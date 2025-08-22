Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Định nghĩa mới về hạnh phúc

- Nhìn lại 19 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006, khoảnh khắc nào khiến Mai Phương Thúy thấy tự hào nhất? Ở tuổi 37, chị định nghĩa thành công và hạnh phúc như thế nào?

Có lẽ là hôm qua, khi tôi đạt được một bước tiến đáng kể trong tư duy về công việc. Cảm giác muốn khen thưởng bản thân đến hàng ngày vì tôi luôn cố gắng từ những điều nhỏ nhất đến những mục tiêu lớn hơn. Cứ thế tỉ mỉ, kiên nhẫn, gom góp rồi tôi tiến bộ vượt bậc lúc nào không hay.

Ở tuổi 37, tôi vui vì mình sống có mục tiêu, lý tưởng mà vẫn bám sát thực tế. Thành công với tôi là không còn phải đi tìm kiếm thành công nữa.

- Chị từng chia sẻ về sự sắc sảo trong kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Đâu là bài học đắt giá nhất chị rút ra từ những thương vụ thành công hoặc thất bại? Quá trình này đã thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của chị ra sao so với thời còn làm nghệ thuật?

Tôi học được cách đặt mục tiêu đúng, không lệ thuộc vào thành tích, không ám ảnh với sự tiến bộ. Khi đã làm đúng rồi đừng viện lý do để sửa đi sửa lại.

Thực ra, tôi chưa từng hoạt động nghệ thuật đúng nghĩa, trừ một lần tập trung hết sức để đóng phim và một thời gian đi sự kiện nên không thể so sánh được với giai đoạn kinh doanh.

- Mai Phương Thúy kín tiếng về đời sống cá nhân, chị đang giữ một góc riêng tư cho mình hay đó là cách bảo vệ bản thân trước áp lực dư luận? Chị từng nói sẽ giấu kín chuyện kết hôn và con cái, vì sao vậy?

Tôi cũng không biết rõ lý do. Những chuyện này trái tim mách bảo chứ tôi không nghĩ nhiều.

- Quan điểm của chị về một mối quan hệ bền vững đã thay đổi thế nào so với thời 20 tuổi? Đã từng trải qua những cảm xúc "lụy tình", hiện tại chị đã học được cách cân bằng như thế nào trong việc yêu và giữ bản thân?

Phụ nữ biết trân trọng bản thân là điều quan trọng nhất.

- Chị có những sở thích riêng biệt nào?

Nếu có thời gian, tôi sẽ học sâu hơn tiếng Pháp. Ngày bé vì mải chơi nên tôi không học kỹ như tiếng Anh. Tôi cũng thích hát, sau này có cơ hội rèn luyện thanh nhạc kỹ lưỡng, tôi sẽ hát nhiều hơn.

- Là người nổi tiếng, chị duy trì những mối quan hệ bạn bè thân thiết như thế nào và làm sao để phân biệt đâu là tình bạn chân thành khi hình như vòng tròn bạn bè của chị rất rộng? Khi ở bên bạn bè, Mai Phương Thúy có tưng tửng như trên mạng xã hội?

Tôi đến với ai cũng chân thành, thế là đủ. Bí quyết là chỉ cần tập trung vào góc nhìn của mình, tô hồng những thứ chưa đẹp. Nếu không vừa ý, cứ tự thuyết phục mình theo hướng khiến mình vui vẻ là xong.

- Có bao giờ chị cảm thấy áp lực phải duy trì hình ảnh hoàn hảo của một hoa hậu? Chị nghĩ gì về áp lực xã hội đặt lên phụ nữ, đặc biệt trong vai trò hoa hậu dù chị đã đăng quang quá lâu?

Sau 20 năm mà vẫn than thở thì hơi lạ nhỉ? Nhưng nói không có áp lực thì cũng không đúng. Tuy nhiên, tôi đã quen rồi.

Tôi nghĩ xã hội vận hành như thế nào đều có lý do cả. Phụ nữ có nhiều áp lực là vì họ có thể gánh vác. Đây có thể là động lực thúc đẩy con người phát triển nhưng nếu thấy mệt mỏi, ta có thể buông xuống trong chốc lát.

- Điều gì khiến chị cảm thấy bị "gò bó" nhất trong cuộc sống hiện tại? Chị hướng nội trong khi vẫn phải kinh doanh và tham gia sự kiện, chị có những bí quyết riêng gì để cân bằng?

Dạo này tôi không vui vì ít được lên báo. Nhưng lên báo nhiều thì lại buồn phiền. Nói chung, tôi vẫn chưa biết như thế nào mình mới thực sự vui.

- U40 nhưng chưa lập gia đình, chị có bao giờ đối mặt với những định kiến về việc chưa kết hôn theo lộ trình "truyền thống" của xã hội? Mẹ chị có nhắc nhở gì con gái về việc lấy chồng?

Muộn thì cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì.

- Nhiều người tò mò về việc phẫu thuật thẩm mỹ, chị có thể chia sẻ sâu hơn về quyết định làm đẹp và cách chị nhìn nhận sự duy mỹ trong bối cảnh xã hội hiện tại?

Tôi cho rằng làm đẹp là rất cần thiết. Hãy trang bị kiến thức đúng trong lĩnh vực này, nhất là phẫu thuật thẩm mỹ. Sửa nhiều cũng được nhưng phải hợp lý và đảm bảo an toàn.

Hài lòng với vẻ ngoài cha mẹ cho là rất tốt nhưng nếu tự xây dựng được phiên bản phù hợp mà mình thích thì còn tốt hơn.

- Khi gặp những khó khăn cá nhân hoặc tâm trạng không tốt, chị thường đối mặt hoặc vượt qua ra sao?

Tôi cũng không quan tâm lắm. Hỉ - nộ - ái - ố đều đến rồi qua đi theo đúng tính chất và trọng lượng của nó. Tôi cũng không nhớ được nhiều, vui buồn đều không giữ lâu trong lòng.

- Nếu được gặp lại Mai Phương Thúy của năm 2006, chị sẽ nói gì với cô gái trẻ ấy để chuẩn bị cho hành trình 19 năm tiếp theo của cuộc đời?

Tôi sẽ nói với cô ấy hãy chụp nhiều ảnh hơn. Xưa tôi quá bận mà không quan tâm, có lẽ chủ quan vì tuổi trẻ tưởng chừng như dài vô tận. Giờ gần 40 tuổi, tôi gần như không nhớ được gì vì không chịu lưu giữ kỷ niệm.