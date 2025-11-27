Mới nhất
Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thứ năm, 16:12 27/11/2025 | Thế giới showbiz
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

Vừa làm đám cưới, nữ chính "Cha tôi, người ở lại" đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộVừa làm đám cưới, nữ chính 'Cha tôi, người ở lại' đã có nhà đẹp khiến khán giả ngưỡng mộ

GĐXH - Ngọc Huyền - nữ chính "Cha tôi, người ở lại" sau hôn lễ trang trọng lại khiến khán giả bất ngờ khi để lộ tin vui. Đó là cô và chồng đã tích cóp và xây được căn biệt thự siêu đẹp.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Ngọc Huyền - Đình Tú sau hôn lễ long trọng ở Việt Nam, cặp đôi đã quyết định có một tuần lễ trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, Đình Tú viết lời lãng mạn: "Chuyến đi đầu tiên chỉ dành cho hai ta", kèm theo dòng viết là những hình ảnh ngọt ngào của anh và vợ xinh đẹp.

Trước khi có tuần trăng mật ở Nhật Bản, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ trang trọng. Trong sự kiện trọng đại của cuộc đời, Ngọc Huyền đã rơi nước mắt trong hôn lễ của mình. Cô nhìn chú rể - diễn viên Đình Tú với ánh mắt đong đầy cảm xúc.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 5.

Theo người bạn thân của Ngọc Huyền có mặt trong hôn lễ chia sẻ, giây phút nhìn thấy Đình Tú trên lễ đường, nữ chính phim "Cha tôi người ở lại" đã bật khóc vì quá xúc động. Có lẽ đây là giây phút trang trọng và nhiều ý nghĩa trong cuộc đời của cô.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Sau ngày cưới, nữ chính phim "Cha tôi, người ở lại" trên trang cá nhân đã hạnh phúc viết: "Chưa từng có thước phim nào trong đời đẹp hơn thế. Đám cưới đã khép lại nhưng cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn trong lòng chúng mình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến gia đình hai bên, những đơn vị đồng hành tuyệt vời âm thầm đứng phía sau, ngày đêm miệt mài vất vả để chúng mình có một đám cưới thật trọn vẹn".

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Đình Tú và Ngọc Huyền từng đóng chung bộ phim "Đừng nói khi yêu" (phát sóng 1/2023) và "Dịu dàng màu nắng" năm 2025. Thời gian đầu, cả hai lộ nhiều dấu hiệu hẹn hò. Từ khi vướng nghi án hẹn hò như liên tục xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, mặc áo đôi, đi du lịch chung... Thời điểm đó, cặp đôi kín tiếng và không phản hồi lại những tin đồn.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Hiện tại, khi đã về chung nhà, cả hai trẻ tuổi nhưng tài năng đã vun đắp được một tổ ấm hạnh phúc với nhà đẹp, xe sang.

Ngọc Huyền và Đình Tú đã có ngôi nhà cực đẹp sau hôn lễ, chỉ nhìn những hình ảnh demo, khán giả đã hết lời khen. Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú đã viết: "Sau một thời gian dài cùng nhau "cày cuốc" tích góp và ấp ủ thì "đứa con đầu tiên" của chúng mình đã ra đời. Không chỉ là một ngôi nhà, còn là kết quả của rất nhiều cố gắng, lựa chọn và hy vọng của cả hai vợ chồng mình. Chúng mình đặt tên cho căn nhà xinh xắn này là "Always Home - Luôn là nhà" giống như một lời nhắc nhở rằng dù đi đâu, làm gì thì chúng mình vẫn sẽ luôn có một chốn bình yên, một mái ấm để trở về. Khi trên tay bản thiết kế chuẩn cho ngôi nhà này, hai đứa mình thấy thật sự hạnh phúc và xúc động".

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 10.

Khi chia sẻ những hình ảnh mới trong căn biệt thự siêu sang, Ngọc Huyền và Đình Tú nhận được những lời chúc tụng và ngưỡng mộ.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 11.

Được biết, để có được thành quả tuyệt vời như hiện tại, cả hai ngoài đóng phim, họ còn chăm chỉ kinh doanh qua nền tảng cá nhân của mình.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản - Ảnh 12.

Nhờ những nỗ lực trong nhiều năm qua, họ hiện tại chỉ tận hưởng cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

Ảnh: FBNV

Ảnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền "đốn tim" khán giảẢnh cưới lãng mạn của Đình Tú - Ngọc Huyền 'đốn tim' khán giả

GĐXH - Cặp đôi diễn viên Đình Tú và Ngọc Huyền vừa tung bộ ảnh cưới lãng mạn đầy ấn tượng tại Đà Lạt.


Đỗ Quyên
