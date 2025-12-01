Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng

Thứ hai, 22:26 01/12/2025 | Thế giới showbiz
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con gái mới sinh của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương.

Mới đây, nhân dịp con gái nhỏ được hơn 1 tháng tuổi, Hoa hậu quý bà Phương Lê đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên của em bé.

Em bé là "trái ngọt" sau một năm kết hôn của Hoa hậu Phương Lê và NSƯT cải lương Vũ Luân. Khi khoe con gái nhỏ, Phương Lê đã viết: "Hôm nay con được 1 tháng 1 ngày tuổi, ba cho phép nên mẹ cháu mới dám đăng hình cho ông bà cô chú biết mặt cháu ạ".

Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng - Ảnh 1.

Hoa hậu Phương Lê khoe con gái nhỏ tròn 1 tháng tuổi. Ảnh: Ngoisao

Chia sẻ trên Ngoisao, Phương Lê cho biết, hơn một tháng sau khi sinh con gái, cơ thể cô vẫn còn nặng nề, chưa kịp lấy lại vóc dáng cũng như sức khỏe trước khi mang bầu. Những đêm dài vỗ về con, cô đôi khi kiệt sức. Thế nhưng, chỉ cần nhìn sang chồng, cô lại thấy mọi mệt mỏi đều được vỗ về.

"Anh không còn trẻ nữa, vậy mà vẫn kiên trì thức đêm cùng tôi. Mỗi khi con quấy, anh nhẹ nhàng bồng con, kiên nhẫn ru từng nhịp, từng tiếng hát nhỏ như sợ đánh thức giấc mơ của con. Có những đêm mắt anh đỏ hoe vì thiếu ngủ, vai mỏi vì bế con quá lâu nhưng tuyệt nhiên tôi chưa từng nghe anh than một lời. Trong vòng tay anh, con gái bé bỏng của chúng tôi luôn được bao bọc bằng một sự dịu dàng hiếm thấy ở một người đàn ông đã trải qua nửa đời người", Phương Lê kể về bạn đời - nghệ sĩ cải lương Vũ Luân.

Theo chia sẻ của người đẹp, cô rất nhớ công việc cũng như nhịp sống hối hả trước đây nhưng xác định em bé là ưu tiên hàng đầu nên không quá sốt ruột. Sự đồng hành của người đàn ông bên cạnh giúp cô thấy những đêm thức trắng vì chăm con trở thành những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc.

"Cuộc sống bây giờ vất vả thật nhưng cũng đẹp thật. Bởi mỗi ngày, tôi được chứng kiến tình yêu của một người cha dành trọn cho con gái mình một tình yêu lớn lao, nhẹ nhàng và lặng lẽ, nhưng sâu sắc đến tận tim", Phương Lê viết.

Hé lộ tên con gái mới sinh của nam NSƯT cải lương và vợ hoa hậu quý bà nổi tiếng - Ảnh 2.

Vợ chồng Phương Lê - Vũ Luân trong tiệc đầy tháng con gái. Ảnh: NVCC

Trước đó, nghệ sĩ Vũ Luân cũng từng chia sẻ, công chúa nhỏ không chỉ là một đứa trẻ mà còn là niềm hy vọng, nguồn sống mới, lý do để vợ chồng anh mạnh mẽ, cố gắng hơn mỗi ngày. Vũ Luân biết ơn bà xã Phương Lê chấp nhận vất vả mang thai và sinh con thứ tư ở độ tuổi U50, cho anh được thỏa nguyện làm cha. "Có lẽ con gái đến để giúp vợ chồng tôi hiểu rằng hạnh phúc không bao giờ là muộn. Giờ đây, tôi không còn trẻ để chạy nhanh nhưng trái tim tôi sẽ luôn chạy về phía con bằng tất cả tình yêu thương của một người cha", Vũ Luân trải lòng.

Hôm 28/10, sau một năm "về chung một nhà", NSƯT Vũ Luân và Phương Lê đã chào đón thêm một thành viên mới. Đối với Vũ Luân và Phương Lê, đây là niềm hạnh phúc ở tuổi xế chiều mà khó có điều gì so sánh được.

Em bé có tên tiếng Việt là Lương Bình Thụy Yên và tên tiếng Anh là Ivanka Lương. Cuối tháng 11, cặp nghệ sĩ tổ chức tiệc đầy tháng hoành tráng cho con với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng.

Đầu năm 2025, Hoa hậu Phương Lê thông báo mang thai con thứ tư ở tuổi 46. Đây là con chung đầu tiên của cô và NSƯT Vũ Luân sau gần một năm kết hôn. Trước đó, Phương Lê từng có 3 con gái với chồng cũ. NSƯT Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn từ tháng 4/2024 và làm lễ đính hôn vào tháng 8 cùng năm. Cả hai chọn cách giữ kín mối quan hệ một thời gian trước khi công khai, mong muốn mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, yên bình.

