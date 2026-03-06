Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữa

Thứ sáu, 09:14 06/03/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?Lịch cúp điện An Giang thứ Hai ngày 2/3/2026: Những khu vực nào sẽ nằm trong danh sách mất điện?

GĐXH - Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 2/3/2026 một số nơi thuộc khu vực An Giang sẽ bị mất điện.

Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 6 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữa - Ảnh 2.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên


KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Xẻo Trôm 9 mở rộng giáp Mương Khai) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại chung cư Marina, phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại Mitsubishi Long Xuyên, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên trái Quốc lộ 91) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại Bưu Điện Gòi Lớn, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Châu


KHU VỰC: KH khu vực trạm Rạch Chanh 3, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH khu vực trạm T2 Hòa Bình Thạnh, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH Lò gạch Khưu Văn Hữu, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH TB Mương Lớn, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH TB Cầu Gòn, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH T3 Vĩnh Thành, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH T8 Hòa Bình Thạnh, xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH TB 600 ( Ngọn Cái ), xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH TB Song Sắt xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: KH Nguyễn Minh Sơn xã An Châu tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Chợ Mới


KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến Siêu thị Coopmart), một phần xã Chợ Mới (từ Siêu thị Coopmart đến UBND xã Chợ Mới) – tỉnh An Giang và Ranh giới Cù Lao Tây 1 thuộc tỉnh Đồng Tháp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Châu Đốc


KHU VỰC: Tuyến dân cư đường Cộ Muhơng Tư Lò Hên, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tân Châu

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Thoại Sơn


KHU VỰC: - Tại trạm CTy Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang trụ 479TS/88/161A/2 tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Quách Văn Minh Lâm trụ 479TS/88/121/1 tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: - Tại trạm Bơm Kênh C- Bờ Nam Rạch Giá Long Xuyên trụ 479TS/88/71/1 tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Châu Phú


KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lò Gạch Nhẫn Thành, Lò Gạch Nhẫn Thành, T1A Rạch Cây Gáo).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trung Tâm Thương Mại Kênh 7.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Ba Nhung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 13 - 14 Bình Phú).

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Cơ Sở Xay Lúa Phạm Phú Cường.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Bờ Bắc Kênh Vịnh Tre.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T9 Vĩnh Thạnh Trung.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp TB Hào Đề Nhỏ Bắc Vịnh Tre.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Lê Trung Hiếu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trạm Bơm Tầm Bưng Đông Kênh 1.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Phạm Thanh Trà.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Ngô Văn Hóa

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nguyễn Văn An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nguyễn Minh Vương (Nguyễn Văn An)

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trần Văn Trường

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Trạm Công An huyện PT trụ 476-473PT/24 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:10:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T2B Phú Mỹ trụ 476473PT/38 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/03/2026 đến 10:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Cấp Nước trụ 474PT/53 tuyến 474PT.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:10:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm T3 Tân Hòa trụ 476PT/88 tuyến 476PT.

THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tri Tôn


KHU VỰC: Khu vực trạm T2 Phú Lâm.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tịnh Biên


KHU VỰC: TBA Phan Ngọc Trọng Hậu, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: BQL các TB điện Tịnh Biên (VG), xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Sao mai Solar, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Cty SM, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA CTY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI AG, xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Nguyễn Thế Lộc, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA Trung đoàn 1, sư đoàn 330, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA T11 Tân Lợi, phường Chi Lăng tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA T1 Văn Giáo, xã An Cư tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: TBA chùa Bửu Sơn, xã Núi Cấm tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện An Phú

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/3/2026.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngàyLịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 4 - 8/3/2026: Hàng loạt khách hàng sẽ nằm trong diện cúp điện cả ngày

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 6/3/2026: Cúp điện 8 - 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 6/3/2026: Cúp điện 8 - 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện cả ngày hàng loạt hộ dân cư

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện hơn 8 tiêng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 5 – 8/3/2026: Cúp điện hơn 8 tiêng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 5/3/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Năm ngày 5/3/2026: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 4 – 8/3/2026: Điểm danh những khu dân cưn ằm trong danh sách mất điện

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 4 – 8/3/2026: Điểm danh những khu dân cưn ằm trong danh sách mất điện

Cùng chuyên mục

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp xuất sắc, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế đẹp xuất sắc, trang bị đẳng cấp sánh ngang SH Mode, rẻ hơn Vision, chỉ như xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 phút trước

GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki lại sở hữu phanh ABS, màn hình TFT xịn bậc nhất phân khúc dù mức giá chỉ 23 triệu đồng.

Xe ga 155cc giá 40 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision khiến thị trường dậy sóng

Xe ga 155cc giá 40 triệu đồng thiết kế hiện đại, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Air Blade, chỉ như Vision khiến thị trường dậy sóng

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Xe ga 155cc đối đầu với Honda SH Mode, giá bán cực mềm chỉ 40 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy tháng 3/2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sáng

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 6 – 8/3/2026: Hàng loạt khu dân cư bị cúp điện từ 6 giờ sáng

Sản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hôm nay (5/3/2026) giải Vietlott hơn 114 tỷ đã tìm về chủ

Hôm nay (5/3/2026) giải Vietlott hơn 114 tỷ đã tìm về chủ

Sản phẩm - Dịch vụ - 14 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 114 tỷ đồng.

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 6/3/2026: Cúp điện 8 - 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Lịch cúp điện Đồng Tháp (Tiền Giang cũ) thứ Sáu ngày 6/3/2026: Cúp điện 8 - 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư để sửa chữa

Sản phẩm - Dịch vụ - 15 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 6/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần

Tỷ giá USD/VND ngày 5/3: Ngân hàng đồng loạt tăng mạnh, áp sát mức trần

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Phiên giao dịch ngày 5/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đà tăng mạnh, đẩy giá bán ra tiến sát ngưỡng trần cho phép. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế và những biến động địa chính trị tại Trung Đông.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 5/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Điểm danh những tuyến phố có giá đất ở đắt đỏ bậc nhất Hà Nội năm 2026

Điểm danh những tuyến phố có giá đất ở đắt đỏ bậc nhất Hà Nội năm 2026

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Theo bảng giá đất mới được Hà Nội ban hành và áp dụng cho năm 2026, giá đất trên các tuyến đường: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Đào... đang có giá cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2.

Giá bạc hôm nay (5/3): Thị trường trong nước 'lao dốc' bất ngờ', có nơi giảm tới 3 triệu đồng/kg chỉ vài giờ

Giá bạc hôm nay (5/3): Thị trường trong nước 'lao dốc' bất ngờ', có nơi giảm tới 3 triệu đồng/kg chỉ vài giờ

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 5/3 ghi nhận đà giảm mạnh, có thời điểm biên độ giảm lên tới 3 triệu đồng/kg.

Xem nhiều

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Hatchback hạng B giá 236 triệu đồng của Hyundai đẹp long lanh, nội thất sang trọng, động cơ 1.2L, mâm hợp kim đen, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường

GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios mới nhất giảm cực mạnh, ngang Kia Morning, rẻ nhất phân khúc, cạnh tranh doanh số cùng Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Trải nghiệm xe máy điện Honda đẹp hoài cổ, giá 20 triệu đồng, động cơ 400W, pin lithium, đi 65 km/lần sạc, rẻ hơn xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay 5/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh tăng hay giảm?

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/3/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 5/3/2026

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top