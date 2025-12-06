Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?
Đảm nhiệm vai Mỹ Vân - con gái ông trùm "điêu đứng" vì Biên trong "Cách em 1 milimet" là diễn viên Thảo My - gương mặt mới trên sóng giờ vàng.
