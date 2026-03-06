Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sáng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 6 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại Chuyên trang Gia đình và Xã hội.

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 6 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Bạc Liêu





KHU VỰC: Khóm Xóm Lẫm, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Biển Tây A, Biển Tây B, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khóm Đầu Lộ A, Giồng Nhãn, Giồng Nhãn A, Biển Tây A, Biển Tây B, Giồng Giữa - phường Hiệp Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Giá Rai





KHU VỰC: Khóm 3, 5 - phường Giá Rai

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 11:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 8, 9, 10, 10A, 10B, Xóm Mới, Gò Muồng, Kinh Lớn, Nhàn Dân A, Nhàn Dân B, Khúc Tréo A - xã Phong Thạnh

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:30:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Vĩnh Lợi





KHU VỰC: Ấp Xẻo Nhào - xã Hưng Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Phước Long





KHU VỰC: Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Mỹ 1; Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A, Mỹ 1, Vĩnh Phú A - xã Phước Long

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Ấp Ninh Phước - xã Ninh Quới; Ấp Long Hòa, Hành Chính, Long Hậu, Phước Hòa Tiền, Phước Thuận A, Phước Hòa A - xã Phước Long; Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Hồng Dân





KHU VỰC: Xã Ninh Quới; Ấp Ninh Thạnh I, Ninh Thạnh II, Tà Ky, Ninh Phước Bình Dân, Tà Ben, Ninh An, Ninh Định, Vĩnh An, Bà Gồng, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 16:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Đông Hải





KHU VỰC: Ấp Văn Đức B, Hoàng Minh, Hoàng Minh A, Lung Lá, Anh Dũng - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 16:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Quyết Chiến, Ấp 1 - xã An Trạch; Ấp Thạnh An - xã Long Điền

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thành Thưởng B, Thành Thưởng C, Ba Mến - xã An Trạch

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 07/03/2026 đến 15:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp 1, 2, 3, 4 - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 07/03/2026 đến 14:00:00 ngày 07/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Diêm Điền, Doanh Điền, Huy Điền, Gò Cát, Bờ Cảng, Bửu 1, Bửu 2, Trường Điền - xã Long Điền; Ấp Thuận Điền, Vinh Điền, Lập Điền, Canh Điền - xã Gành Hào

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 08/03/2026 đến 16:00:00 ngày 08/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Hòa Bình





KHU VỰC: Ấp 15, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 07:20:00 ngày 06/03/2026 đến 12:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Ấp Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

THỜI GIAN: Từ 11:50:00 ngày 06/03/2026 đến 16:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp