Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?

Bên cạnh - nữ diễn viên thủ vai Nga - người yêu của Đức, Thảo My trong vai Mỹ Vân - con gái ông trùm cũng gây chú ý không kém trong dàn diễn viên phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV vì nhan sắc ấn tượng, gương mặt mới mẻ.

"" là bộ phim truyền hình đầu tiên Thảo My góp mặt. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhân vật Mỹ Vân nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Thảo My ngọt ngào và trẻ trung khi tổ chức sinh nhật 21 tuổi tháng 9 vừa qua.

Cô công khai bạn trai Phạm Khánh Linh (còn gọi là Linh 3T, sinh năm 1988), hơn cô 16 tuổi. Linh 3T là một trong những cái tên nổi trội của cộng đồng hip-hop tại Việt Nam.

Ngay khi vừa xuất hiện trên sóng, nhân vật Duyên trong “Cách em một milimet” do diễn viên Hà Bùi đảm nhận đã lập tức gây bão mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, những cảnh phim đầu tiên có mặt Duyên thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt.