Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản
GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.
Trước khi có tuần trăng mật ở Nhật Bản, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ trang trọng. Trong sự kiện trọng đại của cuộc đời, Ngọc Huyền đã rơi nước mắt trong hôn lễ của mình. Cô nhìn chú rể - diễn viên Đình Tú với ánh mắt đong đầy cảm xúc.
Ngọc Huyền và Đình Tú đã có ngôi nhà cực đẹp sau hôn lễ, chỉ nhìn những hình ảnh demo, khán giả đã hết lời khen. Trên trang cá nhân, diễn viên Đình Tú đã viết: "Sau một thời gian dài cùng nhau "cày cuốc" tích góp và ấp ủ thì "đứa con đầu tiên" của chúng mình đã ra đời. Không chỉ là một ngôi nhà, còn là kết quả của rất nhiều cố gắng, lựa chọn và hy vọng của cả hai vợ chồng mình. Chúng mình đặt tên cho căn nhà xinh xắn này là "Always Home - Luôn là nhà" giống như một lời nhắc nhở rằng dù đi đâu, làm gì thì chúng mình vẫn sẽ luôn có một chốn bình yên, một mái ấm để trở về. Khi trên tay bản thiết kế chuẩn cho ngôi nhà này, hai đứa mình thấy thật sự hạnh phúc và xúc động".
Ảnh: FBNV
3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhấtThế giới showbiz - 3 ngày trước
Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáoThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi bước chân vào nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồ Quỳnh Hương, MC Thanh Mai, Lê Âu Ngân Anh... đã gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen.
Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sứcThế giới showbiz - 1 tuần trước
Tú Dưa (Mars Anh Tú) luôn muốn xuất hiện thật chỉn chu và phong độ vì thế bận mấy thì mỗi ngày anh đều phải dành ra 1-2 giờ chơi thể thao, ngồi vào đàn.
Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn QuốcThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.
Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯTThế giới showbiz - 1 tuần trước
Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tậtThế giới showbiz - 1 tuần trước
GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi
Lan Phương khiến khán giả sợ hãiThế giới showbiz - 2 tuần trước
Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.
BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?Thế giới showbiz - 2 tuần trước
Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?
Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025Thế giới showbiz
GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.