Phương Lê sinh năm 1979, quê Trà Vinh, được biết đến khi đoạt Á hậu doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô đăng quang Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới. Ngoài mở phòng khám nha khoa, kinh doanh bất động sản, khách sạn, resort, văn phòng cho thuê... Phương Lê còn là vlogger về ẩm thực. Cô có kênh YouTube riêng, thực hiện nhiều video khoe tài nấu những món đặc sản miền Tây Nam Bộ.

Vũ Luân, tên thật là Lương Văn Bình, sinh năm 1972, là con nuôi của cố nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Vũ Linh. Anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2015.

NSƯT Vũ Luân cho biết, anh cảm thấy may mắn khi vợ không chỉ hiểu và ủng hộ anh làm nghệ thuật mà còn tạo điều kiện để anh làm kinh doanh khi rời ánh đèn sân khấu. Dù kết hôn khá muộn ở tuổi ngoài 50 nhưng cuộc sống hôn nhân của NSƯT Vũ Luân vô cùng viên mãn.

Cuộc sống Vũ Luân, Phương Lê trong biệt thự trắng sang trọngCuộc sống Vũ Luân, Phương Lê trong biệt thự trắng sang trọng

GĐXH - Hoa hậu Phương Lê nói thấy thoải mái, bình yên khi sống cùng ông xã - NSƯT Vũ Luân - trong biệt thự ở TP Thủ Đức.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phương Lê nói lý do không còn xuất hiện nhiều bên Vũ Luân, tuyên bố sốc về chuyện sinh con

Phương Lê nói lý do không còn xuất hiện nhiều bên Vũ Luân, tuyên bố sốc về chuyện sinh con

Phương Lê, Ngọc Trinh khiến danh xưng hoa hậu trượt giá?

Phương Lê, Ngọc Trinh khiến danh xưng hoa hậu trượt giá?

Hoa hậu Phương Lê bật khóc, xin lỗi vì vụ ồn ào chế lời Quốc ca

Hoa hậu Phương Lê bật khóc, xin lỗi vì vụ ồn ào chế lời Quốc ca

NSƯT Vũ Luân cầu hôn Phương Lê bằng nhẫn kim cương cỡ "khủng"?

NSƯT Vũ Luân cầu hôn Phương Lê bằng nhẫn kim cương cỡ "khủng"?

Hoa hậu Phương Lê ly hôn: 3 con sống với bố, số phận ngôi nhà 200 tỷ được công bố

Hoa hậu Phương Lê ly hôn: 3 con sống với bố, số phận ngôi nhà 200 tỷ được công bố

Cùng chuyên mục

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

G-Dragon lập kỷ lục, giành bốn giải thưởng tại MAMA 2025

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - G-Dragon là cái tên nổi bật nhất của mùa giải năm nay khi mang về 4 giải thưởng quan trọng tại lễ trao giải MAMA 2025.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền mới đây đã khoe hình ảnh nghỉ tuần trăng mật ở Nhật Bản bên chồng - diễn viên Đình Tú. Cả hai có những khoảnh khắc ngọt ngào và tình tứ bên nhau.

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

3 MC VTV cùng tên Linh: Người lấy chồng kém tuổi, người đắt sô bậc nhất

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Hoàng Linh - Phí Linh - Thuỳ Linh là 3 MC cùng tên nhưng mang ba màu sắc trái ngược, đóng góp cho sự đa dạng trên các chương trình của VTV và cả những sự kiện giải trí bên ngoài.

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Trước khi bước chân vào nghệ thuật, nhiều nghệ sĩ Việt như: Hồ Quỳnh Hương, MC Thanh Mai, Lê Âu Ngân Anh... đã gắn bó với bục giảng, với phấn trắng bảng đen.

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Tú Dưa tuổi U50: Đàn ông lứa tuổi trung niên là giai đoạn đẹp, sung sức

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Tú Dưa (Mars Anh Tú) luôn muốn xuất hiện thật chỉn chu và phong độ vì thế bận mấy thì mỗi ngày anh đều phải dành ra 1-2 giờ chơi thể thao, ngồi vào đàn.

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯT

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz - 2 tuần trước

GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi

Xem nhiều

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyền

Thế giới showbiz

GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Nữ chính phim 'Cha tôi, người ở lại' khoe ảnh tuần trăng mật ngọt ngào ở Nhật Bản

Thế giới showbiz
Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Những 'bóng hồng' showbiz Việt gây bất ngờ khi xuất thân nhà giáo

Thế giới showbiz
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật

Thế giới showbiz
Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top