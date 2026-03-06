Lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026: Cúp điện gần 10 tiếng/ngày hàng dài hộ dân cư để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Lịch cúp điện An Giang
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 6 – 8/3/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 6 – 8/3/2026
Lịch cúp điện Long Xuyên
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực Xẻo Trôm 9 mở rộng giáp Mương Khai) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại chung cư Marina, phường Long Xuyên - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Mitsubishi Long Xuyên, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 06/03/2026 đến 13:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (khu vực từ cầu Gòi Lớn đến cầu Gòi Bé phía bên trái Quốc lộ 91) - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tại Bưu Điện Gòi Lớn, phường Mỹ Thới - Tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Châu
KHU VỰC: KH khu vực trạm Rạch Chanh 3, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH khu vực trạm T2 Hòa Bình Thạnh, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH Lò gạch Khưu Văn Hữu, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH TB Mương Lớn, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH TB Cầu Gòn, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH T3 Vĩnh Thành, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH T8 Hòa Bình Thạnh, xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH TB 600 ( Ngọn Cái ), xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH TB Song Sắt xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: KH Nguyễn Minh Sơn xã An Châu tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Mới
KHU VỰC: Một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến Siêu thị Coopmart), một phần xã Chợ Mới (từ Siêu thị Coopmart đến UBND xã Chợ Mới) – tỉnh An Giang và Ranh giới Cù Lao Tây 1 thuộc tỉnh Đồng Tháp.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Châu Đốc
KHU VỰC: Tuyến dân cư đường Cộ Muhơng Tư Lò Hên, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/3/2026.
Lịch cúp điện Thoại Sơn
KHU VỰC: - Tại trạm CTy Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang trụ 479TS/88/161A/2 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Quách Văn Minh Lâm trụ 479TS/88/121/1 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tại trạm Bơm Kênh C- Bờ Nam Rạch Giá Long Xuyên trụ 479TS/88/71/1 tuyến 479TS.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Phú
KHU VỰC: Một phần xã Bình Mỹ (Trạm biến áp Lò Gạch Nhẫn Thành, Lò Gạch Nhẫn Thành, T1A Rạch Cây Gáo).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trung Tâm Thương Mại Kênh 7.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trạm Bơm Mương Ba Nhung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Châu Phú (Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Kênh 13 - 14 Bình Phú).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Cơ Sở Xay Lúa Phạm Phú Cường.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Thạnh Mỹ Tây Trạm biến áp Trạm Bơm Mương 500 Bờ Bắc Kênh Vịnh Tre.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp T9 Vĩnh Thạnh Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp TB Hào Đề Nhỏ Bắc Vịnh Tre.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Lê Trung Hiếu.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trạm Bơm Tầm Bưng Đông Kênh 1.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Phạm Thanh Trà.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Ngô Văn Hóa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nguyễn Văn An
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Nguyễn Minh Vương (Nguyễn Văn An)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Thạnh Trung Trạm biến áp Trần Văn Trường
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Trạm Công An huyện PT trụ 476-473PT/24 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 09:10:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T2B Phú Mỹ trụ 476473PT/38 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 06/03/2026 đến 10:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Cấp Nước trụ 474PT/53 tuyến 474PT.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 14:10:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm T3 Tân Hòa trụ 476PT/88 tuyến 476PT.
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 06/03/2026 đến 15:30:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tri Tôn
KHU VỰC: Khu vực trạm T2 Phú Lâm.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 15:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tịnh Biên
KHU VỰC: TBA Phan Ngọc Trọng Hậu, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: BQL các TB điện Tịnh Biên (VG), xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Sao mai Solar, xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Cty SM, xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA CTY TNHH MTV KHAI THÁC THỦY LỢI AG, xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/03/2026 đến 11:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Nguyễn Thế Lộc, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA Trung đoàn 1, sư đoàn 330, phường Chi Lăng, tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA T11 Tân Lợi, phường Chi Lăng tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA T1 Văn Giáo, xã An Cư tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: TBA chùa Bửu Sơn, xã Núi Cấm tỉnh An Giang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 06/03/2026 đến 17:00:00 ngày 06/03/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện An Phú
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 6 – 8/3/2026.
GĐXH - Xe ga 125cc của Suzuki lại sở hữu phanh ABS, màn hình TFT xịn bậc nhất phân khúc dù mức giá chỉ 23 triệu đồng.
GĐXH - Xe ga 155cc đối đầu với Honda SH Mode, giá bán cực mềm chỉ 40 triệu đồng.
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 3 phường mới: Hai Bà Trưng, Bạch Mai và Vĩnh Tuy (Hà Nội) được hình thành từ quận Hai Bà Trưng cũ tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ.
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 1 của xổ số Power 6/55 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 114 tỷ đồng.
GĐXH – Theo thông báo về lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), ngày 6/3/2026 nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực Tiền Giang cũ sẽ không có điện để dùng.
GĐXH - Phiên giao dịch ngày 5/3, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục đà tăng mạnh, đẩy giá bán ra tiến sát ngưỡng trần cho phép. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh áp lực từ thị trường quốc tế và những biến động địa chính trị tại Trung Đông.
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 5/3/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
GĐXH - Theo bảng giá đất mới được Hà Nội ban hành và áp dụng cho năm 2026, giá đất trên các tuyến đường: Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hàng Đào... đang có giá cao nhất, hơn 700 triệu đồng/m2.
GĐXH - Sau phiên phục hồi nhẹ trước đó, thị trường bạc trong nước ngày 5/3 ghi nhận đà giảm mạnh, có thời điểm biên độ giảm lên tới 3 triệu đồng/kg.
GĐXH - Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 236 triệu đồng, hatchback hạng B mới của Hyundai sở hữu trang bị và thiết kế vượt trội so với Grand i10, thậm chí tạo sức ép đáng kể lên các đối thủ cỡ A như Kia Morning trong cùng tầm giá.