Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Ngọc Huyền và Đình Tú đã có ngôi nhà cực đẹp sau hôn lễ, chỉ nhìn những hình ảnh demo, khán giả đã hết lời khen. Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú đã viết: "Sau một thời gian dài cùng nhau "cày cuốc" tích góp và ấp ủ thì "đứa con đầu tiên" của chúng mình đã ra đời. Không chỉ là một ngôi nhà, còn là kết quả của rất nhiều cố gắng, lựa chọn và hy vọng của cả hai vợ chồng mình. Chúng mình đặt tên cho căn nhà xinh xắn này là "Always Home - Luôn là nhà" giống như một lời nhắc nhở rằng dù đi đâu, làm gì thì chúng mình vẫn sẽ luôn có một chốn bình yên, một mái ấm để trở về. Khi trên tay bản thiết kế chuẩn cho ngôi nhà này, hai đứa mình thấy thật sự hạnh phúc và xúc động".