xóm Lẫm, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Biển Tây A, Biển Tây B, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Biển Tây A, Biển Tây B, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giá Rai
KHU VỰC: Khóm 3, 5 - phường Giá Rai
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 8, 9, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng, Kinh Lớn, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A - xã Phong Thạnh
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:30:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 1; Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long; Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước Bình Dân, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đông Hải
KHU VỰC: Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Quyết Chiến, Ấp 1 - xã An Trạch; Ấp Thạnh An - xã Long Điền
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4 - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Diêm Điền, Doanh Điền, Huy Điền, Gò Cát, Bờ Cảng, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Bình
KHU VỰC: Ấp 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu
THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
