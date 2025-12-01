Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng

Mới đây, nhân dịp con gái nhỏ được hơn 1 tháng tuổi, Hoa hậu quý bà Phương Lê đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của em bé.

Em bé là "trái ngọt" sau một năm kết hôn của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân. Khi khoe con gái nhỏ, Phương Lê đã viết: "Hôm nay con được 1 tháng 1 ngày tuổi, ba cho phép nên mẹ cháu mới dám đăng hình cho ông bà cô chú biết mặt cháu ạ".

Hoa hậu Phương Lê khoe con gái nhỏ tròn 1 tháng tuổi. Ảnh: Ngoisao

Chia sẻ trên Ngoisao, Phương Lê cho biết, hơn một tháng sau khi sinh con gái, cơ thể cô vẫn còn nặng nề, chưa kịp lấy lại vóc dáng cũng như sức khỏe trước khi mang bầu. Những đêm dài vỗ về con, cô đôi khi kiệt sức. Thế nhưng, chỉ cần nhìn sang chồng, cô lại thấy mọi mệt mỏi đều được vỗ về.

"Anh không còn trẻ nữa, vậy mà vẫn kiên trì thức đêm cùng tôi. Mỗi khi con quấy, anh nhẹ nhàng bồng con, kiên nhẫn ru từng nhịp, từng tiếng hát nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ của con. Có những đêm mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, vai mỏi vì bế con quá lâu nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe anh than một lời. Trong vòng tay anh, con gái bé bỏng của chúng tôi luôn được bao bọc bằng một sự dịu dàng hiếm thấy ở một người đàn ông đã trải qua nửa đời người", Phương Lê kể về bạn đời - nghệ sĩ cải lương Vũ Luân.

Theo chia sẻ của người đẹp, cô rất nhớ công việc cũng như nhịp sống hối hả trước đây nhưng xác định em bé là ưu tiên hàng đầu nên không quá sốt ruột. Sự đồng hành của người đàn ông bên cạnh giúp cô thấy những đêm thức trắng vì chăm con trở thành những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc.

"Cuộc sống bây giờ vất vả thật nhưng cũng đẹp thật. Bởi mỗi ngày, tôi được chứng kiến tình yêu của một người cha dành trọn cho con gái mình một tình yêu lớn lao, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng sâu sắc đến tận tim", Phương Lê viết.

Vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân trong tiệc đầy tháng con gái. Ảnh: NVCC

Trước đó, nghệ sĩ Vũ Luân cũng từng chia sẻ, công chúa nhỏ không chỉ là một đứa trẻ mà còn là niềm hy vọng, nguồn sống mới, lý do để vợ chồng anh mạnh mẽ, cố gắng hơn mỗi ngày. Vũ Luân biết ơn bà xã Phương Lê chấp nhận vất vả mang thai và sinh con thứ tư ở độ tuổi U50, cho anh được thỏa nguyện làm cha. "Có lẽ con gái đến để giúp vợ chồng tôi hiểu rằng hạnh phúc không bao giờ là muộn. Giờ đây, tôi không còn trẻ để chạy nhanh nhưng trái tim tôi sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả tình yêu thương của một người cha", Vũ Luân trải lòng.

Hôm 28/10, sau một năm "về chung một nhà", NSƯT Vũ Luân và Phương Lê đã chào đón thêm một thành viên mới. Đối với Vũ Luân và Phương Lê, đây là niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều mà khó có điều gì so sánh được.

Em bé có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương. Cuối tháng 11, cặp nghệ sĩ tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho con với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng.

Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau gần một năm kết hôn. Trước đó, Phương Lê từng có 3 con gái với chồng cũ. NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn từ tháng 4/2024 và làm lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi công khai, mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, yên bình.

Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê... Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thực hiện nhiều video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ.

Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972, là con nuôi của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.