Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai?

Thứ bảy, 08:46 06/12/2025 | Thế giới showbiz

Đảm nhiệm vai Mỹ Vân - con gái ông trùm "điêu đứng" vì Biên trong "Cách em 1 milimet" là diễn viên Thảo My - gương mặt mới trên sóng giờ vàng.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 1.

Bên cạnh - nữ diễn viên thủ vai Nga - người yêu của Đức, Thảo My trong vai Mỹ Vân - con gái ông trùm cũng gây chú ý không kém trong dàn diễn viên phim "Cách em 1 milimet" đang phát sóng trên VTV vì nhan sắc ấn tượng, gương mặt mới mẻ.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 2.

"" là bộ phim truyền hình đầu tiên Thảo My góp mặt. Tuy chỉ là vai phụ nhưng nhân vật Mỹ Vân nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 3.

Diễn viên Thảo My sinh năm 2004, đến từ Lạng Sơn.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 4.

Thảo My tham gia lớp học diễn viên truyền hình của VFC và may mắn lọt mắt xanh cặp đạo diễn Trần Trọng Khôi - Phạm Gia Phương của "Cách em 1 milimet".

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 5.

Hình ảnh sexy, nóng bỏng khác hẳn trên phim của Thảo My.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 6.

Thảo My khi tham gia vở kịch "Antigone" kết thúc buổi thi Kỹ thuật biểu diễn tại ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 7.

Thảo My với gương mặt sắc nét khi diện trang phục áo dài nền nã.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 8.

Tuy nhiên, nữ diễn viên 21 tuổi cũng có lúc biến hoá với phong cách cá tính.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 9.

Thảo My ngọt ngào và trẻ trung khi tổ chức sinh nhật 21 tuổi tháng 9 vừa qua.

Diễn viên 21 tuổi đóng con gái ông trùm si tình trên phim VTV là ai? - Ảnh 10.

Cô công khai bạn trai Phạm Khánh Linh (còn gọi là Linh 3T, sinh năm 1988), hơn cô 16 tuổi. Linh 3T là một trong những cái tên nổi trội của cộng đồng hip-hop tại Việt Nam.

Nữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dộiNữ diễn viên vừa lên sóng phim Việt giờ vàng đã gây tranh luận dữ dội

Ngay khi vừa xuất hiện trên sóng, nhân vật Duyên trong “Cách em một milimet” do diễn viên Hà Bùi đảm nhận đã lập tức gây bão mạng xã hội. Chỉ sau một đêm, những cảnh phim đầu tiên có mặt Duyên thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt.

Mỹ Anh
Top